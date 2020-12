Teosto-voittaja Jesse Markin saa seuraajan vasta vuonna 2022.

Vuosittaista Teosto-palkintoa ei jaeta tämän vuoden osalta, koska koronapandemian vuoksi kotimaisia teoksia on julkaistu tai kantaesitetty normaalia vähemmän.

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto kertoo, että sen sijaan se jakaa 40 000 euron palkintosumman erillisenä tukena suomalaisille säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille.

Teosto-palkinto piti jakaa keväällä. Tänä vuonna julkaistut teokset huomioidaan yhdessä vuoden 2021 teosten kanssa. Niiden yhteinen palkinto jaetaan keväällä 2022.

Teosto-palkintoa on jaettu vuodesta 2003 alkaen. Se jaetaan vuosittain 1–4 teokselle tai teoskokonaisuudelle.

Mikäli palkittavia teoksia tai teoskokonaisuuksia on vain yksi, palkinto on 25 000 euroa. Jos palkinto jaetaan useammalle, käytettävä summa on enintään 40 000 euroa.