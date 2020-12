Rutinoituneen Outi Pakkasen uutuusdekkari on ammattitaitoista viihdettä

Outi Pakkanen sekoittaa Naistenkutsut-kirjaansa monenlaisia vakavia aineksia.

Romaani

Outi Pakkanen: Naistenkutsut. Otava. 319 s. Saatavana myös äänikirjana.

Outi Pakkanen on suomalaisista nykydekkaristeista pisimmän uran tehnyt. Hänen ensimmäinen kirjansa ilmestyi jo 1973, lähes 50 vuotta sitten.

Pakkasen tavaramerkkejä ovat dekkarijuonen lisäksi erilaisten ruokien yksityiskohtainen esittely sekä muuttuvan Helsingin kuvailu. Pakkasen kirjoja aikajärjestyksessä lukemalla saakin kommenttien kera ainakin jonkinlaisen käsityksen siitä, miten Helsinki on 1970-luvulta vähitellen muuttunut aivan toisenlaiseksi kaupungiksi.

Samalla itse dekkarijuonet tuntuvat muuttuneen Pakkasen kirjoissa lähes toisarvoisiksi. Naistenkutsuissakin dekkarijuoni on mukana, mutta ei kovin oleellisena tekijänä.

Max Luotola on lähes viisikymppinen sometähti, joka hurmaa netissä naisia kauniilla äänellään ja karhumaisella olemuksellaan. Hänen suosionsa on valtava, mutta vain läheiset tietävät, että tosiasiassa Max on väkivaltainen narsisti.

Naistenkutsut keskittyy neljään naiseen Max Luotolan elämässä. Jutta on katkera ex-vaimo, Netta satunnainen petikumppani, Ditte henkilökohtainen assistentti ja Lotta nykyinen, raskaana oleva vaimo. Maxin vaiheisiin sekaantuu myös juorutoimittaja Manna Mela Jutan tahtoessa tämän tekevän jutun todellisesta Maxista.

Kun Maxille tapahtuu kohtalokas onnettomuus, lukija saa pähkäillä kuka naisista mahdollisesti on sen takana – vai onko kukaan?

Pakkanen sekoittaa kirjaansa monenlaisia vakavia aineksia, kuten narsismia, perheväkivaltaa, mustasukkaisuutta ja lähes pakkomielteistä rakkautta, mutta niin kepeässä hengessä, ettei Naistenkutsuja oikein voi vakavasti ottaa. Se on rutinoituneen tekijän helposti juoksevaa, ammattitaitoista viihdettä, josta Pakkasen uskollisin lukijakunta saa irrotettua odottamiaan tuttuja elementtejä.

Maittavaa ruokaa tarjoillaan monessa kohtauksessa ja Helsingin muuttumista seurataan ja kommentoidaan aina Lautta­saaren sillan korjaustöistä Tuomaan markkinoiden siirtymisestä Esplanadin puistosta Senaatintorille. Pakkasen kuvaama elämäntyyli on enim­mäkseen melkoisen varakas, vaikka Netta onkin rahahuolista kärsivä yksinhuoltaja.

Poliisit Ström & Jokinen on hauska parivaljakko, mutta valitettavasti kovin vähän tarinassa mukana. Pakkasen taannoista vakiohahmoa, graafikko Anna Lainetta ei nyt tavata. Tai ehkä sittenkin, ohimenevästi. Yhdessä torikohtauksessa nimittäin vilahtaa pitkä tumma nainen ja mäyräkoira.

Hauskaa sinänsä, että Pakkanen on tässä siirtänyt yleensä nuorten elämään kuuluvan somefanituksen tukevasti keski-ikäisiin ympyröihin, ja pilkkaa tämän kautta hienovaraisesti sitä, miten helposti sosiaalinen media vie ihmisiä ikään katsomatta.