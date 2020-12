Tämän vuoden piti olla yhtä juhlaa Urho Kekkosen kadulla Helsingin ytimessä.

Samassa rakennuksessa pyöritetään kolmea suomalaisen musiikkikentän instituutiota, jotka kaikki saavuttivat tasavuosia kuluvan vuoden aikana. Tavastia-klubi käynnisti toimintansa nykyisellä nimellään 50 vuotta sitten, ja samana vuonna 1970 järjestettiin myös ensimmäinen Ruisrock. Lipputoimisto Tiketti on puolestaan toiminut 45 vuoden ajan.

Henkilökohtainen juhlavuosi on myös Tiketin toimitusjohtajalla Mirva Merimaalla, joka aloitti yhtiön palveluksessa 25 vuotta sitten.

Sanomattakin on selvää, että mitään juhlallisuuksia ei ole järjestetty. Koronan vuoksi Ruisrock jäi ensimmäistä kertaa historiansa aikana väliin, ja Tavastia on toiminut rajoitetulla yleisökapasiteetilla, jos ollenkaan. Talven kynnyksellä voimaan tulleet rajoitukset sulkivat ovet taas kokonaan.

Tiketissä ylimääräistä työtä ovat aiheuttaneet tapahtumien peruuntuminen ja lippujen palauttaminen. Vuosi on ollut kiireinen, vaikka tulovirta on tyrehtynyt.

Vanhojen muistelemisen sijaan oli aika perustaa jotain uutta.

Huhtikuussa Mirva Merimaa kirjoitti Linkedin-palveluun epätoivoisen päivityksen. Koronarajoitusten todelliset vaikutukset alkoivat valjeta, kun suurin osa kesän tapahtumista jouduttiin perumaan. Se kosketti tietysti esiintyjiä, mutta vielä suurempi joukko työskenteli tapahtumien taustajoukoissa.

Heidän asiaansa ei ajanut kukaan.

”Meitä on älyttömästi”, Merimaa totesi päivityksessään. ”Haaveilen tapahtuma-alan kattojärjestöstä, joka pääsisi myös ministeriöpöytään kertomaan vaikutuksista.”

Jo seuraavalla viikolla hänet esiteltiin Kati Kuusistolle, joka oli ideoinut tapahtuma-alan yhteistä edunvalvojaa jo muutaman vuoden. Idea ei ollut aiemmin ottanut tulta alleen, mutta nyt tekijöiden oli pakko järjestäytyä. Tapahtumateollisuus ry piti perustamiskokouksensa kesäkuun alussa. Kuusistosta tuli yhdistyksen edunvalvontajohtaja, ja Merimaa on yksi hallituksen jäsenistä.

”Huhtikuussa huomasin, että ei ole olemassa numeroa, johon olisin voinut soittaa. Esimerkiksi urheilulla, musiikilla tai teatterilla on omat edunvalvojansa, mutta tapahtumien takana olevalla alihankintaketjulla ei ollut mitään”, Merimaa muistelee.

”Aika nopeasti se sitten lähti liikkeelle. Laitoin viestin lauantaina, ja jo alkuviikosta meillä oli noin 60 henkeä kasassa kahdessa Zoom-keskustelussa.”

Puoli vuotta myöhemmin tapahtuma-alan hätähuutoon vastattiin.

Rajoitusten vuoksi talvesta näyttää tulevan vielä kevättäkin synkempi – ja hiljaisempi – kun käytännössä lähes kaikki yleisötapahtumat on peruttu. Joulukuun alussa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) lupasi alan toimijoille helpotusta ja aikoi esitellä tukipaketin hallitukselle vielä tämän kuun aikana.

”Tapahtumateollisuus julisti hätäsanoman 26. marraskuuta, ja viesti on selkeästi mennyt perille, koska Saarikon lisäksi myös moni muu poliitikko otti asiaan vihdoin kantaa”, Merimaa iloitsee. ”Ihanaa on se, että asia halutaan käsitellä jo ennen joulua, ainakin Saarikon puheiden mukaan.”

Vielä keväällä kenelläkään, edes alan sisällä, ei tuntunut olevan tarkkaa tietoa, kuinka suuri määrä suomalaisia työskentelee tapahtumien taustalla. Yhtä epämääräisiä olivat arviot alan liikevaihdosta.

Tapahtumateollisuuden ensimmäinen tehtävä oli selvittää, millaisista luvuista puhutaan. Tutkimustyössä apua saatiin Turun kauppakorkeakoulusta.

Mirva Merimaalla on tänä vuonna myös henkilökohtainen juhlavuosi, sillä hän aloitti Tiketin palveluksessa 25 vuotta sitten.­

”Nyt tiedämme, että noin 200 000 ihmistä työllistyy tapahtuma-alalla joko kokoaikaisesti tai tilapäisesti. Alan kokonais­vaihdoksi on arvioitu 2,35 miljardia euroa, mutta tänä vuonna liikevaihdosta hävisi arviolta 1,8 miljardia euroa.”

Ministeri Saarikko ei ole vielä puhunut tapahtuma-alan tukisummien koosta. Merimaa ymmärtää, että mistään ei löydy sellaista summaa, jolla menetykset voisi korvata kokonaan. Toiveissa on, että mahdollisimman monet saisivat jonkinlaista avustusta pakkolomautustensa aikana.

”Tärkeää olisi, että kyseessä ei olisi kustannustuki vaan se kohdistuisi liikevaihdon alentumiseen. On paljon toimijoita, joille ei tule kustannuksia, mutta he ovat jääneet vaille tuloja. Monet yksinyrittäjät huutavat sitä, että kyse ei ole pelkästään sovittujen keikkojen peruuntumisesta. Kun kalenteri keväällä tyhjeni, niin tilalle ei ole tullut uusia keikkoja.”

”Siitä olisi suuri apu, jos menetettyjä tuloja pystyttäisiin edes jonkin verran kompensoimaan vertaamalla niitä vuoden tai kahden takaisiin tuloihin.”

Rajoitukset ovat kestäneet jo yhdeksän kuukautta ja jatkuvat näillä näkymin pitkälle ensi vuoden puolelle. Harvassa ovat ne yritykset, joiden säästöt riittävät näin pitkään.

”Kuukausi sitten tulleen tutkimuksen mukaan 60 prosenttia toimijoista ilmoitti, että toimintaedellytykset riittävät enää 2–4 kuukaudeksi. Se tarkoittaa kahtatuhatta yritystä, joilla on tällainen tilanne”, Merimaa laskeskelee.

”Aika rajua tekstiä alkaa olla monen yrittäjän some-päivityksissä. Eniten pelkään sitä, että yrittäjiltä loppuu puhti ja tulee mielenterveyden ongelmia, ettei enää jaksa. Se on sitten aivan toisenlainen ongelma.”

Närää alan ammattilaisten keskuudessa on herättänyt se, että syksyn rajoitukset kohdistuivat ensimmäisenä ja kokonaisvaltaisimmin tapahtumiin. Samaan aikaan esimerkiksi ravintolat ovat saaneet pitää ovensa auki, vaikka juuri tapahtumissa opeteltiin kantamaan vastuuta panostamalla esimerkiksi turvaväleihin ja rajattuun yleisökapasiteettiin.

”Sikäli se toimi hyvin, että tapahtumat olivat turvallisia. Kesän jälkeen Tiketissä ehti olla myynnissä parituhatta tapahtumaa, ja alle puolessa prosentissa oli altistumia. Yhden henkilön tartunnasta olen kuullut.”

Tapahtumateollisuus on osallistunut ministeriön kanssa myös turvallisten tapahtumien määrittelyyn, mutta tartuntalukujen noustessa se ei ole tuomassa alalle helpotusta. Paluu normaaliin on nyt rokotusten aikataulun ja tehokkuuden varassa.

”Toiveena on, että riskiryhmien rokottamisen jälkeen olisi mahdollista palata normaalimpaan. Pakkohan siihen on uskoa. Missä vaiheessa kalenterivuotta se sitten tapahtuu, sitä on vielä vaikea arvioida.”

Tapahtumateollisuudessa uskotaan, että alan osaamisesta voisi olla hyötyä myös rokotusten järjestämisessä.

”Me tietysti toivotaan, että valtio ottaisi tapahtumien ammattilaiset suunnittelemaan tämän massatapahtuman toteuttamista”, Merimaa vinkkaa.

”Sehän on varmaan Suomen suurin tapahtuma, vielä suurempi kuin vaaliäänestykset. Esimerkiksi Saksassa tapahtuma-ala on otettu mukaan suunnittelemaan rokotusten turvallisuutta. Siellä on valjastettu käytöstä poistettuja lentokenttiä tähän tarkoitukseen, ja Eventim-lipputoimisto on tehnyt varausjärjestelmän rokotusajoille.”

Sitä Mirva Merimaa ei epäile, etteikö yleisö löytäisi takaisin tapahtumiin tilanteen jälleen normalisoiduttua.

Tapahtuma-ala oli taakse jääneen vuosikymmenen aikana kovassa kasvussa, kun sekä tarjonta että kysyntä kasvoivat. Tiketin lipputiskin takana Merimaa on päässyt näkemään, kuinka tapahtumien yleisöpohja on laajentunut vuosi toisensa jälkeen.

”Vielä parikymmentä vuotta sitten ajateltiin, että esimerkiksi festivaaleille ei voi mennä, jos on täyttänyt kolmekymmentä. Nyt aika monessa tapahtumassa yleisön keski-ikä on kolmenkympin tienoilla. Kyse on ollut siitä, että ikääntyvä väestö ei ole lopettanut tapahtumissa käyntiä. Päinvastoin, ne käyvät tosi paljon.”

”Uskon kyllä, että yleisö palaa, kun se on taas turvallista. Ihmisillä on hirveä tarve päästä takaisin kulttuurin pariin ja muihin tapahtumiin.”

Merimaan suvun pyörittämille yrityksille vuosi on myös ollut synkkä. Esimerkiksi Ruisrockin yli 10 miljoonan euron liikevaihto jäi toteutumatta ja Tiketissä kuluneen vuoden tappiot lasketaan sadoissa tuhansissa.

Ja kaikki tasavuosijuhlat jäivät väliin. Onko niiden aika ensi vuonna?

”Kun asiat saadaan taas normaaliraiteille, niin sitten on aihetta juhliin. Tavastiasta en osaa sanoa, mutta ainakin itse aion järjestää.”