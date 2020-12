Kustantamoa uudistamaan palkattu Sofie (Ida Engvoll) kokee välillä epätoivon hetkiä Rakkaus ja anarkia -sarjassa. Rakasta mua -sarjassa Josephine Bornebuschin ja Sverrin Gudnassonin välillä on vahvaa kemiaa.­

HS 20170505 Toimittaja Pirkko Kotirinta, kolumnikuva.­

Solsidan-sarjassa Mickania näyttelevä Josephine Bornebusch on kova ammattilainen myös käsikirjoittajana ja ohjaajana, osoittaa tv-sarja Rakasta mua (Älska mig). Bornebusch näyttelee siinä itse pääosaa: keski-ikäistä, parisuhdeasioissa kipuilevaa synnytyslääkäriä. Draama kuvaa sävykkään mehevästi perheitä kaleidoskooppimaisesti vaihtuvine rooliasetelmineen. Rakasta mua löytyy Yle Areenasta.

Myös toinen ruotsalais­herkku, Rakkaus ja anarkia (Netflix) pyörittää suhdeku­vioita taitavasti kuin mikä. Lisa Langsethin luomus on kirjakustantamoon sijoittuva komedia, jonka päähenkilö, kustantamoa nyky­aikaistamaan palkattu konsultti Sofie (Ida Engvoll)on henkistä sukua Fleabag-brittisarjan outojen tilanteiden naiselle, jota näyttelee sarjan luoja Phoebe Waller-Bridge.

Tarkemmin ajatellen myös Bornebuschin esittämässä synnytyslääkärissä on aimo annos Fleabagia. Yhtä kaikki, loistavaa näyttelemistä, erinomaista käsikirjoittamista ja ohjaamista.

Jouluajan ikisuosikki Rakkautta vain -elokuva (Love Actually, 2003) on saanut kaksi haastajaa.

Kahden kosmopoliitin vuosikymmenten liitto

”Oletko odottanut minua?”

”Olen.”

”Sen vastauksen varaan on rakentunut koko myöhempi elämäni”, kirjoitti Tito Colliander (1904–1989) elämäkertansa viidennessä osassa. Vastauksen hänelle antoi Ina Behrsen, sittemmin Ina Colliander (1905–1985), kuvataiteilijana myöhemmin tunnettu. Kumpikin oli lähtöisin Venäjältä ja jakoi samanlaisen käsityksen elämästä: tärkeintä on eläminen, ei materian haaliminen.

Annina Holmberg ja Olli Löytty kuljettavat lukijaa taitavasti läpi taiteilijapariskunnan kymmenien yhteisten vuosien ja monien tunnelmien – ynnä lukemattomien muuttojen – kirjassaan Ina ja Tito, kohtauksia Col­lianderien taiteilijaliitosta (Kirjapaja).

Ina ja Tito Colliander­

Collianderit asuivat ja viettivät kesiä muun muassa Munkkiniemessä, Kellomäellä Karjalan kannaksella, Teiskossa, Älvsjössä, Långbrossa, Kruunupyyssä, Kokemäellä, Kalajoella, Kauniaisissa, Inkoossa... Lista on pyörryttävä. He asuivat myös Petserissä Virossa. Ortodoksisuus oli kummallekin tärkeää ja vaikutti molempien taiteeseen: Ina loi suositut yksiväriset enkeliaiheiset grafiikanlehtensä ja rupesi maalaamaan myös ikoneja, Tito kirjoitti ja käänsi vuosia pelkästään hengellistä kirjallisuutta.

Kirja vie aidosti kosmopoliittisen pariskunnan elämään ja suhteeseen, jossa oli myös tummat sävynsä: Inan äidin kylmyys, Titon mustasukkaisuus ja kapakkareissut, perheen tasapainoilu venäläistaustaisena sota-ajan Suomessa.

Kortit esiin ja taide haltuun

Taide-kysymyskortit ovat Timo Mänttärin suunnittelemat.­

Museot ovat kiinni, mutta ainakin Ateneumin museokauppa on auki, sitä on jopa kasvatettu museon atriumpihan puolelle, ja verkkokaupat toimivat. Erilaisten painotuotteiden houkutuksiin on siis tilaisuuksia langeta.

Ateneumin kaupassa silmiin osuivat taannoin Timo Mänttärin Taide-kysymyskortit (Kehvola). Ne odottavat laiskoja hetkiä. (Sen verran kurkistelin, että 324 kysymystä näyttävät mukavan monipuolisilta ja -tasoisilta.)

Viikon 50 varatuimmat kirjat: Evie Wyldin romaani ja Minna Salamin tietokirja

Kaunokirjallisuus

1) Evie Wyld: Me olemme susia

2) Mikko Viljanen: Onni

3) Helena Immonen: Operaatio Punainen

kettu

4) Delia Owens: Suon villi laulu

5) Anni Kytömäki: Margarita

6) Lucy Foley: Jahti

7) J.K. Rowling: Ikkabog

Tietokirjat

1) Minna Salami: Aistien viisaus

2) Barack Obama: Luvattu maa

3) Marja Kihlström: Oikeilla nimillä

4) Sakari Orava: Elämäni urheilukirurgina

5) Mia Meri: Egypti, kala sargofagissa ja

muita mysteereitä

6) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

7) Peter Englund: Murha Sunnuntaitiellä