Brittiläis-australialaisen Evie Wyldin uuden romaanin aihe on painava ja synkkä, mutta sen lukeminen on silkkaa nautintoa.

Brittiläis-australialainen Evie Wyld on yksi ikäpolvensa arvostetuimpia kirjailijoita. Hän asuu Lontoossa ja työskentelee kirjakaupassa.­

Romaani

Evie Wyld: Me olemme susia (The Bass Rock). Suom. Aleksi Milonoff. Tammi. 423 s.

”Miehet voivat tehdä vaikka mitä ikävää ja jatkaa sitten kuin se kuuluisi elämään.”

Näin toteaa keittäjä-Betty talon rouvalle Ruthille Evie Wyldin romaanissa Me olemme susia ja kiteyttää samalla yhteen virkkeeseen sen, mistä hurjassa ja hienossa tarinassa on kyse.

Viime vuosisadan puolivälin Skotlannissa Ruth on järkyttynyt kuullessaan Bettyn siskon kohtalosta. Isäntänsä ahdistelema ja hyväksikäyttämä tyttö on synnyttänyt lapsen ja suljettu sitten mielisairaalaan.

Eikä hän ole romaanin ainoa kaltoin kohdeltu nainen.

Romaanissa seurataan kolmen eri vuosisadalla eläneen naisen elämää maailmassa, jossa miehet ovat aina määränneet, ohittaneet, vaientaneet ja pahoinpidelleet naisia. Naisia on lukittu komeroihin, paloiteltu matkalaukkuihin ja passitettu lukkojen taakse hermoparantoloihin, jos he ovat käyneet liian hankaliksi.

Kirjan ydinteema on siis painava, synkkäkin, mutta sitä ei kannata säikähtää. Wyldin lukeminen on silkkaa nautintoa.

Vasta kolme romaania julkaissut brittiläis-autralialainen Wyld on noussut nopeasti yhdeksi tämän hetken arvostetuimmista kirjailijoista, mikä ei ole ihme. Hän kuljettaa tarinaa taitavasti eri aikakausien välillä ja saa henkilönsä eloon kaikkine ristiriitaisuuksineen kokonaisina ihmisinä.

Ennen kaikkea Wyld osaa annostella sanomansa.

Vaikka kirjan sivuilla kuvataan murhia (niitä todellakin riittää, sillä kolmen päätarinan väleihin on sijoitettu brutaaleja kuvauksia nimettömiksi jäävien naisten pahoinpitelystä), kerronta on kauttaaltaan kaunista, kekseliästä ja jouhevaa.

Naisen elämää elävä ihminen oppii varomaan, väistämään ja vaikenemaan. Usein uhkaavat tilanteet eivät ole mustavalkoisia: Jokainen nainen tietää, miltä tuntuu, kun ylitetään joku raja, jota on vaikea pukea sanoiksi. Juuri tällaisen patriarkaatin hiljaa hyväksymän vallan näkyväksi tekemisessä Wyld on mestarillinen.

Ensimmäisenä tarinassa tavataan nelikymppinen Viviane, jonka arjenhallinta on hukassa. Lontoolainen sinkku on yliopistopudokas, joka juo liikaa ja on vähän aiemmin ollut hoidossa masennukseen viittaavan sairauden takia.

Vivin sympaattinen, epävarma ja itseään reflektoiva hahmo tuo mieleen monet tämän ajan populaarikulttuurin naiset kuten Lena Dunhamin Hannahin Girls-sarjassa ja Fleabagin samannimisestä televisiosarjasta.

Tarinan hykerryttävässä – ja hetkeä myöhemmin karmivaksi kääntyvässä – ensimmäisessä kohtauksessa Viv ostaa iltamyöhällä ruokatarpeita marketista. Hän latoo koriin hedelmiä, jotta näyttäisi kunnon kansalaiselta, vaikka tietää varsin hyvin, että ne mätänevät myöhemmin kotona. Kaupassa hän tapaa myös tarinansa tärkeän sivuhenkilön Maggien, lämminsydämisen osa-aikaseksityöläisen, jonka kekseliäisyys pelastaa Vivin päällekävijältä pimeällä parkkipaikalla. Elämä on koulinut Maggietä niin, että hän ”voisi kasata joukkueen kaikista miehistä, jotka olisivat halunneet sitoa hänet ja heittää autonsa takakonttiin.”

Viv on etäistä sukua Ruthille, ja naisia yhdistää suvun omistama, North Berwickissä Skotlannissa sijaitseva suuri talo. Kun Ruthin tarina alkaa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, hän on juuri muuttanut taloon tuoreen aviomiehensä, vähän aiemmin leskeksi ja kahden pojan yksinhuoltajaksi jääneen Peterin kanssa. Aiemmin Lontoossa elänyt Ruth kokee pienen paikkakunnan tiiviin yhteisön ahdistavaksi ja talon aivan liian suureksi. Ennen kaikkea Ruthia kuitenkin kahlitsee vaimon rooli, johon hän ei tunnu taipuvan, vaikka kuinka yrittää.

Ruthin henkilön kautta kertoja tuntuu vinkkaavan silmää aiemmille naisen asemaa kuvanneille kirjailijoille, erityisesti 1800-luvulla eläneille Emily ja Charlotte Brontëlle. Jälleen kerran vaimo jätetään yksin maaseudulle, kun mies katoaa matkoilleen. Jälleen kerran jylhä luonto ympäröi tapahtumia eikä syrjäisessä talossa kaikki tunnu olevan kohdallaan.

Hienosta kerronnasta tulee mieleen brittikirjailija Sarah Waters, joka on teoksissaan kuvannut luokkayhteiskuntaa sekä palvelijoiden ja isäntäväen suhteita on hieman samaan tapaan.

Romaanin kolmannessa tarinalinjassa seurataan 1700-luvulla noituudesta syytettyä Sarahia, joka pakenee vainoajiaan metsään. Sarahin kertomus poikkeaa Vivin ja Ruthin tarinoista paljon jo siksi, että näkökulma on hänen kanssaan yhdessä pakenevan nuoren pojan Josephin.

Se tuntuu aluksi erikoiselta ratkaisulta, mutta ehkä kirjailija on halunnut alleviivata sitä, miten hiljaisia naiset kaikessa historiankirjoituksessa ovat olleet ja miten miehet ovat aina määritelleet heitä ulkoapäin. Sarahin elämäkin on kiinni hänen auttajansa hyväntahtoisuudessa, nuoren miehen vaihtelevissa mielihaluissa.

Me olemme susia -romaanissa on paljon yhtymäkohtia Wyldin edelliseen teokseen Kaikki laulavat linnut (2016). Se kertoi Australian ja Englannin lammasfarmeilla työskentelevästä Jakesta, joka sinnittelee karussa, miesten hallitsemassa maailmassa ja nukkuu veitset sänkynsä alla. Jake on outolintu, ja yhteisössään poikkeavia ovat myös Viv, Ruth ja Sarah. Kukaan heistä ei täytä patriarkaatin naiselle asettamia odotuksia – ei osaa eikä edes halua.

Wyld ei kuitenkaan esitä maailmaansa täysin mustavalkoisena, eivätkä kaikki romaanin miehet tietenkään ole pahoja. Viv kaipaa kuollutta isäänsä ja Ruth sodassa kaatunutta veljeään.

Patriarkaatin odotuksista kärsivät myös miehet, tai oikeastaan miehiksi väkisin kasvatettavat pojat. Ruthin aviomiehen pojat lähetetään sisäoppilaitokseen karaistumaan, koska näin on suvussa aina tehty eikä elämä voi olla ”pelkkiä eväsretkiä ja venematkoja”.

Vaikka juonen tasolla tapahtumat ovat karmeita, tarinassa on myös valoa. Erityisesti sekoilevan Vivin osuudet ovat usein vinosti hauskoja. Toksisen maskuliinisuuden kuvaukselle hyvänä vastapainona toimii naisten välisen ystävyyden kuvaus, joka ylittää luokkarajat. Sisaruus on sitä, ettei naisen tarvitse syyttää toista naista pettämisestä, jos mies on mulkku. Vieras nainen voi myös pelastaa toisen naisen hengen. . Naisten välinen solidaarisuus toimii patriarkaatin normeja kyseenalaistavana ja heteronormatiivisuuden kahleista vapauttavana voimana.

On hienoa, että kustantaja Tammi on ollut hereillä ja Wyldin upea romaani on saatu suomeksi samana vuonna, kun se ilmestyi alkuperäiskielellä. Aivan ansaitusti se on saanut paikkansa Keltaisessa kirjastossa muiden aikamme parhaiden kertojien teosten joukossa.

Ansaitusti Keltaisessa Kirjastossa ilmestyneen romaanin on taidokkaasti suomentanut Aleksi Milonoff. Käännös soljuu ja löytää jokaisen aikakauden ja puhujan sävyt. Ainoastaan romaanin suomenkielinen nimi häiritsi. Vivianin ystävä Maggie totta tosiaan sanoo juuri näin eräässä kirjan kohtauksessa, mutta muuten kaikki tarinan sudet, usein myös susimiehet, viittaavat omassa tulkinnassani naisia ja heikompia uhkaaviin ja takaa-ajaviin voimiin.