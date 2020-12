”Ihan ensimmäiseksi on oltava intohimoa”, sanoo kulttuuri- ja urheilumarkkinoinnin parissa uransa tehnyt taiteilijaperheen vesa Mikko Vanni

Mikko Vanni on Tampereella ensi vuonna järjestettävän Kulttuurigaalan puuhamiehiä. Hän on myös mukana kehittämässä Museokortin kaltaista Urheilukorttia.

Mikko Vanni on ylpeä musiikkimuseo Famesta, vaikka kulunut vuosi on ollut vaikea. ”Loimme museoon Suomen musiikin kunniagallerian, jonne valitut jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi”, Vanni sanoo säveltäjä Jean Sibeliuksen kesäpuvun äärellä.­

Kun jollekin asialle halutaan näkyvyyttä, vaatimattomalla puuhastelulla päästään harvoin pitkälle. Asiat on toteutettava näyttävästi ja yleisöä kiinnostavasti, tietää tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilumarkkinoinnin saralla pitkään työskennellyt Mikko Vanni.

”Tapahtumat syntyvät aina yhteistyönä. Mutta ihan ensimmäiseksi on oltava intohimoa”, hän sanoo.

Vanni on ollut 1980-luvulta saakka mukana järjestämässä ja markkinoimassa lukuisia suuria ja pienempiä tapahtumia. Vuosiin mahtuu kaikkiaan neljät jääkiekon MM-kisat ja EM-kisat, kolmet yleisurheilun arvokisat, taitoluistelun MM-kisat, kulttuurikaupunkihankkeet 2000 ja 2011, hiihdon pahamaineiset MM-kisat 2001, Gymnaestradat, Euroviisut ja niin edelleen.

Viimeisin suuri ponnistus oli musiikkimuseo Fame, joka avasi ovensa vuosi sitten.

Vanni on ollut rakentamassa myös Urheilugaalaa sen alusta asti eli vuodesta 2008 lähtien vuoteen 2015 asti. Reilussa vuosikymmenessä tapahtumasta on tullut kiinteä osa suomalaista urheilumaailmaa.

Nyt sama temppu on tarkoitus tehdä kulttuurin saralla. Vanni on yhteistyössä Kulta ry:n ja Yleisradion kanssa puskemassa eteenpäin ensi vuoden marraskuussa Tampereella järjestettävää Kulttuurigaalaa.

”Meillä on loistavat edellytykset tehdä uusi traditio kaikelle kulttuurille. Olen nähnyt, miten positiivisesti esimerkiksi ­Urhei­lugaala on vaikuttanut urheilu­organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.”

Hehkutus kuuluu tietysti paatuneen bisnesmiehen toimen­kuvaan, mutta Vanni on hankkeesta vilpittömästi innoissaan.

Hän uskoo vakaasti, että tapahtuma tuo näkyvyyttä ja arvostusta koko suomalaisen kulttuurin kentälle. Vannin mukaan ei ole vaaraa, että marginaalisemmat taiteenlajit jäisivät suurten varjoon tai että korkea ja populaari ajautuisivat vastatusten.

Vannilla on kokemusta vastaavista juhlallisuuksista muutaman vuoden takaa. Vuonna 2017 Turussa järjestettiin Vuosisadan kulttuurigaala, jossa samaan tilaan mahtuivat sulassa sovussa niin klassinen musiikki kuin hevirock ja yleisö sai äänestää vuosisadan kulttuuripersoonaa. Voiton vei Jean Sibelius.

”Tuote on valmis syksyllä, joten vasta sitten nähdään, miten onnistumme. Yhteisenä tahto­tilana on, että pyritään irti perinteisestä gaalakonseptista mutta muistetaan silti arvokkuus.”

Urheilu ja kulttuuri on totuttu näkemään toistensa vastakohtina. Niissä on kuitenkin paljon yhteistä, Vanni sanoo.

”Urheilua ja kulttuuria on pidetty turhaan erillään. On paljon urheilutapahtumia, joissa on mukana kulttuurielementtejä. Ja molemmissa yleisö haluaa nauttia huippusuorituksista, saada elämyksiä.”

Ja kun yleisö saa elämyksiä, se haluaa tulla uudestaan.

Jos Urheilugaala toimii mallina kulttuurialan yhteistyölle, on urheiluväellä puolestaan opittavaa kulttuurin saralta, Vanni sanoo.

”Olen ollut kehittämässä urheilun ja liikunnan alueorganisaatioiden, myöhemmin myös liittojen ja seurojen kanssa, järjestelmää, joka voi parhaimmillaan tuoda merkittävän lisän urheilun varainhankintaan. Tarkoitan museokortin kaltaista urheilukorttia, joka mahdollistaisi sen, että ihmiset menisivät useamman lajin tapahtumiin ja urheilutapahtumat saisivat kokonaan uusia kävijöitä ja faneja. Se rohkaisisi myös liikkumaan enemmän.”

Vanni luovii urheilun ja kulttuurin välillä luontevasti, koska on itse varttunut kummankin parissa. Hän aloitti yleisurheilun jo kuusivuotiaana Helsingin Kisa-Veikoissa ja on toiminut myöhemmin muun muassa erilaisissa Urheiluliiton tehtävissä.

Kiinnostus taiteeseen on tullut verenperintönä: isä oli kuvataiteilija Sam Vanni, jonka ystäväpiiriin kuului taiteilijoita Tove Janssonista lähtien.

”Taidetta näki aamusta iltaan, kun isä teki pitkiä päiviä ja maalasi pääosin kotona. Sitä oppi arvostamaan, mutta itselläni ei siihen ollut samalla lailla vetoa”, Vanni kertoo.

”Yksi lapsistani on muotoilija ja toinen graafisella alalla, joten se lahjakkuus taisi hypätä yhden sukupolven yli.”

Huomenna 60 vuotta täyttävä Vanni myöntää, että työura on vienyt mennessään siinä määrin, ettei vierineitä vuosia ole tullut aina edes noteerattua.

”Ehkä tenniskentällä tulee vaivoja vähän useammin kuin aikaisemmin.”

Toissa kesänä Vanni kuitenkin havahtui miettimään vanhenemista aiempaa enemmän. Hän osallistui Esko Ahon järjestämään kongressiin, jonka teemana oli ikääntyminen.

”Siellä iski, kuinka merkittävässä asemassa ikääntyvät ihmiset ovat ja kuinka suuri potentiaali heissä on. Jossain näin tutkimuksen, jonka mukaan Jenkeissä on 5,6 miljoonaa satavuotiasta muutaman kymmenen vuoden sisällä. 60–100-vuotiaat ovat valtava potentiaali bisnekselle ja työelämässä.”

Pitäisi perustaa yrityksiä, joissa vanhemman ikäluokan ihmiset olisivat erityisesti edustettuina, Vanni visioi.

”Ikääntyvien potentiaali menee helposti hukkaan, siihen haluaisin kiinnittää enemmän huomiota.”