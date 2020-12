Carina Jaatinen aloittaa tehtävässään helmikuussa.

Arkkitehtuurimuseossa on ollut väliaikainen johto vuodesta 2018 saakka.­

Suomen Arkkitehtuurimuseon uudeksi johtajaksi on nimitetty Carina Jaatinen.

Carina Jaatinen.­

Jaatinen siirtyy Arkkitehtuurimuseoon tiedekeskus Heurekan näyttelypäällikön tehtävästä. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2000. Hän on työskennellyt muun muassa näyttelypäällikkönä Espoon kaupunginmuseossa ja kehittämisjohtajan viransijaisena Museovirastossa. Jaatinen on myös museoalan maailmanjärjestön Icomin hallituksen jäsen.

Jaatinen aloittaa tehtävässään 15. helmikuuta. Hänen keskeinen tehtävänsä on johtaa Arkkitehtuurimuseon muutosta kohti uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota yhdessä Designmuseon, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa.

Tehtävä oli julkisesti haettavana.

Arkkitehtuurimuseon hallitus mainitsee Jaatisen eduiksi museoalan tuntemuksen sekä ”menestyksekkään henkilöstöjohtamisen”.

Museon edellinen johtaja Juulia Kauste irtisanottiin keväällä 2018 luottamuspulan vuoksi. Museon tiedettiin kärsineen pitkään sekä talousongelmista että huonosta työilmapiiristä. Vuoden 2017 lopussa museo irtisanoi neljä työntekijää sen jälkeen, kun museon oli jo jättänyt kuusi työntekijää. Käytännössä museon henkilökunta väheni vuodessa puoleen entisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastusraportti paljasti myöhemmin keväällä puutteita Kausteen luottokorttilaskuissa.