Töölöön on tulossa 3 000 hengen keikkapaikka ja harjoitustiloja – Elmu suunnittelee muuttoa vanhan jäähallin alueelle

Elävän musiikin yhdistys Elmu ry on tehnyt aiesopimuksen Gardenin Helsingin kanssa.

Nordikseen eli Helsingin vanhan jäähallin alueelle Nordenskiöldinkadulle on tulossa uusia harjoitustiloja bändeille sekä suuri keikkatila, jos Elävän musiikin yhdistys Elmu ry pääsee muuttamaan sinne.

Elmu on solminut asiasta aiesopimuksen Garden Helsingin kanssa.

Garden Helsinki on suunnittelemassa ja toteuttamassa Helsingin vanhan jäähallin tiloihin ja lähiympäristöön kiinteistökokonaisuutta, johon tulee muun muassa kaksi tapahtuma-areenaa aitioineen, liikuntatiloja, asuntoja, kauppoja, ravintoloita, hotelli ja liiketiloja.

Tarkoituksena on, että bändikämppiä tulisi Elmun käyttöön noin 400–600 neliömetrin verran. Suunnitteilla on lisäksi keikkatila, jonne yleisöä mahtuisi enimmillään 3 000 henkeä.

Elmu ry:n varapuheenjohtaja Janne Puurtisen mukaan tarkoituksena on, että keikkatila olisi muutettavissa sopivaksi eri kokoisille yleisöille.

Yhdistys on etsinyt Helsingistä jo vuodesta 2009 saakka keikkatilaa, jonne mahtuisi 3 000 henkeä kuuntelemaan elävää musiikkia.

Vastaavaa ei ole ollut Helsingissä tarjolla, minkä vuoksi jotkut ulkomaiset bändit ovat jättäneet Helsingin väliin kiertueillaan, Puurtinen sanoo.

”Usein muualla Euroopassa on Helsingin kokoisissa kaupungeissa tila, jossa bändit pystyvät soittamaan 3 000 hengen yleisölle.”

Tämän vuoksi Puurtinen pitää uutista merkittävänä sekä Elmulle että helsinkiläiselle musiikkielämälle.

Aiemmin Elmun kotina on ollut Nosturi, jossa on ollut harjoitustiloja 50 yhtyeelle. Lisäksi tiloissa on ollut mahdollista järjestää keikkoja 900-henkiselle yleisölle.

Nosturi kuitenkin purettiin vuoden alussa, eikä Elmulla ole ollut Nosturista lähtemisen jälkeen käytössä keikkatiloja. Nosturilla keikkoja oli noin 3–4 kertaa viikossa.

Tänä vuonna koronaviruksen vuoksi keikkatiloille ei ole ollut yhtä suurta tarvetta kuin aiempina vuosina, mutta Puurtinen uskoo, että tilanteen normalisoiduttua suurelle ja pienille keikkatiloille on taas kysyntää.

”Tarve elävälle musiikille on palavampi kuin koskaan.”

Nyt Elmun harjoitustiloja on Roihupellon Tulppakujalla. ”Tulppikselta” löytyy 27 treenikämppää, joista osa on pienempiä ja työhuonemaisempia tiloja.

Jos aiesopimuksen mukaiset tilat saadaan Nordenskiöldinkadun jäähallille, on siellä ja Tulppakujalla yhteensä enemmän bändikämppäneliöitä kuin Nosturilla oli.

Elmun muutto ei ole vielä varmaa, sillä kyse on vasta aiesopimuksesta. Tarkemmat yksityiskohdat selviävät myöhemmin.

Elmu on etsinyt sopivia tiloja jo pidempään. Nosturista oli tarkoitus siirtyä Puhokseen, mutta suunnitelmat kariutuivat.

Ennen Nosturia Elmu toimi Lepakon tiloissa, joista se muutti Nosturiin vuonna 1999.

Yhdistys on yli 40 vuoden ajan järjestänyt keikkoja ja pyörittänyt treenikämppätoimintaa pääkaupunkiseudulla.