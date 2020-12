Hitmixissä aloittaa useita uusia juontajia.

1990- ja 2000-luvun hittimusiikkiin keskittyvä Hitmix-radiokanava uudistuu ensi vuoden alussa.

Nelonen Median omistama kanava on hankkinut riveihinsä Oku Luukkaisen, joka irtisanoutui Radio Novaa pyörittävältä Bauer Medialta aiemmin tänä syksynä.

Radio Novalla Luukkainen on juontanut hyvin suosittua Retroperjantai-ohjelmaa lähes vuosikymmenen ajan. Hitmixillä Luukkainen aloittaa Retroradio-ohjelman, joka sekin lähetetään perjantai-iltaisin.

Retroradio aloittaa 5. helmikuuta 2021.

”Perjantai-illoista on tullut osa mun identiteettiä, ja mä tiedän mitä ihmiset haluaa kuulla perjantaisin. Ja sitä myös tarjoan HitMixillä! Sytyn ajatuksesta, että saan viihdyttää samalla, kun ympäri Suomen saunat ja paljut syttyy. Jengillä on asiaankuuluvat juomat ja meininki on iloinen. Mä soitan parhaat biisit ja sä saat toivoa!” Luukkainen sanoo tiedotteessa.

Oku Luukkainen juontaa myös HitMixin iltapäiviä helmikuusta alkaen.

Samalla uudistuu myös Hitmixin aamuohjelma. 2000-luvun puolivälin tienoilla Ylex:n iltapäivää juontanut Tuomas Rajala palaa radioon ja aloittaa Alma Hätösen kanssa Hitmixin aamuissa 11. tammikuuta 2021.

Keskipäivän ohjelmapaikkaa vetää tiedotteen mukaan Joonas Vuorela.

Lisäksi vaihtuu Hitmixin ohjelmapäällikkö, kun Petra Piipari siirtyy Radio Novan vastaavan tuottajan roolista Hitmixiin.

”HitMix edustaa sellaista musiikin kattausta, johon yhdistyy valtavasti hienoja tunnekuvia ja vahvaa ’ilon kautta’ -fiilistä. Sitä samaa fiilistä on meidän uusi tiimi tuomassa ihmisille entistä voimakkaammin ensi vuonna”, Piipari sanoo tiedotteessa.

Hitmix on varsin uusi tulokas radiossa. Kanava aloitti syyskuussa 2017. Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Hitmixillä on 232 000 kuuntelijaa viikossa.

Maanantaina Nelonen media tiedotti Radio Aallon lopettamisesta. Sen tilalle tulee Me Naiset Radio.

Nelonen Median radiokanavat kuuluvat Helsingin Sanomien kanssa samaan Sanoma-konserniin.