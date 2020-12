Nobelistin uutuus on sarjamurhadekkari, mutta myös eläimiä puolustava filosofinen satu

Olga Tokarczuk sekoittaa sävyjä, teemoja ja tyylejä poikkeuksellisen taidokkaasti.

Romaani

Olga Tokarczuk: Aja aurasi vainajain luitten yli (Prowadź swój pług przez kości umarłych). Suom. Tapani Kärkkäinen. Otava. 255 s.

Dekkareista on ehtinyt tulla niin suosittu kirjallisuuden­laji, että myös puolalainen Nobel-voittaja Olga Tokarczuk kirjoitti ­yhden.

Aja aurasi vainajain luitten yli (2009) sijoittuu pieneen puolalaiskylään, jossa alkaa kuolla miehiä hämärissä olosuhteissa. Onko asialla sarjamurhaaja? Vai onko kyse onnettomuuksista? Tai jostain muusta?

Kirjailijan edellinen romaani, suureen menestykseen noussut Vaeltajat (2007) koostui monista erityyppisistä tarinoista ja pohdiskeluista. Tokarczuk on sanonut halunneensa kirjoittaa ­Vaeltajien jälkeen perinteisemmän ja yksinkertaisemman ­kertomuksen.

Nobelistin dekkarissa on tosiaan yksinkertainen, genrekirjallisuudesta tuttu peruskertomus. Kertomukseen on kuitenkin ripustettu paljon hauskaa, kiehtovaa ja kaunista.

Vähän samaan tapaan Tokarczukin Alku ja muut ajat (1996) kertoi periaatteessa puolalaiskylän asukkaiden kohtaloista 1900-luvun historian pyörteissä, mutta merkittävintä ja vaikuttavinta kirjassa olivat runsaat myytit, legendat ja filosofoinnit.

Aja aurasi vainajain luitten yli -teoksessa filosofista pohdiskelua harrastaa sen päähenkilö ja kertoja Janina, viehättävän eksentrinen vanhempi nainen, joka harrastaa muun muassa astrologiaa. Hän arvostaa eläimiä ja luontoa enemmän kuin puolalaisen kylän valtaapitävät.

Janinan teorian mukaan eläimet ovat tehneet salaperäiset surmat – kostoksi siitä miten uhrit ovat eläimiä kohdelleet. Hän esittelee teoriaansa epäuskoisille ihmisille ja kirjoittaa aiheesta poliisille. Häntä pidetään höpsähtäneenä.

Romaani on yhdellä tasollaan hieno puheenvuoro eläimiin kohdistettua väkivaltaa ja alistamista vastaan. Tämä puoli korostuu kirjan pohjalta tehdyssä puolalaiselokuvassa Jäljet (2017), jonka ohjasi Agnieszka Holland ja joka on julkaistu Suomessa dvd:llä.

Kirjan parasta antia on Janinan hahmo. Hän on romaanin moraalinen keskus mutta samalla tarpeeksi koominen henkilö, ettei kirja tunnu liian didaktiselta tai sormeaan heristelevältä.

Ei teos ihan aidosta dekkarista mene, sillä kysymys ”kuka sen teki?” ei nouse läheskään niin tärkeäksi kuin varsinaisissa dekkarihyllyjen dekkareissa.

Romaani ei ole erityisen kiinnostunut omasta mysteeristään vaan ennemminkin käyttää mysteeriä luodakseen kiinnostavia jännitteitä. Välillä se on melkein enemmän filosofinen satu kuin dekkari.

Aja aurasi vainajain luitten yli on hieno romaanin nimi, joka on peräisin William Blaken runosta. Blake (1757–1827) oli brittiläinen kuvataiteilija ja runoilija, jonka runoja Janina ystävänsä kanssa kääntää puolaksi.

Romaanin kylä sijaitsee lähellä Puolan ja Tšekin rajaa, ja Tšekki edustaa romaanissa sivistyneempää ja edistyneempää maailmaa. Konservatiivisemmat puolalaiset ovatkin ilmaisseet tyytymättömyyttään Tokarczukin tuotantoon ja näkemyksiin.

Ehkä kaikkein hienointa romaanissa on se, miten lyyrinen, mystinen, poliittinen, koominen ja dekkarimainen sulautuvat siinä yhteen ja luovat oman erityislaatuisen tunnelmansa.

Sävyjen, teemojen ja tyylien sekoittamisessa Tokarczuk on aivan poikkeuksellisen taidokas. Tässä mielessä hän on maksimalistinen kirjailija, jolle enemmän on enemmän.