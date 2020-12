Loppuvuoden iloinen yllätys on Paul McCartneyn levy, jolle hän on soittanut kaikki instrumentit itse ja jossa on The Beatlesin White Albumin veroisia hetkiä

Vaikea uskoa, että 78-vuotias McCartney tekisi urallaan enää tämän parempaa levyä, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Paul McCartney esiintyi One on One -kiertueellaan Porto Alegressa Brasiliassa lokakuussa 2017.­

Albumi, Rock / Pop

Paul McCartney: III. Capitol. ★★★★

Jos haluaa popmusiikissa julkaista levynsä mahdollisimman huonoon aikaan eli minimoida levyn saaman huomion, niin viikko ennen joulua on todella turvallinen valinta.

Siinä vaiheessa jokainen musiikkimedia on ehtinyt tehdä jo listauksensa vuoden parhaista levyistä. Joululahjat on jo ostettu. Iso osa musiikin kuluttajista keskittyy jouluna omiin perinteisiin ja palkitsemaan aivoja kuuntelemalla tuttua musiikkia.

Tammikuu tulee ja keskittyminen uuteen vuoteen alkaa. Jos joulun alla jotain julkaistiin, se on tammikuussa jo unohdettu.

Pidemmittä puheitta: palkinto huonoiten ajoitetusta popalbumista menee tänä vuonna sir Paul McCartneylle. Onnea!

Vaan mitäpä väliä, McCartney on ehtinyt huomionsa tässä elämässä jo saada.

Tänä vuonna on julkaistu jo monta niin sanottua ”lockdown-albumia”. Taylor Swiftin Folklore ja Evermore syntyivät eristyksen tarjoamasta mahdollisuudesta ja inspiraatiosta. Nick Cave & The Bad Seedsin kiertue typistyi siihen, että Nick Cave esiintyi yksin pianon ääressä Alexandra Palacessa ilman yleisöä ja tilaisuudesta tehtiin sekä konserttitaltiointi että levy.

Paul McCartneyn oli tarkoitus olla tänä vuonna myös kiertueella, mutta sen sijaan hänen oli keksittävä muuta tekemistä. Hän alkoi työstää keskeneräisiä demojaan omalla studiollaan.

McCartney III on jatkoa kahdelle vastaavalle artistin omaa nimeä kantavalle levylle. Vuonna 1970 ilmestynyt McCartney oli hänen ensimmäinen soololevynsä Beatlesin hajoamisen jälkeen. Kun George Harrison ja John Lennon työstivät omia soololevyjään tuottaja Phil Spectorin kaikuihanteiden kanssa, McCartney tuotti levynsä itse.

Vuonna 1980 julkaistiin McCartney II, edeltäjäänsä huomattavasti kokeellisempi ja eksentrisempi kokonaisuus. Syntikkapoplevy on McCartneyn uran parhaimpia hetkiä.

Jokaista näistä levyistä yhdistää yhdenmukainen tekotapa: McCartney on paitsi soittanut kaikki instrumentit, myös tuottanut levyt itse.

40 vuoden jälkeen McCartney palaa kuin sattumalta tähän reseptiin ja päättää trilogian, vieläpä arvoisellaan tavalla. Levyllä on kauniita sävellyksiä, toisen levyn häröilyä, ja paljon viitteitä Beatlesin aikaiseen monipuoliseen materiaaliin. Eli kyseessä on aika kattava kolmas omakuva.

Ennen kaikkea levyllä on raitojen yli vuotavaa spontaania riemua, joka oli läsnä jo trilogian ensimmäisessä osassa 50 vuotta sitten.

Levyn avaa liki-instrumentaali Long Tailed Winter Bird, jossa McCartney vain tyytyy kysymään: ”Do you feel me?” Se on kuin muusikon vastine korona-ajan yhteydenpitoon ystävien ja työkavereiden kesken. Näkyykö kuva, kuuluuko ääni?

Alusta asti viesti on se, että tätä levyä ei tarvitse ottaa turhan vakavasti.

Find My Way kierrättää samankaltaista nonsensea, mitä Beatles lauloi jo aikanaan: ”I’m open day and night.” Myös sävellyksellisesti Find My Way olisi helposti voinut löytyä miltä tahansa Beatles-levyltä Rubber Soulista (1965) eteenpäin, eri tavalla sovitettuna tietysti.

Härömpää puolta edustaa yli kahdeksan minuuttia kestävä Deep Deep Feeling, joka kuulostaa pianon ääressä improvisoidulta meditaatiolta, jota on täydennetty jälkiäänityksillä.

Lavatory Lil on hömpähkö blues rock, joka tuo mieleen One After 909:n kaltaiset kevyet ja suoraviivaiset Beatles-kappaleet.

Slidin’ on raskaine riffeineen puolestaan psykedeelistä stoner rockia, jossa 78-vuotias McCartney trippailee kuin 60-luku ei olisi koskaan päättynyt: ”I can see my body through windows in my hair.” Kelpaahan sitä, jos on tehnyt yhden parhaista hard rock -biiseistä koskaan (Helter Skelter).

Hienoimmat hetket ovat kuitenkin levyn akustiset kappaleet. Todella nätti The Kiss of Venus muistuttaa vaivattomuudessaan McCartneyn White Albumin (1968) aikaisia vähäeleisiä kappaleita, kuten Mother Nature’s Son ja Martha My Dear.

Levyn päättävän kaksiosaisen kappaleen Winter Bird / When Winter Comesin akustinen näppäily ja luontoteemat vievät niin ikään 1960-luvun lopun ihanteisiin. Jälkimmäinen osa on kuitenkin peräisin 90-luvulta, jolloin Macca työsti sitä yhdessä edesmenneen Beatles-tuottaja George Martinin kanssa. Kappaleessa Macca laulaa aidan korjaamisesta, ketuista, kanoista ja lampaista. Se on parasta, mitä hän on julkaissut pitkään aikaan.

Spontaanius on ollut koronavuoden hyviä puolia taiteessa. Artistit ovat osittain luopuneet tarkoista julkaisustrategioista. On turha jemmata biisejä odottamaan parempia aikoja, kun ei tiedä milloin sellaisia on luvassa.

Kiertämiseltä on vapautunut aikaa musiikin tekemiseen.

Jonkun toisen artistin käsissä tällainen kokoelma lauluja vaikuttaisi sillisalaatilta, McCartneyn kontekstissa täysin loogiselta. Vuonna 1970 julkaistu McCartney soi yhtä spontaanisti ja siinä kuului rakastuminen Linda McCartneyyn. 1980 julkaistu McCartney II merkitsi Wingsin hajoamista ja 80-luvun teknoutopismia.

Maailman pysähtyminen inspiroi McCartneyn tekemään vielä yhden omakuvan. Vaikea uskoa, että jo kutakuinkin kaikki parhaimmat ideansa käyttänyt 78-vuotias McCartney tekisi urallaan enää tämän parempaa levyä.

Kriitikon valinnat: Eteläkorealainen BTS tekee millintarkkaa popmusiikkia

Albumi, Pop

BTS: BE. Big Hit Entertainment. ★★★

Loppuvuoden isoin popjulkaisu on ollut eteläkorealaisen BTS:n albumi BE. Suomessakin ilmiö on käsinkosketeltava. Harva bändi saa tuotteilleen levykauppaan oman hyllyn, kuten edellisellä levykauppavisitiillä sai nähdä.

K-popissa perinteinen fanikulttuuri on voimissaan. Fyysiset tuotteet ovat tärkeitä ja faniyhteisö on aktiivinen. BE-levyllä BTS laulaa lockdown-ajasta koreaksi ja englanniksi. Resepti on tarkoin harkittu ja hyvin toimiva. Siellä täällä on tunnistettavia ja mukana laulettavia englanninkielisiä fraaseja. ”Wherever you are”, ”On my table”, ”Life goes on”. Ei mitään liian eksoottista länsimaiselle yleisölle. Yhtyeen isoin hitti Dynamite on jo kokonaan englanniksi ja siivittänyt yhtyeen Yhdysvalloissa listaykköseksi.

Esteettisesti levy tukeutuu täysin niin kutsuttujen poika- ja tyttöbändien kulta-aikaan eli 90-luvulle, mutta sillä erotuksella, että 90-luku kuulostaa korostetusti vuonna 2020 tehdyltä. Helposti rallateltavat laulut ovat kätevää käyttömusiikkia. Eri ääniset räppi- ja lauluosuudet on aseteltu vuorotellen kuin pipetillä vaa’alle tiputellen, millintarkan balanssin saavuttamiseksi. Ihailtavaa.

Seitsemänhenkinen BTS mahdollistaa sen, että yhtyeen kappaleet voi rakentaa kuin elokuvaa tekisi. Yksikään kohtaus ei kestä liikaa. Tekijän näkökulmasta kappaleiden suurin riski tuntuu olevan kuuntelijan kyllästyminen.

Laulut sykkivät tässä hetkessä Tiktok-videoiden lailla, mutta kylmäpuristettujen kappaleiden pulssi tuntuu heikkenevän nopeasti.

Ep, Elektroninen / Indie

Tiiu Helinä: Vähinä. Helmi Levyt ★★★

Tiiu Helinän Veli-levystä on kulunut kahdeksan vuotta. Sille olisi toivonut jatkoa nopeamminkin. Toisaalta Sade julkaisee levyjä kymmenen vuoden välein.

Tiiu Helinä on duo, jonka muodostavat laulaja Helinä Tanner ja hänen veljensä Samuli Tanner. Duo yhdistelee musiikissaan suomalaistettua folktronicaa, dubia ja reggaeta, räppiäkin. Vähinä on ep:n mittainen kokoelma lauluja, jotka tuntuvat vastavuoroisilta. Kuin Tiiu Helinä lohduttaisi kuuntelijaansa, ja kuuntelija niin ikään osallistuisi lohduttamaan laulajaa, joka laulaa laulujaan kuin mantroja: ”Pimeys on syvä / Pimeys on hyvä / Pimeys on pysyvä.”

Muutaman kappaleen kestävä side katkeaa kuin ennen aikojaan. Tähän olisi sitoutunut mieluusti pidemmäksikin aikaa.

Albumi, Rock

Arctic Monkeys: Live at the Royal Albert Hall. Domino. ★★★

Kun täyden Royal Albert Hallin yleisö mylvii ja laulaa mukana, tulee suorastaan toismaailmallinen olo. Vaikka ei siitä ole edes kauan, kun keikat olivat tällaisia.

Loppuvuonna on julkaistu useampikin ison profiilin livelevy. Esimerkiksi The War On Drugs kävi läpi viiden vuoden keikka-arkistonsa ja julkaisi ihannefestarisettinsä Live Drugs -levyn muodossa.

Arctic Monkeysin kahden vuoden takainen Royal Albert Hallin keikka kokoaa kattavasti Alex Turnerin kipparoiman yhtyeen matkan MySpace-nousukkaasta yhdeksi maailman isoimmista rockbändeistä, jonka tuotannosta on tullut paljon monipuolisempi kuin olisi koskaan voinut ennustaa.

Turnerin karisma on kasvanut viime vuosina huippuunsa ja viihdyttävää esiintymistä kuuntelee sekavin tuntein: ehkä joskus keikat ovat taas tällaisia?