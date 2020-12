Päivän elokuvat arvioi Leena Virtanen.

Peter Sellers tekee Tri Outolempi -elokuvassa monta roolia. Tässä hän on kapteeni Lionel Mandrake.­

Mestari ★★★★

(USA 2012) Joaquin Phoenix räjähdysalttiina sekopäänä Paul Thomas Andersonin intensiivisessä elokuvassa. Philip Seymour Hoffman loistaa huijarisaarnaajan roolissa. (K12)

Hero klo 19.05

Lemmikkien salainen elämä ★★★★

(USA 2016) Illumination-studion menestysanimaatiossa newyorkilaiskoira Max ja sen rescue-kaveri Duke päätyvät kauas turvallisesta kodistaan ja tuttujen kavereitten luota. Söpöt ja vähemmän söpöt lemmikit paljastavat yllättäviä ja epäkorrekteja puolia itsestään. Hysteeristä menoa ja hauskaa. (K7)

TV5 klo 19.20

Mamma Mia! Here We Go Again ★★★★

(USA 2018) Vastoin kaikkia ennakko-oletuksia Mamma mia! kymmenen vuotta myöhemmin on yhtä toimiva musikaali kuin alkuperäinen, vaikka esiintyjäkaarista puuttuvat Colin Firth, Stellan Skarsgård ja varsinkin Meryl Streep. Brändi on säilyttänyt Kreikalla maustetun kotikutoisuutensa, eikä näytä kalliilta tuotannolta vaikka sitä tietysti onkin.

TV5 klo 21.00

Rendel ★

(Suomi 2017) Suomen ensimmäinen supersankarielokuva on tympeän toksinen vitsi. Ohjaajana on kokematon Jesse Haaja. (K16)

Kutonen klo 21.00

Tri Outolempi ★★★★★

(Britannia/USA 1964) Mistä tahansa voi tehdä komediaa, ydinsodastakin, todisti ohjaaja Stanley Kubrick keskellä suurvaltojen kylmintä sotaa. Peter Sellers tekee ilmiömäiset kolme roolia, joista yksi on karmea natsitiedemies Outolempi (K12)

Teema klo 21.01

Kiinalainen ★★★

(Britannia/Kiina 2017) Kiinalaistaustaisia näkee harvoin päähenkilöinä, joten sikäli Bondejakin ohjanneen Martin Cambellin toimintaelokuva on kiinnostava. Roolissa nähdään legendaarinen hongkongilaisnäyttelijä Jackie Chan. Aika sekavaksi elokuva kuitenkin jää. Vastanäyttelijä Pierce Brosnan puhuu irlantilaisella korostuksella. (K16)

TV2 klo 21.50

21 grammaa ★★★★

(USA 2003) Sittemmin Oscar-sarjaan noussut meksikolaisohjaaja Alejandro G. Inárritu teki Amores perros -elokuvansa perään murheellisen episodielokuvan kolmesta traagisesta ihmiskohtalosta (Sean Penn, Benicio del Toro ja Naomi Watts), joita yhdistää sama auto-onnettomuus. (K16)

Frii klo 22.55