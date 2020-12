Muotisuunnittelija Gabrielle Chanelin retrospektiivi Pariisin Palais Gallierassa on kiinnostava esimerkki siitä, kuinka tiivistä, arvokasta ja haastavaa museoiden ja muotimerkkien yhteistyö on.

Pariisi

Vaalea pusero nimeltään marinière loistaa pimeässä salissa. Siinä on merimieskaulus, ja se on valmistettu silkkijerseystä. Sataneljä vuotta sitten se oli radikaalein markkinoille ilmestynyt naistenvaate, koska korsetit olivat muotia ja jerseystä tehtiin lähinnä miesten alusvaatteita.

Tämä ranskalaisen muotisuunnittelijan Gabrielle ”Coco” Chanelin (1883–1971) luomus on yksi vanhimmista esillä olevista 350 työstä, joita voi ihailla Pariisin Palais Gallieran syksyllä avautuneessa Chanelin retrospektiivissa Gabrielle Chanel. Manifeste de Mode. Edellinen pidettiin New Yorkissa Metropolitan Museum of Art -museossa vuonna 2005, ja niin vaikeaa kuin se onkin uskoa, tämä on ensimmäinen Pariisissa.

Palais Galliera -muotimuseo sijaitsee läntisessä Pariisissa Musée d’Art moderne de Paris -taidemuseota ja Palais de Tokyo -nykytaidemuseota vastapäätä.­

Pariisin kaupungille kuuluva vuonna 1894 rakennettu Palais Galliera oli kaivannut jo pitkään remonttia, kun se sopi luksustalo Chanelin kanssa eksklusiivisesta sponsorirahoituksesta. Kahden vuoden remontin aikana museo tuplasi näyttelyneliönsä rakentamalla kellarikerrokseen 670 neliön uuden tilan, joka nimettiin mesenaatin mukaan Galeries Gabrielle Chaneliksi.

Siellä museon on nyt tarkoitus ainoana Ranskassa esitellä pysyvää muotikokoelmaa, johon kuuluu noin 200 000 vaatetta, asustetta, valokuvaa ja muuta asiaa muodin historiasta 1700-luvulta nykypäivään. Sitä ennen entinen ja uusi tila ovat täynnä Gabrielle Chanelin muotia maaliskuun puoliväliin asti.

Sponsoriyhteistyö ei ole uusi asia näyttelymaailmassa. Jo vuonna 2000 New Yorkin Guggenheim-museo piti muotisuunnittelija Giorgio Armanin retrospektiivin.

Se sai kritiikkiä, kun kävi ilmi, että Armani oli rahoittanut museota 15 miljoonalla dollarilla. Sitä kritisointiin myös esillepanosta, joka muistutti liikaa putiikkia. Näyttely kuitenkin veti puoleensa yleisöä.

Niin tekevät myös Lontoon Victoria ja Albert -museon muotinäyttelyt, joita mesenoi milloin Swarowski, milloin Mulberry.

METin Manus x Machina -näyttelyä vuonna 2016 taas sponsoroi Apple, ja vuosina 2011–2016 italialainen Tod’s jopa rahoitti Colosseumin kunnostusta.

Yhteistyöstä hyötyvät niin sponsori kuin museokin. Muotinäyttelyt ovat museoiden kassamagneetteja ja vetävät satoja tuhansia kävijöitä. Merkit taas saavat imagonkohotusta, kun niiden historiaa ja tuotteita esitellään taiteen kontekstissa. Mutta kuinka kuinka paljon sponsori saa vaikuttaa näyttelyyn?

”Meillä oli täysin vapaat kädet”, vastaa Palais Gallieran johtaja Miren Arzalluz. ”Pidimme toki muotitalon tietoisena näyttelyn eri vaiheista, mutta he eivät milloinkaan yrittäneet sekaantua prosessiin.”

Espanjalainen Miren Arzalluz johtaa Palais Galliera -muotimuseota.­

Chanel-yhteistyön pani alulle jo museon entinen johtaja Olivier Saillard. Kun Arzalluz tuli puikkoihin lähes kolme vuotta sitten, hän päätti, että retrospektiivi keskittyy vain Chanelin työhön ja kantaa hänen koko nimeään.

”Halusimme välttää kertomasta Gabrielle Chanelista esimerkiksi hänen miessuhteidensa kautta aivan kuin hän olisi saavuttanut kaiken niiden avulla. Samalla vältimme myös sen, että ottaisimme kantaa Chanelin kiisteltyyn rooliin sodan aikana”, Arzalluz sanoo.

Pukuja on on saatu Chanelin arkistosta sekä museoista ja yksityiskokoelmista ympäri maailmaa.­

Gabrielle Chanelin köyhästä lapsuudesta, räiskyvistä ihmissuhteista ja kyseenalaisista yhteyksistä saksalaisiin toisen maailmansodan aikana on kirjoitettu paljon. Niistä näyttely ei tosiaan kerro mitään vaan fokus on tiukasti muodissa. Painopisteinä ovat 1910-luku ja vuosi 1954, kaksi ajankohtaa, jolloin Chanel toi aktiivisesti markkinoille visionsa naisten muodista, joka soti pukeutumisnormeja vastaan.

Ensin vitriinien takana on siisteissä riveissä mekkoja, pukuja ja takkeja vuosilta 1910–1930, joiden mukavuus ja materiaalivalinnat vapauttivat korsetteihin tottuneet naiset liikkumaan. Niistä näkee, että Chanel inspiroitui urheiluvaatteista, toi metsästysvaatteiden tweedin ja alusvaatteiden jerseyn naistenmuotiin ja lisäsi asuihin vielä siihen aikaan harvinaiset taskut.

Pikkumustien rinnalla näyttelyssä esitellään muitakin leninkejä, kuten tämä kevyt pitsiunelma.­

”Chanel esiintyi usein itsekin kädet taskuissa ja lonkat edellä aikana, jolloin rentous oli varattu miehille. Inspiroiduimme hänestä ja toimme asenteen myös mallinukkien asentoihin”, Arzalluz kertoo.

Valaistusta huoneesta kantautuu Marilyn Monroen ääni. Tähti kertoo Life-lehden haastattelijalle pukeutuvansa yöllä vain Chanelin No 5 -parfyymiin. Viereinen seinä on täynnä maailman myydyimmän tuoksun pakkauksia, joiden minimalismi oli 1920-luvulla ristiriidassa rönsyilevän parfyymiestetiikan kanssa.

Amerikkalainen muotitoimittaja Diana Vreeland oli Chanelin luottoasiakas ja pukeutui vuonna 1938 tähän housupukuun, joka vaati siihen aikaan kantajaltaan rohkeutta.­

Chanel otti vaikutteita myös Venäjältä, josta inspiroituneille asuille on annettu oma soppi. Vuoden 1939 arkistovideo taas näyttää Chanelin muokkaamassa mallin päälle mekkoa. Sitä samaa, joka on esillä viereisessä vitriinissä.

Yksi viimeisistä asuista on amerikkalaisen muotitoimittajan Diana Vreelandin vuosina 1937–38 käyttämä ajaton mustavalkoinen juhlahousupuku, joka kiteyttää Chanelin tyylipilarit. Puku oli aikanaan rohkea, koska housuja nähtiin naisten yllä vain työhaalareina tehtaissa.

Kevyestä tweedistä tehty jakkupuku teki Chanelista legendan. Pukuja on alakerran uudessa galleriassa esillä 43 kappaletta. Niitä on saatu Chanelin arkistosta sekä museoista ja yksityiskokoelmista ympäri maailmaa.­

Mutta se puku, joka teki Chanelista legendan, löytyy alakerran uudesta galleriasta. Niitä on vitriinin takana esillä 43 kappaletta.

Kevyestä tweedistä tehty suora puvuntakki on kuin villatakki ja polvien alle laskeutuva tweed-hame istuu lanteille. 1950–60-luvuilta peräisin oleva asu oli vastaisku vyötärölle kiristetyille Christian Diorin New Lookiksi kutsutuille naisten puvuille. Kun kuuluisuudet kuten Monacon prinsessa Grace tai näyttelijät Marlene Dietrich ja Romy Schneider näyttäytyivät Chanelin puvussa, siitä tuli entistä suositumpi.

Näyttelyssä on esillä 1950-luvun Ranskan Elle-lehtiä, joissa esitellään kuulun tweedpuvun tekniset kaavat.­

Puvulla oli tietysti hintaa, mutta tyyliä ei varjeltu varakkaille. Näyttelyssä on esillä 1950-luvun Ranskan Elle-lehtiä, joissa esitellään puvun tekniset kaavat. Lisäksi kellarikerroksessa on Chanelin pikkumustia bravuurimekkoja ja yksi klassikkokenkä, kolme laukkua ja 122 runsasta korua, joilla Chanel toi kontrastia asuihinsa.

Palais Galliera -muotimuseon Chanel-retrospektiivi on Pariisin ensimmäinen.­

Retrospektiivi tekee selväksi, että Gabrielle Chanelin vaikutus muodin historiaan ja siihen, mitä naiset pukevat ylleen vielä nykyäänkin, on kiistaton. Miren Arzalluzin mukaan muotinäyttelyiden edellytys on, että ne erottuvat siitä, miten merkit esittelevät tuotteitaan.

”Me emme rakenna tai myy unelmia vaan selitämme niitä. Olemme ontologisesti ja tieteellisesti tarkkoja ja tiedämme, mihin raja vedetään. Teemme yhteistyötä brändien kanssa, emme palvele heitä”, Arzalluz sanoo.

Chanel yhdisti minimalistisiin asuihinsa näyttäviä rintakoruja. Tämä on Chanelin arkistoista ja vuosien 1950 ja 1960 väliltä, ja siinä on kultaa, hopeaa, timantteja, smaragdeja ja synteettistä kiveä. Chanelilla oli tapana yhdistää koruissaan aitoja jalokiviä ja synteettisiä kiviä.­

Mutta se, millaista muotia museoissa selitetään, on myös valintakysymys. Mitä enemmän julkista rahoitusta vähennetään, sitä enemmän tartutaan yksityisiin rahoittajatahoihin. Se voi vääristää sitä, mikä pääsee esille ja mikä jää piiloon.

Arzalluz myöntää haasteet, mutta muistuttaa, että muutkin isot yritykset kuin muotimerkit rahoittavat näyttelyitä. Lisäksi museot tarvitsevat kassavirtaa ja usein retrospektiivit mahdollistavat sen. Ilman läheistä yhteistyötä Chanelin kanssa myöskään harvinaista arkistomuotia ei olisi saatu yleisön eteen.

Muotilehtikuvaaja Christian Bérard maalasi akvarelleja Chanelin talven 1937–1938 mallistosta.­

Eikä alakerran uutta galleriaa, jossa tullaan esittämään museon pysyvää kokoelmaa. Sitä Arzalluz analysoi parhaillaan, ja kertoo, millaisia kriteerejä hankinnoilla yleensä on: käsityön, tekstiilin tai desiginin erinomaisuus, teoksen vaikutus yhteiskuntaan, sen suosio tai se, että se symboloi poliittista hetkeä tai on nähty vaikuttavan henkilön yllä.

Silläkin tosin on haasteensa. Paljon kiinnostavaa muotia on ehtinyt tuhoutua. Lisäksi se, mitä kokoelmaan valitaan ja mitä pannaan esille, on päätös esittää tietynlainen versio muodin historiasta. Se on usein hyvin länsimainen ja valkoinen.

Arzalluz myöntää, että Gallieran kokoelma on hyvin Pariisi-keskeinen.

”Pariisi on toki aina ollut historiallisesti muodin pääkaupunki, jossa suunnittelijat ympäri maailmaa ovat esitelleet mallistojaan, mutta koen, että tehtävämme on tuottaa uutta tietoa muodista, edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tehdä yhä enemmän yhteistyötä tutkijoiden kanssa.”

Retrospektiivissä on esillä vuoden 1939 taulu Gabrielle Chanelin kädenjäljestä ja nimikirjoituksesta, joka on tuotu näyttelyyn Chanelin arkistoista.­

Ehkä Galeries Gabrielle Chanel -tilassa siis nähdään tulevaisuudessa myös enemmän yhteiskunnallisesti kantaaottavia pysyviä näyttelyitä. Arzalluz haluaisi esimerkiksi tutkia, millaisia vaikutuksia korona-ajalla on ollut muotiin, verrata sitä toiseen vastaavaan historialliseen aikaan ja etsiä niistä yhtymäkohtia.

Parin vuoden museoremontissa Palais Gallieraan rakennettiin myös museokirjakauppa, josta saa muun muassa näyttelykatalogeja.­

Kävijämääriin korona on jo vaikuttanut. Chanel-retrospektiivi ehti olla auki vain kolme viikkoa lokakuussa, jolloin se keräsi porrastettuina vierailuaikoina 34 400 kävijää. Näyttelyä ei voida jatkaa maaliskuun jälkeen, koska asut kärsivät liikaa yli puolen vuoden ripustamisesta. Levon jälkeen retrospektiivin on tarkoitus matkustaa muihin museoihin, ja keväällä esitellään Vogue-lehden historiaa.

Väännön siitä, onko muoti taidetta, Arzalluz haluaisi lopettaa.

”Meillä on pakkomielteinen tarve yrittää oikeuttaa muodin olemassaolo museoissa puhumalla siitä taiteena. Ikään kuin muoti ei voisi muuten olla tärkeää. Kaikki muoti ei ole taidetta, mutta joitakin vaatekappaleita voi pitää taideteoksina. Muoti on ilmiö ja systeemi, jonka ei tarvitse olla taidetta ollakseen kiinnostava tutkimuskohde.”