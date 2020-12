Juho Ranta-Maunus pääsi mukaan kansainvälisesti korkeatasoiseen kilpailuun omalla kappaleellaan.

Seinäjoelta kotoisin oleva 14-vuotias Juho Ranta-Maunus on yksi viidestä finalistista, joka kilpailee The Young Guitarist of the Year 2020 -tittelistä. Kyseessä on Guitar World -lehden järjestämä ja kitarapiirien arvostama kilpailu.

Nuori kitaristi -kategorian voittajaa odottaa matka studiosessioihin ulkomaille.

Valinta kovatasoisen kilpailun kärkijoukkoon tuntuu Ranta-Maunuksesta ”uskomattomalta”:

”Olen tehnyt tosi paljon kilpailun ja kitaransoiton eteen. Se, että pääsin näinkin pitkälle kilpailussa, antaa paljon buustia kitarauralleni”, nuori kitaristi kertoo puhelimitse.

14-vuotias Juho Ranta-Maunus treenaa kitaransoittoa päivittäin: ”Ei ole ollut sellaista vaihetta, että olisin joskus kyllästynyt soittamiseen.”­

Ranta-Maunus käy Seinäjoen lyseon musiikkipainotteista kahdeksatta luokkaa. Kitaransoiton hän aloitti kahdeksanvuotiaana. Hän opiskelee kitaransoittoa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa. Lisäksi Ranta-Maunus käy sävellys-, piano- ja bändisoittotunneilla.

Ranta-Maunus treenaa kitaransoittoa päivittäin. Viikonloppuisin harjoitteluun kuluu vähintään kolme tuntia päivässä. Lisäksi hän säveltää omaa musiikkia.

Kappale, jolla Ranta-Maunus osallistui kisaan on hänen itsensä säveltämä.

Katso videolta Juho Ranta-Maunuksen säveltämä ja esittämä Diversity kokonaisuudessaan:

”On ollut tosi kiinnostavaa tehdä omia biisejä. Olen oppinut sen myötä paljon kitaransoitosta. Miksausta ja masterointia opettelin Youtuben avulla. On huikeaa saada oma biisi Spotifyhyn ja muihin kuuntelupaikkoihin.”

Ranta-Maunus pitää paljon progressiivisesta rockista ja metallista, jota hän alkoi kuunnella esikuvansa Dream Theaterin kitaristi John Petruccin innoittamana. Lisäksi hän kuuntelee mielellään ammattikitaristien Kiko Loureiron ja Plinin (Plini Roessler-Holgate) tuotantoa.

”Proge-tyylilaji kiinnostaa sen takia, että siinä vaihtuu monesti tahtilaji ja se on tosi teknistä ja haastavaa kitaransoittoa. Se on myös tosi taiteellista musiikkia.”

Ranta-Maunuksen tavoitteena on tulla ammattikitaristiksi. Lisäksi haaveena on jatkaa oman musiikin tekemistä tulevaisuudessa kenties bändin kanssa.

Guitar Worldin kilpailun voittaminen olisi iso askel tätä unelmaa kohti. Voittaja valitaan yleisö-, toimittaja- ja tuomariäänestyksellä lehden verkkosivuilla. Joulukuun 21. päivä ratkeaa, onko Juho Ranta-Maunus maailman paras nuori kitaristi.

Ranta-Maunuksen ehdokkuudesta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Ilkka-Pohjalainen-lehti.