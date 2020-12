Family in Music voitti yhdessä kolmen muun yrityksen kanssa kasvumoottorikilpailutuksen. Yritys tähtää musiikkialan kansainväliseksi verkostoitumispaikaksi.

Family in music on voittanut Business Finlandin kasvumoottorikilpailutuksen. Family in music on englanninkielinen alusta, jolla musiikkialan toimijat voivat verkostoitua. Se on ikään kuin musiikkialan LinkedIn, jota voi käyttää sekä verkkosivujen että mobiilisovelluksen avulla.

”Digitalisaatio on mullistanut luovien alojen toiminta- ja ansaintamalleja radikaalisti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Luovan talouden arvo kertyy yhä enemmän digitaalisille alustoille kuten Spotify, Facebook, TikTok ja YouTube, joissa musiikkia, videoita ja taidetta luodaan, jaetaan, kommentoidaan ja jalostetaan”, sanoo Family in Musicin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Juka Hynynen.

Alusta on suunnattu muun muassa artisteille, lauluntekijöille, freelancereille, tuotantoyhtiöille ja studioille. Hynysen mukaan alusta toimii markkinapaikkana, jossa esimerkiksi mainostoimistot ja peliyhtiöt voivat löytää alan osaajia tekemään esimerkiksi tunnus- tai taustamusiikkeja.

Kyseessä on ensimmäinen luovan alan yritys, joka on voittanut kasvumoottorikilpailun. ”Kasvumoottoreiksi” Business Finland nimittää hankkeita, jotka tähtäävät vähintään miljardin euron uuteen liiketoimintaan.

Family in music tähtää kansainvälisille markkinoille. Aluksi yritys panostaa erityisesti Skandinaviaan, Britanniaan ja Saksaan, kertoo Hynynen. Alusta avataan asiakkaiden käyttöön ensi vuonna.

Palvelun suunnittelu on aloitettu vuonna 2013. Yritys on perustettu vuonna 2019, ja tällä hetkellä se työllistää 27 henkilöä. Kilpailuvoiton myötä Family in music rekrytoi yhteensä 25 henkeä lisää muun muassa markkinointi- ja myyntitehtäviin sekä tuotekehitykseen.

Kasvumoottorikilpailutus järjestettiin kolmatta kertaa. Kilpailun voittajiksi valittiin neljä yritystä: Unikie, Vaadin, Family in music ja Lamor.

Business Finland myönsi näille yrityksille pääomalainan, jonka turvin yritykset voivat kehittää ja rakentaa liiketoimintaansa.