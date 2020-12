Luokkakokous 3:n ensi-ilta oli tarkoitus olla helmikuussa.

Komediaelokuvan Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily ensi-ilta siirtyy. Ensi-illan oli tarkoitus olla helmikuussa. Elokuvan uusi ensi-iltapäivä ei vielä ole tiedossa.

Elokuvan tuottaja Solar Films ilmoittaa siirron syyksi koronapandemian, mutta syy on myös taloudellinen.

”Vuosi 2020 oli elokuvateattereille ja julkaistuille elokuville taloudellisesti erittäin raskas. Toimialan liikevaihto laski erilaisten rajoitusten myötä alle puoleen normaalista ja osansa tappioista saivat myös kotimaiset elokuvat, jotka elokuvateattereiden kapasiteettirajoituksista huolimatta saivat ensi-iltansa”, sanoo Solar Filmsin toimitusjohtaja Jukka Helle tiedotteessa.

Pandemia on iskenyt elokuva-alaan rajusti. Koko vuoden kävijämäärä elokuvateattereissa on 55 prosenttia pienempi kuin 2019. Alan yritysten kattojärjestö Filmikamari arvioi, että lipputulojen menetys on 53 miljoonaa euroa.

Joulukuu onperinteisesti elokuvateattereiden sesonkiaikaa. Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman arvioi, että elokuvateattereiden joulukuun lipputulot ovat 97 prosenttia viime vuoden joulukuuta pienemmät.

”Tilanne on muodostumassa koko alalle kestämättömäksi”, Nyman sanoo Solar Filmsin tiedotteessa.

Luokkakokous 3 -elokuvassa näyttelevät Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa. Elokuvan ohjaaja on Renny Harlin ja tuottajina ovat Markus Selin sekä Jukka Helle.

Elokuvaa on kuvattu loppuun poikkeuksellisissa oloissa, ja sen kuvauksista on uutisoitu myös ulkomaisissa medioissa.

Huomiota on herättänyt erityisesti se, miten kuvauksissa on kiinnitetty huomiota näyttelijöiden ja tuotantoryhmän turvallisuuteen. Kuvauksissa oli esimerkiksi erityinen valvoja, joka varmisti, että hygieniasta ja turvaväleistä pidetään huolta.

Edellinen elokuva, Luokkakokous 2 – Polttarit, keräsi elokuvateattereissa yli 300 000 katsojaa. Sarjan ensimmäinen elokuva Luokkakokous keräsi vuonna 2015 yli 500 000 katsojaa ja oli kyseisen vuoden katsotuin kotimainen elokuva.

Myös toisen Solar Filmsin elokuvan ensi-ilta viivästyy. Karalahti-elokuvan ensi-ilta on 5. helmikuuta.