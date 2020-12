Lapsikaappauksista kertova rutinoituneen kirjoittajan bestseller on sujuva, mutta sen loppuratkaisu on kliseinen kuin kehnon elokuvan loppu

Adrian McKintyn Ketju-trilleri vain hipaisee kiinnostavimpia psykologisia teemojaan.

Romaani

Adrian McKinty: Ketju (The Chain). Suom. Antti Saarilahti. Otava. 398 s.

Pohjois-Irlannissa syntynyt, Yhdys­valloissa ja Australiassa asunut Adrian McKinty (s. 1958) ei ole mikään aloittelija. Ennen Ketjua hän ehti kirjoittaa lähes 20 kirjaa vuodesta 1997, dekkareita, historiallisia dekkareita ja nuorten fantasiaromaaneja.

Palkintoja ja kriitikoiden kehuja tuli, mutta ei juurikaan taloudellista menestystä. Ei ennen kuin McKinty päätti kirjallisuusagenttinsa kehotuksesta laajentaa 2012 kirjoittamansa novellin romaaniksi. Syntyi Ketju, josta on tullut bestseller ja jonka elokuvaoikeudet on tietenkin jo myyty.

Kuten monet Yhdysvalloissa menestyneet ja ylistetyt trillerit, Ketjukin osoittautuu näille rannoille saapuessaan pieneksi pettymykseksi. McKinty on selvästi rutinoitunut kirjoittaja, joten romaani on sujuva ja nopealiikkeinen olematta hutiloitu tai hätäinen.

Se kuitenkin vain hipaisee kaikkein kiinnostavimpia psykologisia teemojaan ja huipentuu kovin kliseiseen päätökseen.

Kolmekymppinen Rachel Klein O’Neill on avioeron ja raskaiden syöpähoitojen jälkeen valmis aloittamaan uuden työn kansalaisopiston filosofian opettajana. Sitten hän saa puhelun, jossa kerrotaan, että Rachelin 13-vuotias tytär Kylie on siepatttu. Mikäli Rachel ei maksa lunnaita ja sieppaa vuorostaan jonkun toisen perheen lasta, Kylie kuolee.

Pirulliseen diiliin kuuluu, että Rachelin sieppaaman lapsen vanhempien on jälleen sekä maksettava lunnaat että siepattava lapsi. Ja heidän jälkeensä seuraavien on tehtävä sama.

Kyse on häikäilemättömien rikollisten pyörittämästä ketjusta, johon on vuosien aikana vedetty satoja pelolla hallittavia ihmisiä. Jos et milloin tahansa tee mitä ketju käskee, koko perheesi tapetaan.

Rachel onnistuu iljettävässä tehtävässään ja saa Kylien takaisin. Mutta ketju ei jätä häntä rauhaan ja Kylie kärsii vakavista traumaoireista. Rachel päättää yrittää löytää ketjua pyörittävät rikolliset ja tuhota sen. Apunaan hänellä on huumeongelmainen entinen lankonsa ja nykyinen miesystävänsä Pete.

Romaani on vahvimmillaan alkupuolellaan, McKintyn konkretisoidessa sitä kauhua ja hätää, jota siepatun lapsen ansaan joutuneet vanhemmat tuntevat. Kiinnostava on myös teema siitä, miten kuka tahansa lapsensa puolesta pakkotilanteessa taisteleva tavis saattaa alkaa käyttäytyä kuin pahin roisto. Mutta tämän teeman käsittely jää puolitiehen.

Trillerille olisi lisäksi toivonut omaperäisempää, ovelampaa ja älykkäämpää päätöstä. Kehnon elokuvan tai tv-sarjan jakson loppua muistuttava kliseinen ja verinen loppuratkaisu ja sitä seuraava auvoinen päätös eivät ole samalla tasolla kuin romaanin aiempi kerronta.