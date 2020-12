Taitava tutkielma lähisuhteista näyttää: ”Rakastamme niitä, joista emme pidä. Pidämme niistä, joita emme rakasta.”

Kirjailija Mikko Viljanen on myös dramaturgi.­

Romaani

Mikko Viljanen: Onni. Teos. 259 s.

Läpimurto myös dramaturgina tunnetun Mikko Viljasen (s. 1976) laadukkaalta kirjailijan­uralta enää puuttuu. Hänen aiemmat kolme romaaniaan ja kaksi runokokoelmaa ovat saaneet enimmäkseen kiittävän mutta hiukkasen innostumattoman vastaanoton.

Nyt ilmestynyt neljäs romaani Onni ammentaa tekijälleen tunnus­omaisesta hieno­varaisen lyyrisestä ilmaisusta sekä lapsuuden, vierauden ja kasvamiseen liittyvistä ajan ulottuvuuksien teemoista – ja on räjäyttää pankin.

Pitkään hänen romaanissaan kaikki on kuin yhtä aavistamisen ja silmien avautumisen ihmettä. Kunnes loppupuolella kerronta alkaa summailla lapsuuden ja nuoruuden painautumia aikuisuuteen, joka taittuu hapuiluksi epävarmuuksissa ja illuusiottomuudessa. Onni-nimisen päähenkilön on hyväksyttävä, että tulevaisuus on takana jo ennen kuin se ehti edes alkaa, loistavasta tulevaisuudesta puhumattakaan.

Sinänsä loppupuolen kuva elämänpettymyksestä on perusteltu ja hieno, mutta kerronnan intensiteetin pitkät jäähyväiset nuoruudelle uhkaavat kääntää junnaukseksi.

Alussa Onni on koulupoika ja asuu perheensä kanssa New Yorkin liepeillä. Hän kokee olevansa amerikkalainen.

Kokee vielä pitkään Helsinkiin-paluun jälkeenkin, sillä kouluporukassa erilaisuus on vamma, joka pitäisi pystyä kätkemään. Hänen parhaalta ja ainoalta ystävältään kätkeminen ei luonnistu mitenkään, koska kyse on ihon­väristä.

”Näyttää kuin iltapäivän laskeutuvassa hämärässä kaukaisten piippujen savu kirjoittaisi taivaalle totuuden, että kaikki järjestelmät jakautuvat ulko- ja sisäpuoleen ja että sisäpuolelle jäämisen hinta on korruptoituneisuus, ulkopuolelle jäämisen taas eristyneisyys”, Viljanen kirjoittaa.

Itseensä ihastuneiden farkkuprinssien ja -prinsessojen sijasta he kaksi lukeutuvat niihin, joiden elämä oikeastaan vasta alkaa myöhemmin: yliopistolla, työelämässä, itse valituissa ja luoduissa puitteissa. Tai niin heidän ainakin täytyy uskoa.

Isosiskoon ja pikkuveljeen verrattuna Onni vaikuttaa vahvalta, suorastaan onnenpojalta, äitinsä ja vuosikausiksi Amerikkaan jäävän isänsä toiveiden toteuttajalta myös.

Niinpä käsikirjoitus Onnin elämän suunnasta vaikuttaa valmiilta. Ja sitten Viljanen kuin huomaamatta syövyttää sen pala palalta rikki arjen sattumusten, kömpelön neuvottomuuden ja syvästi inhimillisen voimattomuuden raaka-aineilla. Nimenomaan tämän työnsä kirjailija tekee perin taitavasti.

Äkkiä vastaan­sanomatonta todellisuutta on se, että suuria valinnan hetkiä ei ollut koskaan.

Voi sanoa, että lähtökohdiltaan Onni on se mahdollisimman tavallinen tarina: miten minusta tuli minä. Vaan tuskin tuloksiltaan: Onnilla ei ole juuri mitään käsitystä siitä, mikä hänen minuutensa mahdollisesti on.

Erityisen taitava Mikko Viljanen on niin sanottujen lähisuhteiden kuvaajana. Todellakin, niin sanottujen, oli kyse sitten perheestä, johon syntyy tai ihmisestä, jonka kanssa sen ehkä haluaisi perustaa.

Lähisuhteiden paineisen, ristiriitojen kylvämän ja loputtomiin hahmoaan hakevien verkostojen kentästä saa käsityksen, kun antautuu toviksi Viljasen romaanin aforistiselle kiteytykselle:

”Rakastamme niitä, joista emme pidä. Pidämme niistä, joita emme rakasta.”