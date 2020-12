Finlandia-voittaja Kristina Carlsonin Eunukki sijoittuu 1100-luvun Kiinaan. Palveluksesta vapautettu iäkäs hovieunukki istuu tarkkailemassa ympäristöään.

Kristina Carlsonin uudessa Eunukki-pienoisromaanissa on filosofisen aforistinen sävy.­

Pienoisromaani

Kristina Carlson: Eunukki. 91 s. Otava

Kristina Carlson on aina Finlandian voittaneesta Maan ääreen -romaanista (1999) lähtien kuvannut miehiä historian myllerryksessä, keskellä kivuliasta arkea.

Herra Darwinin puutarhurissa (2009) Charles Darwinin puutarhurin Thomas Daviesin vaimo on juuri kuollut, lapset sairaita ja kyläläiset kyräilevät. William N. päiväkirjassa (2011) vanha jäkälätutkija William Nylander palelee asunnossaan Pariisissa sairaana ja katkerana, ihmissuhteitaan ja elämänkokemuksiaan kerraten.

Tänä syksynä ilmestyneessä Eunukissa vanhuus ja muistot ovat jälleen läsnä, ja syitä katkeruuteen olisi. Wang Wei oli yhdeksänvuotias kun vanhemmat myivät hänet veljineen hoviin ja hänet leikattiin eunukiksi. Tunnelma on kuitenkin pikemminkin lempeä ja tarkkaava kuin William N. päiväkirjan kaltainen.

Paikka on Kiinan pääkaupunki Dongjing, aika pohjoinen Song-kausi, vuosi 1120. Wang Wei on palvellut hovissa viiden keisarin eunukkina, mutta nyt hän on vapaa palveluksesta, istuu ja tarkkailee ympäristöään.

”Olkoon ruumiini vanha säkki, mutta järki juoksee kirkkaana kuin vuoripuron vesi”, Wang Wei tuumaa.

Suurmiesten asema, suurmiesten historia asettuu moneen otteeseen kyseenalaiseksi. Miksi tavoitella valtaa, miksi haluta nimensä kansojen huulille kun seurauksena on vain nopea kuolema. Rikkauksiakaan Wang Wei ei kaipaa.

Elämä hovissa kaikkine juonitteluineen ja ääneen lausumattomine sosiaalisine sääntöineen näyttäytyy muistoissa raskaana.

Palveluksesta vapaana eunukilla on aikaa myös ystäville, joiden kanssa voi juoda viiniä, syödä herkullisia ruokia ja pelata noppaa. Elämä on pieniä nautintoja varten, rauhaa ja omia valintoja.

Wang Wei on hahmona loistavan moniulotteinen, eikä kuvauksesta puutu huumoriaspektia. Rauhallisen pohdiskelun oheen mahtuu liiallista viininjuontia ja suoraan raportoitua piereskelyä, ”peräpäästä karkaavia demoneja”.

Leppoisten mietteiden keskelle Carlson ujuttaa myös kipeitä asioita. Wang Weille töiden loppumista seuraa yksinäisyys, yksinäisyyttä muistot lapsuudesta ja leikkauksesta seurauksineen: ”Veli ei pystynyt pissaamaan, hän kuoli. Kun en enää ole poika enkä ole tyttö olen eunukki ja pääsen hoviin ja isä ja äiti saivat rahaa minusta mutta eivät veljestä joka kuoli.”

Oma keho ei ole kuulunut Wang Weille koskaan, ja vanhenemista seuraa vaivalloinen ja kivulias rapistuminen: lonkkaa särkee, sääriä ja jalkapohjia särkee. Pahimmat kivut ovat kuitenkin muistoissa.

Eunukin näkökulmasta sukupuoli näyttäytyy ymmärrettävästi usein väkivalloin rakennettuna konstruktiona, päätöksenä, joka on tehty hänen puolestaan. Lisäksi Wang Wei näkee ympärillään reippaan määrän rakennelmia, jotka eivät liity sukuelinten silpomiseen mutta ympäröivät ja arvottavat kohteensa yhtä kaikki.

”En tiedä käsittävätkö pienet lapset olevansa poikia tai tyttöjä. Koska heitä kohdellaan eri tavoin, he ainakin oppivat sen. Jadekiekot ja tiilenpalat.”

Monin paikoin Carlsonin virkkeet toimivat hienovaraisuudessaan terävinä kommentteina viime vuosina vilkkaasti käytyihin keskusteluihin tasa-arvosta ja sukupuolten moninaisuudesta – ja samalla toki täysin ajattomina.

Paikoin raskaistakin aiheista huolimatta sävy on Eunukissa filosofisen aforistinen, kuvaamansa aikakauden ja kulttuurin kuva- ja sanataidetta heijastava. Västäräkki hyppii hiekalla, taivaalla kulkee ohuita pilviä.

Sivumäärä on Carlsonin teoksissa sen kuin vähentynyt. Eunukki mahtuu alle sataan sivuun, mutta ajatusten kirkkautta ja monipuolista sisältöä riittää useamman lukukerran ajaksi.