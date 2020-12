Parhaillaan Sirkku Peltola kirjoittaa musikaalia, jota varten on ”luettu vuosia Suomen taiteen historiaa”.

”Kaikki maailman näytelmät voi kuka tahansa muu ohjata, mutta minun tekstejäni ei kukaan muu voi kirjoittaa”, sanoo näytelmäkirjailija, ohjaaja Sirkku Peltola ammatti-identiteettinsä kallistuskulmasta.

50-prosenttinen työsuhde Tampereen Työväen Teatteriin tekee mahdolliseksi pitkäjänteisen kirjoittamisen. Näytelmiä onkin syntynyt. Paljon.

Peltola on yksi esitetyimmistä kotimaisista nykynäytelmäkirjailijoista. Syksyllä 2019 Tampereen Työväen Teatterissa sai ensi-iltansa kirjailijan 30. näytelmä Koiran morsiamet, tarina kahdesta ikäneitosisaresta, joiden vuosirenkaisiin osattomuus ja rakkaudenkaipuu ovat sitkeästi asettuneet.

Parhaillaan on syntymässä kaksi näytelmää, puhedraama ja musikaali. Peltola kertoo usein pyörittävänsä yhtä aikaa paria eri vaiheessa olevaa tekstiä.

”Moni näytelmäidea lähtee poikimaan toisen sylissä.”

Musikaalia Peltola kirjoittaa yhdessä miehensä, muusikko Heikki Salon kanssa. Keskeneräisestä työstä voi paljastaa toistaiseksi vain sen, että sitä varten on ”luettu vuosia Suomen taiteen histo­riaa”.

Jo 41 vuotta yhtä pitänyt pariskunta on toki tehnyt ennenkin paljon yhteistyötä. Peltola on muun muassa ohjannut Salon kirjoittaman, runoilija Lauri Viidasta kertovan Viita 1949 -musiikkinäytelmän. Salo on kirjoittanut laulutekstejä vaimonsa näytelmiin ja musikaaleihin.

”Toimimme ammattimaisesti, käymme kalenterisulkeiset ja sovimme työajat, palaverit ja lounastauot. Vapaa-ajalla töitä ei käsitellä”, Peltola kertoo parin yhteistyöstä.

Peltolan elämän rakkaus on kirjailija Maiju Lassila. Rakkaus syttyi Jyväskylän yliopistossa, jossa Peltola opiskeli taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmassa.

”Maiju Lassila herätteli minussa näytelmäkirjailijan. Hänen absurdi komedian ja tragedian solmutuksensa sekä tapa kirjoittaa piittaamatta sen ajan kansankuvasta ja pönötyksestä viehättää.”

Peltola näytteli ja ohjasi opiskeluaikana Jyväskylän Ylioppilasteatterissa. Siellä hän tapasi myös tulevan miehensä. Ylioppilasteatterille syntyi myös esikoisnäytelmä Pikku jättiläinen vuonna 1985. Äitinsä ja isäpuolensa kanssa asuvasta työttömästä Torsti Tuliosta kertova näytelmä kasvoi myöhemmin neliosaiseksi.

Esikoisesta asti Peltola on kertonut tragikoomisia tarinoita perheistä ja yksilöistä, jotka ovat jääneet putoamisvaaraan yhteiskunnan reunamille.

Läpimurto tapahtui vuonna 2004, kun Suomen hevonen sai ensi-iltansa Kom-teatterissa. Peltola sai näytelmästä Suomi-palkinnon, ja se pyöri loppuunmyydyille katsomoille sekä Helsingissä että Tampereella.

Naseva sanailu, kuten ”Maaseutua ei voi tuoda, ja helvetin vaikee sitä viedäkin on”, kuvasi Kotalan pienviljelijäperheen kurimusta EU-säädösten puristuksessa. Näytelmä on käännetty 14 kielelle. Tämäkin sukusaaga kasvoi myöhemmin neliosaiseksi.

Suomen hevosen kansainvälinen menestys hämmensi Peltolaa.

”Ihmettelin Kaliforniassa lukudraamaesityksen näyttelijöille, mitä he saavat niin selkeästi EU:hun ja suomalaiseen todellisuuteen sidoksissa olevasta näytelmästä. He vastasivat, että tämä on täysin jaettavissa oleva todellisuus”, hän muistelee.

Peltola seurasi teatterialalle isoveljeään, näyttelijä Sulevi Peltolaa. Työläiskodin kulttuurivaikutus ei kuitenkaan sysännyt näytelmäkirjailijaa uralle.

”Ei meillä ollut kotona juuri kirjoja. Muistaakseni oli kaksi osaa kiertävältä kulkukauppiaalta ostettua tietokirjasarjaa, Raamattu ja Erkki Tantun huumorikirjat.”

Kyse oli siitä, mikä jäi sanomatta.

”Isäni oli traumatisoitunut sodassa, ja sen vaikutus ja varjo lapsuuteeni oli valtava. Isä huusi yöt muttei puhunut asiasta. Muuta kuin humalapäissään.”

Peltola kertoo jo lapsesta asti hämmästelleensä, miksi niin paljon puhutaan muuta kuin tarkoitetaan. Se on draamakirjallisuuden perusoivallus.

Variksen veli, Haikarapolska, Lämminveriset, Pässi… Peltolan näytelmät vilisevät eläimiä. Suomen hevosen Tampereen-esityksissä oli myös oikea suomen­hevonen näyttämöllä.

”Hevonen kiintyi kovasti isäntää esittäneeseen Antti Litjaan, joka saatteli sen tarinassa lahtiautoon”, Peltola kertoo. Usein eläimet näyttäytyvät Peltolan tuotannossa sijaiskärsijöinä.

Kirjailijan suhde eläimiin on kunnioittava. Hän rakastaa lintujen ja oman mökkipihan mehiläispesien tarkkailua. Mehiläispesät ovat aviomiehen, Peltola kertoo osallistuvansa projektiin lähinnä hunajaa purkittamalla.

”Mitä vanhemmaksi tulen, sitä pienemmäksi kärpäsenpaskaksi ihminen kutistuu mielikuvissani luonnon rinnalla. Kukaan minun ikäiseni ei voi olla ylpeä tästä maailmasta, jonka jätämme lapsenlapsillemme. Taide on pelastus.”

Koiran morsiamet -näytelmän esitykset jatkuvat Tampereen Työväen Teatterissa keväällä 2021.