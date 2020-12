Valot Näsinneulan yllä tarjoaa absurdin, mutta toiveikkaan kuvauksen tulevaisuudesta. Se muistuttaa, että ihminen sopeutuu muutoksiin, vaikka tilanne näyttäisi epätoivoiselta.

Vesa Sisättö on Espoossa asuva vapaa kirjoittaja. Hän julkaissut lähes 30 teosta yksin tai yhdessä muiden kanssa.­

Romaani

Vesa Sisättö: Valot Näsinneulan yllä. Osuuskumma. 301 s.

Kuvaukset maapallomme tulevaisuudesta herättävät ahdistusta lähes poikkeuksetta. Jos Helsinki jää jo tarinan alkumetreillä merenpinnan alapuolelle ja ihmiset alkavat muuttaa Antarktikselle, ei ensimmäinen reaktio ole toiveikkuus paremmasta huomisesta.

Siinä Vesa Sisätön romaani Valot Näsinneulan yllä onnistuu yllättämään. Se löytää muuttuvasta ilmastosta myös mahdollisuuksia.

Kummallisia asioita alkaa tapahtua syyskuun 14. päivänä.

Perheenisä Joonas Latva palaa aamulla kotiin yölliseltä baarireissulta ja näkee kotipihassa itsensä tamppaamassa mattoja. Toinen Joonas on ottanut hänen paikkansa vaimon ja tyttären elämässä sekä vienyt hänen uransa.

Koko maailma tuntuu olevan päälaellaan. Onko Coca-Cola aina ollut vihreää ja ovatko kadunkulmissa nähtävät tummapukuiset Seisoskelijat aina olleet osa elämää? Joonas lähtee harhailemaan päämäärättömästi metsiin ja huoltoasemille. Sieltä hänet pelastaa vanha ystävä Jaakko Metsä.

Kaksi vuotta myöhemmin yksin jäänyt Joonas muuttaa Suomen uuteen pääkaupunkiin Tampereelle. Pääkaupunkiseudulla ei ole hänelle enää mitään tarjottavaa Helsingin tulviessa ja vanhan perheen muutettua toisen Joonaksen kanssa paratiisimaiselle Antarktikselle. Sinne on jäljennetty veden varaan joutuneita kaupunkeja, kuten AntaEspoo ja AntaHelsinki.

Yhdessä hän ja Jaakko yrittävät selvittää, mistä Deltassa, eli 14. syyskuuta alkaneissa tapahtumissa on kyse. Useiden toimistolla ja toimistoaikojen ulkopuolella baarissa nautittujen oluiden lomassa mysteerin palaset alkavat loksahdella yhteen hieman liiankin helposti.

Joonas tapailee parikymppistä Maarit Lehtoniemeä, jonka kaksoissisko on kadonnut jäljettömiin Deltan jälkeen. Joonaksen silmin Maaritia kuvataan lähinnä hänen ulkonäön eli hiusten, silmien ja vaatteiden kautta. Silti Maaritista piirtyy teräväkatseinen sivuhenkilö, joka on tapahtumista paremmin perillä kuin alkoholisoitunut Jaakko tai ihmissuhteidensa kanssa painiskeleva Joonas.

Juuri hänen kauttaan teos viestittää, etteivät ihmiset aina tiedä, mikä olisi heille itselleen parhaaksi. Maarit ymmärtää Deltan olevan ihmisten eri toiveiden summa:

”Tajuatko? Me kaikki toivomme sisimmissämme, että elämä antaisi meille tiettyjä asioita, meillä on tavoitteita ja haluja. Ja sitten kun ne kaikki toteutuvat kerralla, tuloksena on jotain hyvin outoa ja mutkikasta.”

Juonivetoinen teos naljailee internetin salaliittoteorioille ja hämärille keskustelufoorumeille, joista myös kirjan henkilöt yrittävät epätoivoisesti löytää vastauksia.

Lopulta se tarjoaa syyskuun 14. päivän kummallisille tapahtumille salaliittoteorioita hurjemman selityksen, johon liittyy avaruudesta tulleita muukalaisia ja tieteellinen koe.

Väistämättä mieleen tulee, että juuri jotain tällaista voisi löytyä, jos tippuisi liian syvälle internetin kaninkoloon.

Päähenkilöiden ainoaksi vaihtoehdoksi jää rakentaa aikakone ja palata muutaman vuoden takaiseen syyskuuhun estämään tapahtumat. Loppuratkaisu on kompromissi uuden ja vanhan maailman väliltä.

Teosta lukiessa mielessä pyörivät kaupungit, jotka uhkaavat todellisuudessa jäädä meren pinnan alle tulevaisuudessa. Syvällistä analyysiä ilmastonmuutoksesta Valot Näsineulan yllä ei tarjoa, mutta se ei ole sen tarkoituskaan.

Teoksessa on enemmän toivoa kuin lajityyppinsä edustajissa yleensä. Ihminen nähdään kykenevänä sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon ja löytämään uusia asumisratkaisuja.

Menneisyyteen ei kaivata, kun uusi arki alkaa muovautua. Tässä auttaa kehittynyt teknologia, joka tuo kestäviä energiaratkaisuja ja liikkumistapoja.

Jos tapahtumien paljon aukkoja jättävää logiikkaa ei katso liian läheltä, tarjoaa teos parhaimmillaan pandemian ja ilmastonmuutoksen riepottelemille ihmisille arjen eskapismia.