Päivän elokuvat arvioi Leena Virtanen.

Heath Ledger on Jokeri Yön ritari -elokuvassa.­

Christmas Duet ★★

(USA 2019) Lällyssä jouluelokuvassa Averie (Chaley Rose) valmistaa majataloaan jouluun ja tapaa exän (Rome Flynn), jonka kanssa he ovat joskus musisoineet yhdessä. Vaan miksei elokuvassa ole sitten enempää musiikkia?

TV5 klo 15.20

Full Metal Jacket ★★★★

(USA 1987) Stanley Kubrickin kyyninen ja armoton näkemys Vietnamin sodasta, ja ylipäätään väkivallasta ja maskuliinisuudesta, on usein rankattu parhaiden sotaelokuvien listalle. (K16)

Sub klo 21.00

Yön ritari ★★★★★

(USA 2008) Omalla mittarillani viime vuoden Joker-elokuvan sankari kalpenee näyttelijä Heath Ledgerin säälimättömälle Jokeri-luomukselle, joka levittää kaaosta ja anarkiaa Gothamiin ja maailmaan. Christopher Nolanin elokuva on muutenkin Batman-elokuvien huippua. Pääosassa Chritian Bale, ja sivurooleissa muun muassa Gary Oldman ja Maggie Gyllenhaal. (K12)

Hero klo 21.00

Bridget Jones’s Baby ★★★

(Britannia 2016) Bridget-sinkun paluu on kohtuullisen hauskaa komediaa, mutta näyttelijä Renée Zellwegeristä on tullut outo. Sinkkuelämän kliseitäkin on vuosien mittaan ehditty jo kuulla riittämiin, mutta mukana edelleen hyvä kaarti brittinäyttelijöitä alkaen tietenkin Colin Firthistä, joka saattaa olla vauvan isä tai sitten ei. (K7)

TV5 klo 22.50