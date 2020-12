Annantalon uudella johtajalla on tulevaisuudessa näkyvä rooli Helsingin lastenkulttuurin kehittämisessä.

Helsingin kaupungin lastenkulttuuripäällikön tehtävään on valittu tanssitaiteen ja liikunta­tieteiden maisteri Pirjetta Mulari. Hän toimii myös Annantalon lastenkulttuurikeskuksen johtajana. Tehtävään haki 32 henkilöä.

”Pirjetta Mulari on hakemamme innostavaa johtaja, jolla on näkemystä ja kokemusta Helsingin lastenkulttuurin kehittämisestä sekä kykyä johtaa mainion Annantalon työyhteisöä”, perustelee valintaa Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö tiedotteessa. Annantalon johtajalla on Männistön mukaan jatkossa aiempaa näkyvämpi rooli myös koko kaupungin lastenkulttuurin kehittämisessä.

Tehtävään valittavalta edellytettiin muun muassa kokemusta ja näyttöä strategisesta suunnittelusta ja henkilöstöjohtamisesta sekä laajaa ja monipuolista taidekasvatuksen, lastenkulttuurin sekä taide- ja kulttuurikentän tuntemusta.

Mularilla on sekä kansainvälinen MA in Dance Studies -tutkinto että liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Mulari aloittaa lastenkulttuuripäällikön tehtävässä 1. tammikuuta 2021. Hän siirtyy uuteen tehtävään Annnantalon vs. johtajan tehtävästä. Hän on aiemmin vastannut Annantalon ohjelmatuotannosta.

Lastenkulttuuripäällikön tehtävän kelpoisuusvaatimuksena oli ylempi korkeakoulututkinto.