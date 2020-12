Muusikko syyttää entistä miesystäväänsä muun muassa sukupuolitaudin tahallaan tartuttamisesta. Näyttelijä kiistää osan syytteistä.

Englantilainen laulaja-tuottaja FKA Twigs (Tahliah Debrett Barnett) haastaa näyttelijä Shia LaBeoufin oikeuteen väkivaltaisuuksista.

Syytteen mukaan LaBeoufin entiseen naisystäväänsä kohdistama väkivalta on ollut ”säälimätöntä”. Syytekohtia on kolme: seksuaalinen pahoinpitely (sexual battery), pahoinpitely (assault) ja henkisten vammojen aiheuttaminen (infliction of emotional distress).

Asiasta kertoo The New York Times.

FKA Twigs, 32, ja Shia LaBeouf, 34, alkoivat seurustella vuonna 2018, ja suhde kesti vajaan vuoden.

Los Angelesin käräjäoikeuteen jätetyssä syytteessä on lueteltu lukuisia väkivallantekoja. Helmikuussa 2019 Transformers-tähti ajoi autoa holtittomasti FKA Twigs kyydissään. Hän otti turvavyönsä pois ja uhkasi ajaa kolarin ellei laulaja tunnustaisi rakkautta häntä kohtaan.

FKA Twigs myös heräsi eräänä yönä siihen, että LaBeouf kuristi häntä. Syytteen mukaan LaBeouf myös tartutti häneen tahallaan sukupuolitaudin.

”Haluaisin lisätä tietoisuutta tavoista, joilla lähisuhdeväkivaltaa käyttävät henkilöt kontrolloivat uhrejaan ja vievät heiltä toimijuuden”, FKA Twigs kertoo syyksi sille, miksi toi asian julkisuuteen.

LaBeouf vastasi syytöksiin The New York Timesille sähköpostitse:

”En ole siinä asemassa, että voisin kertoa kenellekään, miltä käyttäytymiseni on heistä tuntunut. Minulla ei ole mitään tekosyitä alkoholismilleni ja aggressiolleni, ainoastaan järkeistyksiä. Olen ollut väkivaltainen itseäni ja ympärilläni olevia ihmisiä kohtaan jo vuosia. Minulla on tapana vahingoittaa minulle läheisimpiä ihmisiä. Häpeän tätä historiaa ja pyydän anteeksi niiltä, joita olen satuttanut. En voi oikein sanoa muutakaan.”

Myös stylisti Karolyn Pho kertoo kertoo oikeussyytteessä kokemastaan väkivallasta parisuhteessa LaBeoufin kanssa. Phon mukaan LaBeouf esimerkiksi iski häntä päähän omalla päällään niin, että hänelle tuli verta vuotava ruhje.

LaBeouf sanoo lehdelle kiistävänsä osan syytetyistä väkivallanteoista. Hän kertoo myös sitoutumisestaan raittiusohjelmaan ja kärsivänsä traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Shia LaBeouf on pidätetty useita kertoja aiemminkin väkivaltaisesta käytöksestä, mutta syytteet on hylätty. Vuonna 2015 sivulliset kuvasivat videon, jossa näyttelijä riitelee tuolloisen naisystävänsä näyttelijä Mia Gothin kanssa. Riidan jälkeen LaBeouf saa kuvaajilta kyydin ja sanoo videolla: ”Jos olisin jäänyt sinne, olisin tappanut hänet.”

Shia LaBeouf ja FKA Twigs tapasivat vuonna 2018 Honey Boy -elokuvan kuvauksissa.

FKA Twigs sanoo syytteessään, että aikoo lahjoittaa suurimman osan mahdollisista rahallisista korvauksista hyväntekeväisyyteen lähisuhdeväkivallan uhreille.