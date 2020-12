Kristal-elokuvassa pyhimys saapuu suomalaiseen baariin ja ottaa kantaakseen asiakkaiden vihan ja epätoivon.

Teeman lyhytelokuvafestivaali esittelee Zaida Bergrothilta varsin erilaisen naiskuvan kuin ohjaajan viimeisin, Tove-elokuva.

Muusikko Lau Naun ja Bergrothin lyhytelokuvassa Kristal (2019) tanssija Kristal (Katja Küttner) esiintyy syrjäisessä baarissa. Esiintyminen herättää baarin asiakkaissa yli äyräidensä pursuavia tunteita: holtitonta vihaa ja aggressioita. Mutta Kristal onkin pyhimys ja ottaa kantaakseen hämmennyksen ja vihan.

Kristal on osa brittiläisen elokuvantekijäpariskunnan Iain Forsythen ja Jane Pollardin Nordic Trips -hanketta. He kutsuivat lyhytelokuva-antolo­giaansa kustakin Pohjoismaasta yhden elokuvantekijän ja muusikon. Pariskunta on tuttu muun muassa Nick Cave -dokumenttielokuvastaan 20,000 Days on Earth (2014).

”Nordic Trips -projektin ideana oli inspiroitua omista kansallisista myyteistä ja uudelleen kirjoittaa niiden päälle tarina, joka olisi kuva tai välähdys nyky-Suomesta”, Zaida Bergroth kertoo.

Ensin ohjaajan mieleen tulivat Kalevalan naiset. Kristalin loppukuvassa voikin aistia Gallen-Kallelan Lemminkäisen äidin ­äidinrakkauden.

Pian Bergroth muisti taustatyön, jota oli tehnyt kahdesta showtanssija-sisaruksesta kertovaan Miami-elokuvaansa vuodelta 2017. Sitä varten hän oli vieraillut vuonna 2012 useissa ravintoloissa katsomassa erilaisia tanssiryhmiä ja showtanssijoita.

Eräs käynti ravintolassa Itäkeskuksessa jäi Bergrothin mieleen erityisen häiritsevänä.

”Lavalla oli kolme nuorta naista, joista yksi oli ’salarakkaaksi’ [mediassa] kutsuttu. Paikalla oli valtavasti maksaneita ihmisiä, ja kun keikka alkoi,­ ­ilmapiiri oli häkellyttävän aggressiivinen”, hän muistelee.

”Nuoret naiset tanssivat hyvin matalalla lavalla, ja yhtäkkiä ihmiset tungeksivat aivan lavan viereen kuvaamaan heitä kännykkäkameroilla. He haukkuivat naisia ja huusivat heille mitä hirveimpiä asioita. Se oli uskomattoman rumaa, ja tilanne oli pelottava.”

Tapauksen kautta Bergroth kertoo alkaneensa pohtia vihan ­kanavoimista ja vihapuheen ­lisääntymistä.

”Tarvitsemme aina synti­pukin, joka nostetaan tikunnokkaan, ja tietyt yksilöt tai tahot toimivat ukkosenjohdattimina.”

Kristal, Teema klo 20.41 ja Yle Areena. (K7)