Brändäyksen pää-äänenkannattajan Markkinointi & Mainonta -lehden viimeinen numero näyttää innovaatioiden puutteen ja markkinoinnin vallanvaihdoksen.

Oli lehti, josta pystyi tarkistamaan, millaisia synonyymejä on keksitty sanalle keksiminen. Usein ne olivat idea tai innovaatio.

Kolumnipaikkoja varattiin mainostoimistojen työntekijöille, jotka kirjoittelivat vuosikymmenestä toiseen, kuinka merkityksellistä luovuus on.

Luovuus loppuu nyt, kun viimeinen Markkinointi & Mainonta on ilmestynyt. Alma Talent päätti lakkauttaa lehden marraskuussa yt-neuvotteluiden jälkeen. Samalla loppuvat lehdet Metallitekniikka ja Tekniikan Historia.

Markkinointi & Mainonta toimi parhaimmillaan alan sisäpiirin lehtenä, jossa selkääntaputtelusta ja itsen palkitsemisesta tehtiin taidetta. Kavereiden keskinäinen nokittelu oli päämäärä.

Lehti perustettiin lamasta nousevaan Nokia-Suomeen vuonna 1994. Tuon vuoden marraskuussa avautunut Marmai.fi on Suomen vanhimpia kaupallisen median sivustoja. Suomessa oli tuolloin alle 100 000 nettiliittymää. Jari Sarasvuo nostatti lanseeraustilaisuudessa hurmoshenkeä. Faksilla otettiin haltuun koko toimiala, jonka lehti myös päästi puhumaan sivuilleen ensinumerosta saakka.

Juppikulttuurin sanansaattajaa, City-lehteä, tehnyt Kim Weckström alkoi päätoimittaa mediaa, joka iski brändäämisen nousukauteen. Tärkeintä oli mielikuva, ei mainostettavan tuotteen ominaisuudet. Lehti kokosi juhliinsa vaikuttajat, joiden keskustelut litteroitiin suoraan sivuille.

”Kasvotusten, parin oluen jälkeen, jokainen puhui suunsa puhtaaksi”, Weckström muisteli viime vuoden 25-vuotisjutussa.

Huippuvuosien sadasta sivusta Markkinointi & Mainonta on kuihtunut viidennekseen.

Moni media on mennyt ohi. Viime aikoina lehden nettisivuilla on ollut 190 000 lukijaa kuukaudessa, millä ei mainoksia myydä. Tiedotteita on julkaistu lähes sellaisenaan. Printtiä on painettu 3 500 kappaletta.

Omasta nettisivusta luovutaan, ja arkisto sijoitetaan Alman ykköstalouslehden Kauppalehden alle.

Viimeinen M&M on painettuna lehtenä esine, jota selatessa on vaikeaa kieltää printin kuolemaa. Kannessa on kuva lehtipinosta. Pääkirjoitus kertoo rohkeasta teosta: etusivulle on ensimmäistä kertaa painettu lempinimi Mömmö.

Pääjutun taitto muistuttaa rekrytointipalstaa. Siinä on esitelty 50 markkinoinnin merkittävintä tekijää. Lista on alan perusnimiä, hasaneita ja igoneita. Lopussa on räväytetty, kun mukaan on otettu ”yhden naisen maabrändityöryhmä” Sanna Marin.

Markkinointi & Mainonta luettelee alansa 50 merkittävintä nimeä.­

Voi olla, että mainostoimistoihmisten luovuus on yksinkertaisesti viety. Enää vallassa eivät ole maailman ärsyttävimmät ihmiset – copywiterit tai art directorit – jotka ovat käyttäneet edelliset vuosikymmenet valittamiseen ja itsestään puhumiseen.

Tilalla ovat influenssereiden hovimestarit, entiset ”nuoret luovat”, jotka ohjaavat someseurattuja tekemään maksettua sisältöä oikein.

”Toimiva luova kulttuuri perustuu empatiaan, kiltteyteen”, copywriter Akseli Kouvo sanoo nuorista tekijöistä kertovassa jutussa.

Viimeisen Mömmön takasivu on pelkästään surullinen. Punaisessa palkissa lukee: ”Olisiko tässä sinun mainospaikkasi?”

Sen perässä on kännykkänumero.

Faksilla ei voi enää lähestyä.