Muusikkokollegat muistelevat kantritähteä sosiaalisessa mediassa.

Kantrimuusikko Charley Pride on kuollut covid-19-taudin aiheuttamiin komplikaatioihin 86-vuotiaana lauantaina Dallasissa.

Asiasta kirjoittavat muun muassa The Telegraph ja BBC.

Grammy-palkittua Charley Pridea pidetään kantrimusiikin uranuurtajana.

Sledgestä Mississippistä kotoisin oleva Pride oli yksi ensimmäisistä mustista kantritähdistä ja ensimmäinen afrikkalaisamerikkalainen muusikko, joka valittiin Country Music Hall of Fame -kunniagalleriaan.

Kollegat muistelevat laulajaa sosiaalisessa mediassa. Kantrimusiikin legenda Dolly Parton kirjoittaa Twitterissä olevansa surunmurtama menetettyään yhden läheisimmistä ystävistään:

Muusikko Billy Ray Cyrus puolestaan kutsuu Pridea herrasmieheksi, legendaksi ja tienraivaajaksi:

”Hän rikkoi seiniä ja esteitä, joiden oli tarkoitus jakaa meitä.”

Charley Pride esitti musiikkia lähes seitsemällä vuosikymmenellä. Hän oli Grammy-ehdokkaana kaikkiaan 13 kertaa ja voitti palkinnon kolme kertaa.

Charley Pride sai levytyssopimuksen vuonna 1965 RCA Recordsilta. Hänen tulkintansa Jack Clementin kappaleesta Just Between You and Me sijoittui Yhdysvalloissa kymmenen kuunnelluimman kappaleen listalle vuonna 1965. Kaikkiaan 52 hänen kappaleistaan ylettyi maan top-10-listalle.

Hänen uransa huippu sijoittuu 1970-luvulle, jolloin hänestä tuli RCA Recordsin menestynein artisti sitten Elvis Presleyn.

Kantritähti oli aktiivinen viime kuukausiin asti. Pride esiintyi viimeisen kerran marraskuussa Nashvillessa kantrimusiikkiyhdistyksen juhlassa, jossa hän esitti kappaleen Kiss an Angel Good Mornin’.