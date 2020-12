Raskaan rockin suosikit Iron Maidenista alkaen toivat areenakeikat Suomeen 1980-luvun alussa.

Musiikki

Mikael Huhtamäki: Scream for Me Finland! – Kansainvälistä hevikeikka­historiaa 1980-luvun Suomessa. Bazar. 368 s.

Kaikki alkoi pommikoneesta.

Marraskuussa 1981 englantilainen Motörhead-yhtye saapui Helsingin jäähalliin ja toi mukanaan alumiinisen lentokoneen, joka laskeutui katonrajasta aivan soittajien päiden yläpuolelle. Propelleihin kiinnitetyt valot pyörivät vimmatusti, savukone tuprutti ilman sakeaksi ja lentokoneen hurina peittyi Motörheadin korvia raastavaan äänenvoimakkuuteen.

”It’s a bomber! It’s a bomber!” Lemmy Kilmister raakkui kurkku suorana, vaikka katosta roikkuva lavaste ei varmasti jäänyt huomaamatta yhdeltäkään neljästätuhannesta katsojasta.

Motörhead esiintyi Lappeenrannassa elokuussa 1982.­

Tästä illasta käynnistyi vuosikymmenen ajan kestänyt kilpavarustelun kausi, jota Mikael Huhtamäki kartoittaa tietokirjassaan Scream for Me Finland! – Kansainvälistä hevikeikkahistoriaa 1980-luvun Suomessa.

Aiempina vuosina jäähallikeikat olivat olleet satunnaisia harvinaisuuksia Suomessa, mutta Motörheadin jälkeen Nordenskiöldinkadun betonihallista tuli raskaan rockin pyhättö. Sieltä villitys levisi myös muualle Suomeen.

Motörheadin yleisöä Helsingin jäähallissa marraskuussa 1981.­

Lavalla nähtiin ulkomaisia vieraita lähes kuukausittain ja käynnissä oli armoton nokittelu. Teini-ikäisiä katsojia houkuteltiin paikalle kovaäänisen hevimetallin ja toinen toistaan mielikuvituksellisempien lavarakennelmien avulla.

Iron Maiden rakensi Nordenskiöldinkadun lavalle Egypti-aiheisen teemapuiston, jota markkinoitiin etukäteen valtavaksi. Kiss kampesi halliin panssarivaunun, AC/DC koetteli katsojien kuuloa kanuunoilla ja Dio ruokki mielikuvitusta lohikäärmeellä. Bon Jovi liiteli vaijerin varassa yleisönsä yläpuolella, ja Alice Cooper asetti kaulansa giljotiinin terän alle. Tekoveri roiskui lavan edustalla olleiden valokuvaajien päälle.

Joskus myös tosi ja taru sekoittuivat.

Black Sabbath oli rakennuttanut kiertueelleen Stonehengen kivipaadet, mutta mittavirheen vuoksi osa patsaista oli niin suuria, etteivät ne mahtuneet Helsinkiin suunnanneisiin rekkoihin.

Samaan aikaan toisaalla kuvattiin fiktiivistä This is Spinal Tap – Hei me rokataan! -elokuvaa, jossa irvailtiin hevibändien kiertuearjelle. Elokuvassa mittavirhe sattui toiseen suuntaan: Stonehengen kivipaadet olivat niin pieniä, että ne kaatuilivat soittajien jaloissa.

Uutuus on jatkoa Mikael Huhtamäen aiemmalle teokselle Live in Finland, jossa kerrottiin kansainvälisten rokkarien Suomen-vierailuista 1950-luvulta 1970-luvun loppuun. Nyt sekä aikakausi että tyylilaji ovat tarkemmin rajattuja: valokeilaan pääsee hevimetallin kulta-aika, joka ulottuu Iron Maidenin ensimmäisestä vierailusta vuonna 1980 Guns N’ Rosesin Helsingin-keikkoihin vuonna 1991.

Otos on perusteltu, sillä suomalaisten hevi-innostus syttyi liekkeihin vuosikymmenen aikana ja samalla areenakeikat rantautuivat tänne.

Huhtamäki tekee yksityiskohtaista tutkimustyötä, kun hän sukeltaa vuosikymmenien takaisten hevikeikkojen tunnelmaan, seuraa maailmantähtien edesottamuksia Suomessa ja kurkistaa takahuoneiden jatkobileisiin. Apuna ovat olleet niin aikalaisartikkelit, yleisötallenteet kuin paikalla olleiden muistot.

Iron Maidenin yleisöä Helsingin jäähallissa lokakuussa 1988.­

Samalla hän piirtää kuvaa aikakaudesta, jolloin hevi koettiin vielä uhkana. Pääasiassa teini-ikäiset fanit saivat vastaansa niin kovaotteiset järjestysmiehet, ynseästi heviin suhtautuneet kriitikot kuin bändien sanomaa kauhistelleet uskovaiset.

Se jää huomiotta, kuinka kauaskantoiset seuraukset suomalaisten hevi-innostuksella oli. Harvat 80-luvun suomalaiset hevibändit, kuten Zero Nine, Tarot tai Stone, vilahtelevat sivulauseissa, mutta toden teolla kotimainen metalli-ilmiö roihahti liekkeihin vasta seuraavina vuosikymmeninä. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla, kuinka paljon ulkomaisten bändien vierailut innoittivat tuolloisia suomalaisteinejä soittajan tielle.

Myös ulkomaisille vieraille riitti Suomessa eksotiikkaa, kun niitä ohjattiin maakuntien tanssilavoille ja festivaaleille. Esimerkiksi tuleva stadionmagneetti Metallica kiersi Suomea keskellä pimeintä talvea ja soitti muutamille sadoille katsojille vuonna 1984. Neljännesvuosisata myöhemmin Metallica esiintyi Porissa 60 000 katsojan edessä.

Motörhead-yhtyeen Lemmy Kilmister tapasi faneja Lappeenrannassa elokuussa 1982.­

Vaikka hevin kultakausi rajautuu 1980-luvulle, sen jättämä jälki näkyy edelleen vahvana. Suomalaiset hevarit ovat pysyneet uskollisina suosikeilleen, ja monet takavuosien bändeistä ovat kiertäneet täällä entistä ahkerammin 2000-luvulla.

Yleisömäärissä ykkönen lienee Iron Maiden, joka on nähty Suomessa jo 27 kertaa. Sen sijaan keikkamäärässä kiilaa ohi amerikkalainen W.A.S.P.: pelkästään tällä vuosituhannella yhtye on soittanut täällä yli 40 keikkaa.