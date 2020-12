RSO soitti hienon kauden päätöskonsertin, vaikka Veli-Matti Puumalan viulukonsertto ei vielä saanutkaan kantaesitystä.

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 16.12. Joht. Hannu Lintu, sol. Carolin Widmann. Arvio suoratoistolähetyksestä. – Hartmann, Puumala, Rautavaara.

Ylikapellimestari Hannu Lintu johti RSO:n kauden päätöskonsertissa ohjelman, joka olisi helppo tulkita kannanottona yhteiskunnalliseen tilanteeseen: K. A. Hartmannin Concerto Funèbre, joka on sävelletty toisen maailmansodan kynnyksellä ja heijastaa ”aikakauden intellektuaalista ja henkistä toivottomuutta” kontrastinaan toivon ilmaus, Veli-Matti Puumalan vuonna 2013 kantaesitetty Tear, jonka nimen voi tulkita repimiseksi tai kyyneleeksi sekä Einojuhani Rautavaaran toinen sinfonia, joka on syntynyt suuren taiteellisen kriisin seurauksena.

Tai sitten sen voi tulkita vain hyvin laadituksi, kiinnostavaksi ja harvemmin kuultuja teoksia esiin nostavaksi ohjelmaksi, joka kaikesta huolimatta saatiin toteutetuksi; ilman yleisöä, ilman konserttiin kaavailtua Puumalan viulukonserton kantaesitystä, mutta silti.

K. A. Hartmannin Concerto Funèbre on säveltäjänsä tunnetuin teos. Kuten viulusolisti Carolin Widmann konsertin yhteydessä kuullussa haastattelussa sanoi, teoksessa kuulee niin vaanivan kauhun kuin toivon pilkahduksen.

Neliosainen teos sisältää viittauksia kansansävelmiin kuten myös aikalaissäveltäjiin – suorimmin parikymmentä vuotta vanhempaan Béla Bartókiin, jonka viisi vuotta aiemmin sävellettyyn viidenteen jousikvartettoon kolmannen osan raju alku viittaa suoraan.

Widmannin ja RSO:n tulkinnassa korostui ajan ottaminen, rauha sekä intensiivinen sointi ja pitkät linjat: fragmentaariset efektit olivat huomattavasti pienemmässä roolissa kuin esimerkiksi Patricia Kopatchinskajan levytyksessä.

Valo välkähtää flageolettina jo kolmannen osan lopussa. Kuolleesta maasta alkaa versoa jotain uutta ja ennen kaikkea yllättävää, kuten teoksen ilmiömäinen loppu osoittaa. Tundrasta nousee neilikka, tai jotain sellaista.

On tilanteita, joissa toiveikkaampaa näkyä ei yksinkertaisesti ole.

Veli-Matti Puumalan Tear on sävelletty Tapiola Sinfoniettalle, joka kantaesitti teoksen Hannu Linnun johdolla. Puumala on kertonut säveltäessään ajatelleensa upeaa orkesteria ja yksittäisiä muusikoita. Kuinka viehättävää: ei ole millään tavalla itsestään selvää, että orkesteria arvostetaan itsenäisistä taiteilijoista koostuvana joukkona. Vaikka tietenkin pitäisi.

Ennen teosta sanottiin, että se kannattaa kuunnella kuulokkeilla jos mahdollista, jotta pienimmätkin efektit erottuisivat. Tämä oli epäilemättä totta; ja samalla, tietenkään, teoksen koko akustinen luonne ei streamin välityksellä päässyt oikeuksiinsa.

Puumala on kertonut, että on teoksessa halunnut yhdistää repivyyden hauraaseen untuvaan. Teoksessa yksinkertaiset melodiat nousevat raavinnan ja kirskunnan keskeltä. Välillä elementit yhdistyvät hajotakseen uudelleen. Musiikista tulee mieleen ekosysteemi, jonka toiminnassa on helppo keskittyä siihen ilmeisimpään, mutta jos vähänkään tarkastaa omaa havaintokykyään, tajuaa, että joka puolella kihisee ja kuhisee. Miksei sama ajatus pätisi myös huomiotalouteemme, jossa ääneen pääsevät suuret ja näkyvät, vaikka tarkemmin katsoessa asiat ovat paljon monimutkaisempia; moniäänisempiä kuin voisi luulla.

Yksi harvoista streamin eduista nimenomaan tämän teoksen kohdalla oli loistava kameratyö ja sen mahdollistama havainnointi. Nyt huomio kiinnittyi pöydän varaan jännitettyihin viivottimiin, puhalluksiin, koputteluihin, tallan takaa soitettuihin riipiviin ääniin. Tätä ei kaukaa salista kuunnellessa olisi tapahtunut.

Einojuhani Rautavaaran toinen sinfonia on sävelletty alun perin pienelle kokoonpanolle vuonna 1957, mutta vuonna 1984 valmistui uusi versio, jossa kokoonpano on suurempi. Ensimmäisessä osassa syvämietteinen laveus yhdistyy puhaltajien ja perkussioiden pohdiskeleviin elementteihin, joihin jouset osan edetessä osallistuvat. Toinen osa, tempomerkinnältään vivace, olisi makuuni voinut luoda vähän voimakkaammankin kontrastin ensimmäisen osan jylhyydelle; nyt se intensiivisestä alustaan huolimatta jäi tempollisesti aavistuksen jähmeäksi, mikä saattoi olla tarkoituksellista paukkujen säästämistä neljänteen presto-osaan, joka soikin räjähtävästi.

Pahaenteisessä kolmannessa osassa melodiat joutuvat puskemaan esiin tremolojen tuottaman massan keskeltä. Ollaan jatkuvasti jonkin muun vaikutuspiirissä, kunnes kaikki yhtäkkiä katkeaa.

Konsertin jälkeen Hannu Linnun oli tarkoitus keskustella kulttuuriministeri Annika Saarikon kanssa. Juttua olisi epäilemättä riittänyt ainakin koronatoimien vaikutuksesta muusikoihin, joista on viime päivinä käyty kiivasta julkista keskustelua. Keskustelu peruuntui hallituksen neuvottelujen venymisen takia, mikä on sääli.

Niin klassisen musiikin kuin muidenkin taiteiden kentillä käydään paraikaa hyvin monentyyppisiä, yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin sitoutuvia pohdintoja, ja olisi tärkeää, että eri mieltäkin olevat ihmiset voisivat puhua niistä avoimesti. On hyvä, että Hannu Lintu omalta osaltaan haluaa mahdollistaa dialogin toteutumista.

Täydellistä samanmielisyyttä ei tarvitse löytää. Usein dissonanssi on konsonanssia kiinnostavampi, kuten tämäkin konsertti osoitti.