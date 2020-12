Sunnuntain tv-elokuvissa muun muassa The Crown -sarjasta tuttu Claire Foy Lisbeth Salanderina

Päivän tv-elokuvat arvioi Leena Virtanen.

Claire Foy on Lisbeth Salander Se mikä ei tapa -elokuvassa.­

She’s Funny That Way ★★

(USA 2014) Ohjaajalegenda Peter Bogdanovichin rasittavan sotkuisessa New York -komediassa seuralaispalvelussa työskentelevä Glo (Imogen Poots) kohtaa kuuluisan ohjaajan (Owen Wilson) ja tämän henkilökohtaiset ongelmat. Vaimon roolissa on ihana Kathryn Hahn. (K7)

Hero klo 9.05

Truth ★★★

(USA 2015) Cate Blanchett on luonteva uutistuottajan roolissa muuten teennäisessä poliittisessa draamassa, joka kuvaa vuoden 2004 presidentinvaaleja edeltäneitä tapahtumia. (K7)

Hero klo 10.40

Keisarikunta ★★

(Suomi 2004) Mikko Leppilampi, Maria Ylipää ja Mikko Nousiainen nuorina Pekka Mandartin ohjaamassa nostalgisessa elokuvassa, jossa kaverukset perustavat jazz-ravintolan 1950-luvun Kotkassa.

TV1 klo 11.20

Tulkki ★★★

(Slovakia/Itävalta 2018) Martin Sulikin liikuttava elokuva kahdesta vanhasta miehestä, joita kipeä historia yhdistää: toisen isä oli natsi, joka ampui toisen isän. He lähtevät yhdessä etsimään alkuperäisiä paikkoja. Slovakialaista näyttelee vastikään kuollut ohjaajalegenda Jiri Menzel, itävaltalaismiestä näyttelee Peter Simonischek. (K7)

Teema klo 12.00

Lumoava kirous ★★★

(USA 2013) Romanttinen goottifantasia teinipojasta, joka kohtaa uniensa tytön ja lähtee hänen kanssaan selvittämään pimeää historiaa. Teineinä Alden Ehrenreich ja Alice Englert, aikuisrooleissa muun muassa Jeremy Irons ja Emma Thompson. (K12)

Hero klo 12.45

Tarzan ★

(USA 2013) Käsittämättömän kömpelösti 3D-animoitu versio klassikosta, eikä tarinakaan ota kulkeakseen. Suomeksi dubattu versio. (K12)

Nelonen klo 14.30

Tanskalainen tyttö ★★★

(Britannia/USA 2015) Sukupuolirajat hämärtyvät Tom Hooperin elokuvassa, joka perustuu osittain tositapahtumiin. Eddie Redmayne näyttelee taiteilijaa, joka löytää itsestään naisen. Alicia Vikander palkittiin Oscarilla roolistaan taiteilijavaimona. Kaunista mutta vähän päälleliimattua ajankuvaa 1920-luvun Kööpenhaminasta. (K12)

Frii klo 14.55

Christmas in Vienna ★★

(USA 2019) Wien on ihana joulumiljöö, ja ehkä muuta ei sen lisäksi tarvitakaan jouluelokuvaan kuin ripaus romantiikkaa. Nuori viulisti (Sarah Drew) löytää joulukrääsän seasta onnensa (Brennan Elliott).

Frii klo 17.10

Koskemattomat ★★★★

(Ranska 2011) Draamakomedia halvaantuneesta miljonääristä (François Cluzet) ja hänen avustajakseen päätyvästä työttömästä (Omar Sy) osui johonkin hermoon Ranskassa ja nousi ansaittuun menestykseen, myös kansainvälisesti. (K12)

Hero klo 19.00

Olavi Virta ★★

(Suomi) Taattua Timo Koivusaloa. Turruttavan pitkä elokuva rakastetun laulajan urasta ja alkoholinkäytöstä. Pääroolissa Lauri Tilkanen. (K12)

MTV3 klo 19.30

Macbeth ★★★

(Britannia/Ranska 2015) Visuaalisesti vaikuttava Shakespeare-tulkinta on asiaankuuluvan raskasta katsottavaa. Päärooleissa ovat Michael Fassbender ja ranskalaisnäyttelijä Marion Cotillard. Justin Kurzelin elokuvaa on kuvattu näytelmän maisemissa Skotlannissa ja Englannissa. (K16)

Kutonen klo 21.00

Se mikä ei tapa ★★★

(USA 2018) David Lagercrantz teki jatkoa Stieg Larssonin Millenium-sarjalle, ja siitäkin piti tehdä elokuva. Aika taisi ajaa sarjan ohi, ja Fede Alvarezin ohjaus on aika tusinaviihdettä. Pääroolissa Lisbethinä on kuitenkin The Crown -sarjasta tuttu upea Claire Foy. Blomqvistina mitäänsanomaton Sverrir Gudnason. (K16)

TV2 klo 21.00

Edelleen Alice ★★★

(USA 2014) Julianne Moore palkittiin Oscarilla roolistaan menestyvänä kielitieteilijänä, joka sairastuu varhaiseen Alzheimeriin. Elokuvan toinen ohjaaja Richard Glatzer sai ALS-diagnoosin ennen kuvauksia ja kuoli pian Oscar-gaalan jälkeen. Ehkä sekin tuo elokuvaan rauhaa ja lohdullisuutta. (K7)

Ava klo 21.00

Born to Be Blue ★★★

(Britannia/Kanada 2016) Jazztrumpetisti Chet Bakerin (Ethan Hawke) huumeista elämää 1960-luvulla. Tyylikkään elokuvan ohjasi kanadalainen Robert Budreau. (K16)

TV5 klo 1.15