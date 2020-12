Mission: Impossible 7 -elokuvan kuvaukset ovat siirtyneet jo moneen otteeseen, mutta nyt kuvaukset ovat käynnissä Lontoon lähistöllä.

Ison toimintaelokuvan kuvaaminen keskellä koronapandemiaa ei ole aivan yksinkertainen eikä paineeton asia. Tämä käy kouriintuntuvasti ilmi äänitteestä, joka on levinnyt nyt ympäri maailman medioita.

Brittitabloidi The Sunin haltuunsa saamasta äänitteessä kuuluu, kuinka Hollywood-näyttelijä Tom Cruise huutaa raivoissaan muutamalle työntekijälle, jotka ovat rikkoneet kuvausten tiukkoja turvavälisäännöksiä.

Cruise on joukkoineen parhaillaan kuvaamassa Britanniassa Mission: Impossible 7 -elokuvaa, jonka tuotanto on viivästynyt jo monta kertaa pandemian vuoksi. Cruise on yksi elokuvan tuottajista, mutta myös pääosan näyttelijä.

Äänitteen aitouden on todistanut kaksi tuotantoa lähellä olevaa ihmistä. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa The New York Times sekä elokuvasivustot Variety ja Deadline.

Lähteiden mukaan Cruise oli raivostunut nähtyään kaksi tuotannossa mukana olevaa ihmistä seisomassa liian lähellä toisiaan tietokoneen näytön äärellä. Sääntöjen mukaan kuvauksissa täytyisi pitää kahden metrin turvavälit.

Cruise puhui äänitystilanteessa maski kasvojensa suojana noin 50:lle tuotantoryhmän jäsenelle Warner Brosin elokuvatuotantokompleksissa Lontoon lähistöllä.

Vuodetussa äänitteessä Cruise kertoo kirosanojen saattelemana (tai pikemminkin huutaa), että kyseessä on nyt Hollywoodin tärkeimpiä elokuvia, ja että Hollywoodissa on palattu taas työn ääreen tämän elokuvan ansiosta. ”Kaikki uskovat meihin”, Cruise huutaa ja jatkaa, että he luovat kuvausten ansiosta tuhansia työpaikkoja.

Cruise antaa ymmärtää pitäneensä henkilökohtaisesti huolta siitä, että kuvaukset saisivat jatkua, jopa nyt kun tartunnat ovat taas nousussa. Cruise sanoo käyneensä iltaisin keskusteluja kuvauksista niin studioiden, tuottajien kuin vakuutusyhtiöidenkin kanssa.

”En ikinä enää halua nähdä tällaista. En ikinä! Jos näen teidän toimivan vielä näin, erotan teidät, olette mennyttä! Jos kuka tahansa tästä ryhmästä tekee niin, niin se on siinä. Koskee myös sinua ja sinua ja sinua. Ei mitään anteeksipyytelyitä. Voitte esittää ne niille ihmisille, jotka menettävät kotinsa, koska tämä teollisuudenala on suljettu.”

Elokuvayhtiö Paramount Pictures on kieltäytynyt kommentoimasta äänitettä. The Sun -lehti ei ole kertonut, koska raivostuminen on äänitetty. Uutistoimisto Reutersin mukaan tuotantoryhmän jäsenet saapuivat Lontooseen aiemmin tässä kuussa.

Koronapandemia on vaikeuttanut elokuvien kuvaamista tänä vuonna merkittävästi, ja sama koskee myös Mission: Impossible -elokuvaa. Kuvaukset jouduttiin keskeyttämään ensimmäisen kerran jo helmikuussa, kun tuotantoryhmä oli Italian Venetsiassa. Sittemmin kuvauksia on jatkettu väillä Italiassa, välillä taas Norjassa ja Britanniassa.

Lokakuussa kuvaukset keskeytettiin jälleen kerran Venetsiassa, kun ryhmän jäsenistä 12:lla todettiin koronavirustartunta.

Christopher McQuarrien ohjaaman elokuvan olisi tarkoitus tulla ensi-iltaan marraskuussa 2021. Sarjan kahdeksannen elokuvan julkaisua on suunniteltu vuodelle 2022.

Oikaisu 16.12. klo 10.50: Kuvauksissa täytyy pitää kuuden jalan eli kahden metrin turvavälit, ei kuuden metrin.