Euroviisut

Jos järjestyksessä 65. Eurovision laulukilpailut järjestetään kaavailujen mukaan ensi toukokuussa Rotterdamissa, se tapahtuu tiukkojen turvatoimien kera. Käytössä ovat esimerkiksi pakolliset pikatestit.

Näin kertoo Eurovision laulukilpailujen johtaja ruotsalainen Martin Österdahl Dagens Nyheter -lehdelle keskiviikkona.

Kysymykseen siitä, paljonko yleisöä voisi olla paikalla, hän ei ota kantaa. Lopullisen päätöksen tekevät Alankomaiden viranomaiset. Areenalle pääsyyn vaaditaan voimassa oleva negatiivinen koronatestitulos, sanoo Österdahl.

Jos yleisöä on, se jaetaan ”kupliin”, jotka ovat mahdollisimman vähän tekemisissä keskenään.

Paikallaolijoilla on iso merkitys, mutta Österdahl muistuttaa, että ensi kädessä kyse on tv-lähetyksestä.

Tiukat turvatoimet ovat Österdahlin mukaan joka tapauksessa edellytys kilpailuareenalle pääsyyn.

Tämän vuoden viisut jäivät Rotterdamissa järjestämättä koronapandemian takia, ja vuoden 2021 tapahtumapaikkana päätettiin pitää sama kaupunki. Kukaan tuskin arvasi keväällä, että myös seuraavan vuoden kilpailujen järjestäminen olisi pitkälle syksyyn vaakalaudalla.

Tällä hetkellä tiedetään varmasti, että viisut järjestetään. Miten se tapahtuu, on vielä epävarmaa.

Viisujen tuore ruotsalaispäällikkö Martin Österdahl kertoo Dagens Nyheterissä, että kilpailua suunnitellaan nyt täyttä päätä. Pääjärjestäjällä eli Euroopan yleisradioliitolla on neljä skenaariota tapahtuman varalle. A-näkymän mukaan kilpailu voidaan pitää aivan kuten tähän asti on totuttu. Tämä skenaario on hyvin epätodennäköinen.

Tiukimman näkymän mukaan Rotterdam on täysin suljettu ja kilpailijamaiden osuudet on nauhoitettu etukäteen tiukkojen turvatoimien mukaan.

Österdahlilla ei ole valtavia ennustajanhaluja, koska pandemia on osoittautunut arvaamattomaksi. ”Voidaan sanoa, että näkymä A eli täysin tavallinen kilpailu, ei ole niin todennäköinen”, Österdahl toteaa. ”Eikä se ole ollut sitä sen jälkeen kun aloitimme suunnitelman.”

Kysymykseen tulee skenaario B tai C eli tavallinen kilpailu enemmän tai vähemmän etäolosuhteissa ja tavalla, jossa artistien saattaa täytyä käyttää nauhoitettuja esityksiä.

”Pahimmassa tapauksessa meidän voi olla pakko toimia kuten Junior Eurovision -kilpailussa eli kaikki delegaatiot kilpailevat nauhoitetuin numeroin”, Österdahl sanoo.

Österdahl kuvailee Varsovassa järjestettyä juniorikilpailua eräänlaisena Euroviisujen kenraaliharjoituksena. Hänen mukaansa tapahtuma toimi erittäin hyvin. Kilpailijat esiintyivät live on tape -tyylisesti eli kunkin kilpailijan kotimaassa nauhoitetut osuudet integroitiin livelähetykseen Varsovasta, Österdahl kuvaa. ”Saimme kootuksi kaikki yhteen modernin tv-tekniikan avulla.”

Österdahl toteaa myös, että nyt kun niin paljon tapahtumia on jouduttu perumaan, Eurovision laulukilpailuilla on suurempi merkitys kuin koskaan.

”Ne delegaatiot, jotka matkustavat Euroviisuihin, kokevat hyvin erilaisen tapahtuman”, Österdahl toteaa DN:ssa. Tapahtumassa ei voi liikkua vapaasti.