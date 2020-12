Robin Packalen yrittää onnistua tehtävässä, jossa kukaan suomalainen artisti ei ole aiemmin onnistunut, kirjoittaa Arttu Seppänen.

Ep, Pop

Robin Packalen: Rest In Beat PM. Universal. ★★

Korona on vaikuttanut tavalla tai toisella kaikkien artistien elämään, mutta Robin Packalenin kannalta virus tuli todella huonoon aikaan.

Robin jäi syksyllä 2017 tauolle, joka merkitsi lopulta suomenkielisen uran päättymistä. Kun vuonna 2019 Robin palasi musiikin pariin, hän ilmoitti pyrkimisestään kansainväliseen uraan englanninkielisellä materiaalilla. Kansainvälistä uraa oli suunniteltu jo vuodesta 2013 alkaen.

Mieleen tuli tuolloin vain yksi sana: ei!

Olin valmis ojentamaan käteni ja huutamaan elokuvallisen ei:n rotkoon putoavalle artistille. Hyvästä syystä, mielestäni.

Robinilla on kunnioitettavaa rohkeutta ja halua kokeilla uusia asioita, sillä taustatiimeineen hän yrittää temppua, jossa yksikään kotimainen artisti ei ole aiemmin onnistunut.

Kielen vaihtoa ja kotimaan suosion laajentamista ulkomaille on moni yrittänyt aiemminkin. Tiktak teki menestyksekkäästä debyyttilevystään Frendit (1999) vuotta myöhemmin englanninkielisen version Friends. Levy on haudattu unohduksiin ullakoille ja kirpputoreille cd-muodossa. Sitä ei löydy edes suoratoistopalveluista.

Hyvä niin. Tässä asiassa kuluttajan valinnanvaraa on karsittava, ja tarjoiluehdotus on Don’t Turn Backin sijaan Lopeta. Mutta jos välttämättä haluaa muistella, niin ainakin Don’t Turn Back löytyy Youtubesta.

Tehosekoitin oli yhden englanninkielisen albumin verran The Screamin’ Stukas vuonna 2002, minkä jälkeen yhtye pian lopetti. Sattumoisin samana vuonna myös Nylon Beat julkaisi englanninkielisen levyn Last in Line. Sex While A Taxi Ride ei ole tosin jäänyt kovin hyvin mieleen.

Kun yritetään skaalata ulkomaille, riskejä epäonnistumiseen on aina enemmän kuin mahdollisuuksia onnistumiseen. Mediakin varmasti pitää huolen siitä, että epäonnistuneesta maailmanvalloituksesta kerrotaan. Olisihan se ihan valtava uutinen, jos joku tässä tempussa onnistuisi.

Kansainvälisesti menestyneet suomalaiset artistit ja bändit ovat olleet lähtökohtaisesti jo englanniksi laulavia, kuten Nightwish, Alma ja Him. Jos kieltä vaihdetaan, niin kotimaisen popmusiikin historiassa se on tehty yleensä onnistuneesti toisin päin: englannista suomeen.

Pave Maijanen alkoi 80-luvulla menestyä heti suomenkielisillä kappaleilla, ja miten valtava kiinnostus onkaan ollut aina vastassa, kun Ville Valo on päättänyt laulaa suomeksi.

Robin Packalenin materiaali on täysin uutta eikä englanninkielisiä covereita hänen suomeksi lauletuista kappaleistaan. Rest In Beat PM on ensimmäinen osa hänen englanninkielisestä albumista ja ensimmäinen isompi kokonaisuus uusia Robin-kappaleita.

PM viittaa ilta-aikaan, ja aamuun viittaava toinen osa Rest In Beat AM ilmestyy vuonna 2021. Uusi julkaisustrategia tuo mieleen Alman Have U Seen Her? (2020) -levyn, joka julkaistiin lopulta monien viivästyksien jälkeen kolmessa osassa.

Alun perin levy piti julkaista jo kesällä, mutta korona on sotkenut suunnitelmia. Koronan myötä myös yhteistyö kansainvälistymisessä auttaneen Comusic Managementin kanssa katkesi.

Rest In Beat PM voi toimia täkynä, jolla katsotaan materiaalin vastaanottoa ja päätetään jatkoaskelista, kuten toisen osan julkaisuajankohdasta. Jakamalla julkaisun tällaisena popmusiikin kannalta vaikeana aikana huomion saa jaettua pidemmälle aikavälille. Kenties toisen osan julkaisun aikaan voi jo keikkailla.

Jos koko levy olisi julkaistu joulukuun lopussa 2020, se olisi tuntunut siltä, että koko projekti halutaan haudata hiljalleen. Suurin osa vuoden levyistä julkaistaan marraskuuhun mennessä.

EP:n ylivoimaisesti paras kappale on huolella toteutettu balladi Waves. Se on samalla toistaiseksi paras kappale Robinin englanninkielisestä tuotannosta. Kuvastoltaan hyvin klassinen, voimaannuttava balladi, jossa on teknisesti kaikki kunnossa: melodia, sovitus, mahtipontinen kitarasoolo ja falsettiin huipentuva kertosäe.

Robin ottaa laulussa hänelle sopivan ulkopuolisen tarkkailijan ja lohduttajan roolin, jonka suomalla mandaatilla jakaa elämänohjeita kuin rakkauden lähettiläs: ”Just give her a smile / And tell her it’s alright.” Euroviisuihin vaan!

Sekä tuotannoltaan että esteettisesti kappale eroaa täysin muusta materiaalista, jonka kanssa on jo enemmän ongelmia. Discobiisi Dancing Around Your Mindin kertosäkeen melodiselle venkoilulle ja yleishassuttelulle (”I’m wearing different colored shoes and I know it”) on helppo hymähdellä, mutta hymistelyksi se jää.

Näissä kepeämmissä kappaleissa Robinin karisma on parhaimmillaan, kuten oli jo suomeksi, mutta rajumpaan kuvastoon ja tunnelmaan pyrkiessä (Drop Dead) se ei kanna vastaavalla tavalla. Miten niinkin kliseinen laini kuin ”I lose all my self-control” voi kuulostaa näin epäuskottavalta.

Suomeksi laulamisessa on se etu, että kielialue on pieni ja musiikille voi saada ehkä suhteellisesti pienen mutta yhtä kaikki sitoutuneen yleisön. Sujuvasti englanniksi laulavia poptähtiä on tarjolla vaikka kuinka, ja se mikä englanniksi saattaa kuulostaa yhdentekevältä kliseekokoelmalta, saattaa suomeksi kääntyä tarttuvaksi.

Robinista tuli jo nuorella iällä todella suosittu. Hänellä oli täysin omanlaisensa ja perusteltu paikka kotimaisessa popmusiikissa. Kuka muu muka voisi laulaa sellaisen kappaleen kuin Boom Kah? On helppo uskoa, että hänen uransa suomeksi tuskin olisi jäänyt pelkkään teinitähteyteen.

Jos paketti on riittävän kiinnostava, se menee läpi myös ulkomailla laulamalla vaikka hölynpölyä. Tämän on esimerkiksi islantilainen Sigur Rós todistanut.

Sanon sen kriitikkona nyt ihan suoraan: en usko Robinin kansainväliseen menestykseen tällä materiaalilla ja näistä lähtökohdista. En ole nähnyt tai kuullut mitään, mikä tekisi Robinista poikkeuksen tilastoihin. Tulen tässä asiassa mielelläni toisin todistetuksi.

Sanon nyt myös sen, mitä kaikki ajattelevat kuitenkin: Robin, tule takaisin ja laula suomeksi.