Kulttuuri | Media

14 vuotta toiminut Radio Aalto lopettaa vuodenvaihteessa, tilalle tulee Me Naiset Radio

Me Naiset Radion yhtenä tarkoituksena on kasvattaa entisestään Me Naisten brändiä, johon on tähän asti kuulunut aikakauslehti sekä digisisällöt Ilta-Sanomien alla.

Me Naiset Radion juontajina toimivat muun muassa Jenni Alexandrova, Ida-Liina Huurtela, Alina Kangasluoma ja Elli Collan.­