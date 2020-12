Lauantaiessee

Jos rakastat Jane Austenia, mikset rakastaisi myös televisiosarjaa ortodoksijuutalaisista? Shtisel tutustuttaa erilaiseen maailmaan ja opettaa empatiaa siinä missä klassikkoromaanitkin.

Shalom shalom!

Olen alkanut viime aikoina mumista itsekseni.

Nu nu nu. Mazel tov!

Tai boka chem. Oikeammin borukh hashem, löysin kuin löysinkin kirjoitus­asun, luojalle kiitos!

Kyllä vain, minäkin olen katsellut Netflixistä Shtiseliä, israelilaista tv-sarjaa haredijuutalaisesta Shtiselin perheestä. Perhe asuu Jerusalemin keskustassa Geulan kaupunginosassa, ja uskonto määrittää kaiken heidän elämässään.

En erota heprean- ja jiddišinkielisessä puheessa sanaa toisesta, mutta istun ilta illan jälkeen sohvalla tuijottamassa sarjaa, josta on tähän mennessä tehty kaksi kautta. Hymyilen roolihahmojen edesottamuksille, liikutun heidän suruistaan, seuraan heidän arkeaan suurella mielenkiinnolla, tunnen tuntevani heidät.

Sarjan keskiössä ovat hiljattain leskeksi jäänyt, kuusikymppinen rabbi Shulem Shtisel ja hänen kolmeakymmentä lähestyvä vielä naimaton poikansa, taiteellisesti lahjakas Akiva Shtisel.

Yhtä lailla keskiössä ovat miesten mustat puvut, korkeat hatut ja ohimokiehkurat, naisten myssyt ja kauniit peruukit.

Ja meidän näkökulmastamme kovin eriskummalliset tavat: järjestetyt avioliitot, ovenpieleen kiinnitetyn mezuzan – eli Tooran jakeita sisältävän pienen kotelon – koskettaminen ja suuteleminen, siunauksen lausuminen ennen jokaista juotua vesitilkkaakin.

Shtiselin ensimmäinen kausi ilmestyi Israelissa jo 2013 ja toinen 2015. Mutta vasta 2018 sarjasta tuli Yhdysvalloissa yllättäen pienimuotoinen hitti, josta julkaistiin innoittuneita lehtijuttuja.

Israelissa jo ensimmäinen kausi oli niin sanotusti räjäyttänyt pankin. Sarja palkittiin vuoden parhaana draamana ja Shulem Shtiseliä näyttelevä Doval’e Glickman parhaana näyttelijänä. Palkinnot tulivat myös parhaasta ohjauksesta ja käsikirjoituksesta.

Ja kuten usein käy, eivät kaikki osanneet tehdä eroa näyttelijän ja roolin välille. Rakkaudessa huono-onnista Akivaa näyttelevä Michael Aloni on kertonut, että lukuisat äidit ehdottivat tytärtään hänelle vaimoksi.

Suosion takia toisen kauden kuvaaminen vaivihkaa Geulan ja Mea Shearimin kaduilla ei enää onnistunut. Vaikka internet tai televisio eivät ole haredijuutalaisille sallittuja, sarja oli tullut tutuksi kaupunginosien asukkaille kiertoteitse, kosherin Whats­app-ryhmän kautta, Aloni kertoi Jerusalem Newsin haastattelussa.

Ihastuttuani itse Shtiseliin – ja katsottuani jo sitä ennen saksalaisen Unorthodoxin – palasi mieleeni, miten itsekin olen New Yorkin Williamsburgissa nähnyt heitä, lastenrattaita työntäviä hattu- tai huivipäisiä haredijuutalaisia.

Muisto sai aikaan vähän epämukavan olon. Koska tiedän juutalaisuudesta sen verran kuin yleissivistykseen luultavimmin kuuluu, mutta haredeista en ennen Unorthodoxia tiennyt mitään, aloin tuntea itseni töllisteleväksi turistiksi.

Olenko sarjaa katsoessani ennen kaikkea eksotiikannälkäinen, omaa koronavuoden arkeaan pakeneva telkkarintuijottaja?

Ja jos olen, onko se väärin?

Claire Tomalin kertoo Jane Austen -elämäkerrassaan (1997), miten Austen pakeni synkkää elämänvaihetta kirjoittamalla vuonna 1797 romaanin Ylpeys ja ennakkoluulo (Pride and Prejudice, 1813). Siinä oli kaikkea mitä Austenin omassa elämässä ei. Riittävästi varoja, palvelijoita, kosijoita, ylellisiä ympäristöjä. Täydellinen tarina.

Austen (1775–1817) oli niin taitava kirjoittaja, että me lukijat voimme yli 200 vuotta vuotta myöhemmin tehdä saman, paeta. Uppoutua Bennettin perheen elämään ja elää mukana Lizzyn iloissa ja suruissa. Rakastaa herra Darcya, näyttää hän sitten mielessämme Colin Firthiltä tai ei.

Ylpeys ja ennakkoluulo on psykologisesti ja yhteiskunnallisesti tarkkanäköinen romaani – ja ihanaa todellisuuspakoa.

Todellisuuspako on ilmeisistä syistä ollut erityisen paljon pinnalla tänä hulluna koronavuonna. Huomasin itse jo keväällä, miten suuri tarve iltaisin oli irtautua oudoksi muuttuneesta todellisuudesta. Väärin irtauduttu, sain kuulla, kun aiheesta kirjoittamani televisiokolumnin jälkeen tuli lukijapalautetta: tarttuisit oikeaan elämään, oikeaan kulttuuriin, oikeaan todellisuuteen.

Ihan hyvä neuvo, jos ei olisi niin, että televisiosarjatkin ovat kulttuuria, ihan todellista sellaista.

Ilman hyvän ystävän oivallusta (kiitos!) en olisi tajunnut, miten Shtiselin vierauden ihmettelyn sijaan voisin nähdä, miten tuttu se on.

Vieraiden tapojen ja silmiini oudolta näyttävien hius- ja pukeutumistyylien alla on hyvinkin klassinen tarina. ”Tarina perheestä, rakkaudesta ja yhteisöstä”, kuten sarjan suosiota käsitelleessä The New York Timesin artikkelissa tiivistettiin.

Samat teemat kuin esimerkiksi...

Niin, samat teemat kuin esimerkiksi Jane Austenin Ylpeydessä ja ennakkoluulossa.

Aika paljon samaa muutenkin: perheen toiveesta solmittavat avioliitot, tarkasti varjeltu säädyllisyys, tiukka tapakoodisto, näyttävät hatut ja epäkäytännölliset alusvaatteet.

Shtiselissä Akiva etsii onnea eikä siksi suostu isän hänelle tyrkyttämiin täysin säädyllisiin liittoihin, Ylpeydessä ja ennakkoluulossa Lizzy torjuu äitinsä kauhuksi herra Collinsin kosinnan.

En varsinaisesti tarkoita vertailla brittiläisiä fiktiivisiä 1700-luvun hahmoja fiktiivisiin haredijuutalaisiin hahmoihin 2010-luvun tv-sarjassa.

Mutta samalla tavalla kuin Shtiselin maailma oli minulle alkujaan uppo-outo, oli Austenin maailmakin sitä, kun tutustuin siihen nuoruudessa ensi kerran.

Sitten se tuli tutuksi. Läheiseksi.

Varsinkin kirjallisuuden kohdalla tuo fiktion ominaisuus mainitaan usein: kirjallisuus laajentaa katsantokantoja, avaa uusia näkökulmia, lisää eläytymiskykyä ja empatiaa. Tekee tutummaksi.

Aina se on kuitenkin suuri ihme.

Niin nytkin.

Katson kuvaa Akiva Shtiselistä ja sitten herra Darcya BBC:n vuoden 1995 sarjassa: kampaus voisi olla sama.

Haredijuutalaiset ohimokiharat eivät enää kiinnitä katsettani.

En ole vielä katsonut Shtiselin toista kautta aivan loppuun.

Tähän asti katsoin vauhdilla, koska sarja oli poistumassa Netflixistä. Viime viikolla selvisi, että se ei poistukaan. Ensi vuonna pitäisi tulla katsottavaksi Israelissa tänä vuonna kuvattu kolmas kausi.

En siis vielä tiedä käykö Akiva Shtiselille yhtä onnellisesti kuin kävi Lizzy Bennetille.

Mutta sen tiedän, että voin kaikessa rauhassa jatkaa maailmasta oppimista, fiktion katsomista, ihmettelyä.