Märta Tikkasen tytär ja edunvalvoja Susanna Ginman vastaa Förlagetin kustantajan Tapani Ritamäen puheenvuoroon joulukuun Kuukausiliitteessä.

Tapani Ritamäki antaa Helsingin Sanomien joulukuun Kuukausiliitteessä (Kuukausiliite no. 585, s. 75) oman versionsa kiistasta, joka liittyy Johanna Holmströmin kirjoittamaan elämäkertaan Märta Tikkasesta.

Märta on äitini, ja olen ollut hänen edunvalvojansa marraskuusta 2018 lähtien.

Ritamäki toteaa, että Märta Tikkanen on 85-vuotias, mutta jättää mainitsematta, että Märta ei ole terve. Edunvalvojan ni­meämiselle on syynsä. Tästä kustantamo on ollut tietoinen jo kauan ennen kuin elämäkerta oli valmis. Äitini ei ole halunnut julkisesti puhua terveydentilastaan, ja me läheiset olemme halunneet kunnioittaa hänen tahtoaan.

Pitää paikkansa, että luet­tuaan käsikirjoituksen ensimmäisen kerran Märta mainitsi vain yhden nimen, jonka hän halusi poistaa.

Tämä liittyi sopimukseen, jonka äitini oli aikoinaan tehnyt kyseessä olevan henkilön kanssa ja josta hän edelleen haluaa pitää kiinni.

Kun itse luin käsikirjoituksen, reagoin pariin kohtaan ja nimiin, joita äitini ei ollut korjannut. Tarkistin häneltä, haluaako hän nimien tulevan julkisiksi, ja kävi ilmi, ettei hän tahtonut niin käyvän. Hän ei ollut terveyden­tilastaan johtuen niitä huomannut.

Minulla ei ole omaa agendaa liittyen nimien julkaisemiseen.

Edunvalvojana tehtäväni oli pitää huolta siitä, että äitini toiveet käsikirjoituksesta otetaan huomioon siinäkin tapauksessa, että hän ei heti ensi lukemalta osannut niitä esittää.

En ole yrittänyt estää Rita­mäkeä olemasta yhteydessä Märta Tikkaseen.

Kiistan yhteydessä sekä kustantaja Ritamäki että kirjailija Johanna Holmström ovat vedonneet siihen, että Märta on kirjoittanut avoimesti omasta elämästään ja että hänen tahtonsa olla paljastamatta tiettyjä nimiä rikkoisi jollakin tavalla tätä perinnettä.

Märta on kirjoittanut avoimesti kokemuksistaan ja tunteistaan jotka liittyvät Henrik Tikkaseen ja lapsiin. Myöhemmin hän on kirjoittanut myös muista ihmissuhteista, mutta ei sensaatiohakuisesti, vaan hienotunteisesti. Näin hän edelleen haluaa toimia.

Alkukesänä 2020 teimme Holmströmin käsikirjoitukseen korjauksia ja toimitimme ne kustantajalle, mutta hän ei koskaan kuitannut ottaneensa niitä huomioon.

Korjaukset jätettiin kerta toisena jälkeen huomioimatta, eikä mitään dialogia käyty kanssamme siitä huolimatta, että kustannussopimuksessa tekijöiksi mainittiin sekä Johanna Holmström että Märta Tikkanen.

Lopulta Ritamäki esitti uhkavaatimuksen – joko kirja julkaistaan ilman nimien poistamista tai sitten ei julkaista ollenkaan. Siinä tilanteessa Märta Tikkanen vastasi, että jos hänen toiveitaan ei huomioida, kirja voidaan jättää julkaisematta.

Johanna Holmström ilmoitti pari päivää uhkavaatimuksen jälkeen, että hän suostuu korjauksiin. Näin kirja voitiin julkaista. Se on hyvä, koska Holmström on tehnyt ison työn ja kirja on mielenkiintoinen ja kattava, siitäkin huolimatta, että pari nimeä on poistettu.

Kirjoittaja on Märta Tikkasen tytär ja edunvalvoja.