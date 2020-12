Olli-Pekka Tuomisalo kirjoitti kirjan Suomen musiikinhistorian tuntemattomista klarinetisteista ja saksofonisteista. Hän myös soitti levylle heidän ohjelmistoaan.

Keitä olivat Ernst Linko, Anja Ignatius tai Pentti Rautawaara? Entä Sven Lavela, Johan Ahlgren tai Cosimo Sgobba?

Luultavasti moni klassisen musiikin ystävä tunnistaa kolme ensimmäistä: he kuuluvat 1900-luvun alkupuolen tunnetuimpiin suomalaismuusikoihin, soittiminaan piano, viulu ja sello. Mutta harva tunnistaa kolmea jälkimmäistä nimeä. He ovat saman aikakauden klarinetisteja ja saksofonisteja.

Juuri heistä ja monesta muusta kertoo saksofonisti Olli-Pekka Tuomisalo kirjassaan Näkymättömät puurtajat – Suomalaisen klarinetin ja saksofonin historia.

”Aiemmista tutkimuksistani minulla oli jäänyt paljon materiaalia ja hirveä halu tuoda esille vanhoja muusikkohahmoja, jotka muuten ovat alkaneet jäädä unohduksiin. Ja joistakin näistä muusikoista nykysoittajat eivät ole koskaan kuulleetkaan”, Tuomisalo kertoo.

Hän on taiteellisessa tohtorintutkinnossaan kartoittanut suomalaista saksofoniohjelmistoa, ja on sen jälkeen kirjoittanut myös klarinetisti-saksofonisti Matti Rajulan (1905–1944) elämäkerran.

Uusimmassa kirjassaan Tuomisalo kertoo ”suurten soolosoitinten kuplasta”, eli juuri viulun, pianon ja sellon valtavasta näkyvyydestä verrattuna esimerkiksi puhallinsoittimiin. Silti suomalainen klarinettiperinne on Tuomisalon mukaan jo yli 200-vuotias, sillä Bernhard Henrik Crusell konsertoi Helsingissä ja Turussa vuonna 1801.

Suomalaissyntyinen, Ruotsissa työskennellyt Crusell tunnetaan säveltäjänä ja klarinetistina kansainvälisestikin, mutta jo 1800-luvulla Suomessakin työskenteli monia muitakin klarinetisteja. Esimerkiksi preussilainen Carl Baumert (1864–1939) työskenteli pitkään Turun soitannollisen seuran klarinetistina.

”Hän teki valtavan solistiuran orkesterityön ohella, vaikkakin hyvin paikallisesti”, Tuomisalo sanoo. ”Hän oli merkittävä pioneeri, mutta hänestä ei ole kukaan kuullut.”

Entä mitä suomalaiset klarinetistit ja saksofonistit soittivat? Toki paljon sinfoniaorkesterien, soittokuntien sekä jazz- ja tanssiyhtyeiden kansainvälistä perusohjelmistoa, mutta myös heille itselleen sävellettyä musiikkia.

Sitä esitelläkseen Olli-Pekka Tuomisalo on julkaissut tänä syksynä myös Two Sides -albumin, jossa hän soittaa yhden cd-levyn verran suomalaista historiallista klarinettiohjelmistoa. Albumin toisella levyllä hän soittaa suomalaisilta säveltäjiltä tilaamaansa uutta saksofonimusiikkia. Levyn nimi viittaa siis Tuomisalon kahteen instrumenttiin: hänen pääsoittimeensa saksofoniin ja sivusoittimeensa klarinettiin.

”Vaarini oli puoliammattimainen saksofonisti ja klarinetisti, ja hän oli minulla esikuvana, kun 10-vuotiaana aloin soittaa saksofonia. Kerkesin sitä soittaa 5–6 vuotta, kunnes vaari sanoi, että kannattaa opetella klarinettiakin, jos meinaat muusikoksi.”

Eli klarinettikin piti jostain saada, ja vaari sanoi, että hänellä kyllä on klarinetti, mutta ei sitä ilmaiseksi saa. Niinpä Tuomisalo käyttikin kaikki taskussaan olleet rahat (20 penniä) ostaakseen klarinetin pois.

Tuomisalo on soittanut klarinettia pääsoittimensa saksofonin rinnalla, ja oli ajatellut paneutua klarinettiohjelmiston levyttämiseen vasta myöhemmin. Mutta kevään koronakriisi nopeutti suunnitelmia.

”Tunnen paljon freelancer-muusikoita, joilta kaikilta meni työt alta maaliskuussa. Olin saanut säästettyä sen verran rahaa, että sain palkattua orkesterin tätä levyä varten, ja kesäkuun alussa päästiin äänittämään.”

Levyn alussa on kolme lyhyttä teosta orkesterille ja klarinetille 1920- ja 1930-luvuilta, säveltäjinä Sulho Ranta, Väinö Haapalainen ja Heikki Klemetti. Levyn muut klarinettiteokset on sävelletty pienemmille kokoonpanoille.

Tuomisalo on itse soittanut päällekkäisäänityksinä kaikki klarinetti- ja piano-osuudet. Samoin moderniin saksofoniohjelmistoon keskittyvällä toisella levyllä hän on soittanut kaikki saksofonikvartetin stemmat niissä teoksissa, jotka on sävelletty alun perin Tuomissalon johtamalle Akateemiselle saksofonikvartetille.

”Ajatus kaiken soittamisesta itse liittyi tämän vuoden meininkiin, kun kaikki ovat tehneet etä-äänityksiä. Halusin kokeilla, voisiko tällaista kamarimusiikkia tehdä itse niin, ettei se kuulosta hölmöltä. Tässä tilanteessa ei päässyt niin helposti soittamaan koko kvartetin kanssa.”

Olli-Pekka Tuomisalo: Two Sides – My Passion for the Clarinet & Alone Together. Omakustanne, 2cd. Olli-Pekka Tuomisalo: Näkymättömät puurtajat – Suomalaisen klarinetin ja saksofonin historia. Aviador, 2020. 283 s.