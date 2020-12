Simon Stålenhagin kuvissa on nostalgiaa ja vierautta. Niistä on tehty amerikkalainen tv-sarja ja nyt niitä julkaistaan myös Suomessa.

Simon Stålenhag: Liittymiä (Passagen, 2017). Suom. Tarja Lipponen. Johnny Kniga. 144 s.

Kuvassa robotti seisoi pellossa. Se näytti kuin avatulta oranssinvalkoiselta rekka-autolta. Viljapellossa kyyristeli robottia ohjaavia poikia verkkareissa. Maisema näytti tutulta, kuin 1980-luvulta, tai mielikuvista, joita televisio on siitä ajasta luonut. Pikkukylän miljöössä robotti oli vieras, mutta tavallaan se kuului sinne, kuin iso väsynyt eläin.

Simon Stålenhag Göteborgin kirjamessuilla 2016.­

Robotti pellossa oli muistaakseni ensimmäinen Simon Stålenhagin maalaus, jonka näin vuosia sitten, tietysti netissä. Ruotsalaisen Stålenhagin (s. 1984) kuvat alkoivat levitä vuoden 2013 paikkeilla scifistä kirjoittavilla uutissivuilla. Retroscifi-kuvista innostuttiin ympäri maailmaa.

Ensimmäiset kirjat julkaistiin englanniksi joukkorahoituksella. Teoksessa Tales from the Loop Stålenhag esitteli vaihtoehtoisen näkymän 1980–90 lukujen Ruotsista, jossa teknologia eteni toisin kuin oikeassa maailmassa. Volvojen vieressä seisoi avaruusalus, koivikossa kyyhötti robotti.

Liittymiä-teoksessa Sentre-nimisen yrityksen virtuaalitekniikka on vanginnut suuren osan ihmiskunnasta.­

Stålenhagin kuvat ovat digitaalisia ja realistisia, mutta tuntuvat lämpimiltä kuin öljyvärillä maalatut. Ne ovat eläviä ja silti epätodellisia. Niissä on nostalgiaa, mutta samaan aikaan kylmää vierautta.

Abby Ryder Fortson ja Duncan Joiner tv-sarjassa Tarinoita silmukan sisältä, joka on katsottavissa Amazon Prime -palvelussa.­

Seurasi lisää kirjoja ja niiden pohjalta tehty onnistunut roolipeli. Tänä vuonna Stålenhagin taide teki ainutlaatuisen läpimurron, kun siitä tehtiin ison budjetin amerikkalainen tv-sarja. Amazonin Tarinoita silmukan sisältä sai kehuja tunnelmasta ja visuaalisuudesta. Jodie Foster ohjasi yhden jakson. On melkein scifin tuntuista, että ruotsalaisen kuvataiteilijan maalauksiin perustuva scifi-tv-sarja ilmestyy amerikkalaisen nettikauppajätin tv-palvelussa.

Sodanjälkeinen maisema on autio ja aavemainen.­

Stålenhagin kirjoista ensimmäisenä on nyt suomennettu vuonna 2017 ilmestynyt Passagen, nimellä Liittymiä. Se on hänen kolmas kirjansa ja se ilmestyi englanniksi nimellä The Electric State. Se on menestynyt maailmalla ja elokuvaoikeudet on jo myyty Avengers-elokuvia tehneille Russon veljeksille.

Kirjana Liittymiä on komea esine, niin kuin pitääkin olla. Kannen materiaalista sivujen tuntumaan, kustantaja on panostanut laatuun. Tumman sävyt erottuvat kuvissa – paljon paremmin kuin esimerkiksi sanomalehden sivulla. Itselleni kuvilla on voimakas, ihan fyysinen, vaikutus. Ne avaavat jotain ja tuntuvat iholla. Niitä katsoessa ymmärtää asioita maailmasta, jota ne kuvaavat, sanattomalla tavalla.

Sotakoneita lojuu amerikkalaisessa maisemassa.­

Sanat ovat Stålenhagin teoksen heikko kohta. Hän on itse kirjoittanut kirjojensa tarinat, jotka ovat lähinnä kehyksiä kuville. Liittymiä-teoksen tarina on oikeastaan novelli ja yksitasoinen verrattuna kuvien sävyihin.

Nuori tyttö vaeltaa sodan jälkeisessä Amerikassa lelurobottinsa kanssa etsimässä jotain. Maailma tuntuu autiolta, oli se sitten metsäistä erämaata tai ajasta irrotettua amerikkalaista kaupunkimaisemaa. Kaikkialla on sotansa kadottaneita tuhokoneita. Ympärillä vaeltaa virtuaalikypäriensä alle eksyneitä ihmisiä. ”Kaukokypärät” päässään he ovat kuin suippokuonoisia eläimiä. Kypäriin lähettävät toisia maailmoja mustat pyöreät tornit, joissa hehkuu punainen valo. Tytön taustatarina ja tekstissä käyty pohdinta tietoisuuden ja aivojen suhteesta luo mysteerin tuntua.

Neonvalot ja sadepisarat värittävät ajattoman amerikkalaista scifi-maailmaa.­

Ideat kuulostavat ja ovatkin aika kuluneita, mutta kuvissa ne heräävät eloon. Joku on kuvaillut Stålenhagin teoksia kertoviksi taidekirjoiksi, ja sellaisena niitä kannattaa lähestyä. Loppua kohti teksti vähenee ja tarinaa kerrotaan enemmän kuvilla. Välittyy vahva tuntu maailmasta, joka on tuttu ja vieras.