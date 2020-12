Radiossa lakonisen huumorinsa luonut toimittaja ja stand up -koomikko Mikko Maasola haluaa naurattaa ihmisiä: ”Koen sen melkein palvelutehtävänä”

Toimittaja Mikko Maasola teki vuosia töitä Ylen Radio Keski-Suomessa. Monet tuntevat hänet Maallikkosaarnaaja-radiopakinoista. Radio oli mulle foorumi hioa itseilmaisua ja omaa huumoria.”

Vakiopaine-baari on yksi Mikko Maasolan lempipaikoista kotikaupungissaan Jyväskylässä, jossa hän on asunut koko ikänsä. ”Asun samassa kaupunginosassa, jossa olen syntynyt eli Kypärämäessä. Olen toteuttanut itseäni siis viiden kilometrin säteellä.”­

”Häiritseekö, jos olen taloyhtiön saunassa?”, toimittaja Mikko Maasola kysyy puhelinhaastattelun aluksi.

Muu perhe on kotona, joten lauteilla saa puhua rauhassa ilman häiriöitä. ”Tämä on sopivan meditatiivinen tila. Saatan toisinaan haaveilla saunasta, mutta en kuitenkaan jaksa olla löylyissä kuin pari minuuttia.”

Nyt Jyväskylän vanhimman rivitalon yhteissauna ei ole päällä. Mutta vaikka kiuas ei kihise, puhe kääntyy oitis painaviin aiheisiin. Maasola kertoo pohtineensa kuluneen vuoden merkitystä omassa elämässään paljon.

”Olen miettinyt, että on tämä kyllä jännä vuosi. Itse täytän viisikymmentä ja samana vuonna lapsi täyttää 18 vuotta.”

Kumpi on herkempi paikka?

”Kyllä se on lapsen täysi-ikäistyminen. Ajatus siitä, että se haluaa jossain vaiheessa muuttaa omilleen, tuntuu karmealta. Tuota viittäkymppiä en miellä mitenkään ihmeelliseksi.”

Nuoruusvuosissa on sen sijaan erityistä taikaa, joka palautuu mieleen vielä pitkänkin ajan päästä.

”Omasta täysi-ikäisyydestä muistan esimerkiksi sen, kun Jyväskylään oli avattu ensimmäinen hampurilaispaikka Best Burger Väinönkadulle. Siellä istuttiin melkein joka päivä kavereiden kanssa ja haaveiltiin, mitä meistä tulee isona, kun samaan aikaan muut istuivat kotona pänttäämässä yo-kirjoituksiin.”

Maasolalle tulevaisuudensuunnitelmat kirkastuivat hitaasti. Duunariperheen pojalle oli jostain syystä iskostunut mieleen kouluttautua autonasentajaksi, vaikka lahjakkuus oli toisaalla. Lopulta lukiossa herännyt kiinnostus suomen kieleen ja esiintymiseen saivat hakeutumaan journalistiikan opintojen ja sähköisen median pariin.

Ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka järjestyi joensuulaisesta Radio Jokisesta. Oli kesä 1993 ja lama. ”Heti ensitöikseni sain lukea uutissähkeet. Eka sähke oli, että Radio Jokinen on haettu tänään konkurssiin. Päätoi­mittaja sanoi, että soita perään Queenin Show Must Go On.”

Viimeinen tili tuli palkkaturvan kautta, mutta se ei nuorta toimittajaa lannistanut. Ala tuntui omalta. Muutama vuosi myöhemmin Maasola teki TV2:n Kotimaankatsaukseen lyhyitä näyteltyjä sketsejä. Niiden kautta häntä pyydettiin Ylen Radio Keski-Suomeen.

Seuraavat parikymmentä vuotta kuluivat päätoimisena radiojuontajana. Monet tuntevat Maasolan myös Maallikkosaarnaaja-radiopakinoistaan.

”Se oli minulle niin luontevaa hommaa kuin mahdollista. Radio oli foorumi hioa itseilmaisua ja omaa huumoria.”

Maasola kertoo kehittäneensä nopeasti oman, lakoniseen huumoriin ja yllätyksellisyyteen perustuvan tyylinsä, joka jäi herkästi kuuntelijoiden mieleen.

”Jälkikäteen olen kelannut, että oikeastaan 45-vuotiaaksi asti työ ei tuntunut työltä. Oli pitkään etuoikeutettu olo siitä, että saa tehdä tällaista työkseen.”

Sitten Ylessä alkoivat organisaatiomuutokset, alueradioilta leikattiin lähetysaikaa, ja kuvioihin tuli enemmän sääntelyä ja ohjeistusta. Värikkäille persoonille oli vähemmän tilaa. Ylellä Maasola työskentelee edelleen, nyt Yle Jyväskylän toimittajana.

”Teen tv:tä, verkkoa ja kaikkea muuta tällä hetkellä kulttuuriaihepainotuksella.”

Uusi foorumi itsensä toteuttamiseen on löytynyt stand upista, jota Maasola on toki tehnyt 90-luvulta lähtien.

”Haluaisin tehdä sitä vielä enemmän. Lavakomiikka on niin vaativa laji, että siinä kehittyäkseen sitä pitää tehdä paljon.”

Stand upin rinnalla Maasola on näytellyt eri teatteriproduktioissa kymmeniä rooleja. Tällä hetkellä hän valmistautuu Jussi Myllymäen ohjaamaan Kalju vuori -näytelmään, joka on määrä esittää helmikuussa Jyväskylän talvi -tapahtumassa, mikäli korona sen sallii. Kolumbialaisen Jairo Anibal Niñon kirjoittama näytelmä kuvaa ihmisten selviytymistä sodan jälkeen.

”Minun hahmoni on kersantti, joka luulee olevansa eversti.”

Palo lavalle on kova, niin kuin se oli aikaisemmin radiostudioon.

”Minulla kaikki liittyy enemmän tai vähemmän komiikkaan ja tarinoiden kertomiseen. Katson ­asioita koomikon silmälasien läpi.”

Sitten viisikymppinen suomalaismies vakavoituu hieman, saunassa kun on. Viime aikoina on tullut mietiskeltyä enemmänkin omaa paikkaa maailmassa, Maasola sanoo.

”Minulla on kirkkaana se, että haluan naurattaa ihmisiä. Koen sen melkein palvelutehtävänä, että menen johonkin porukkaan ja saan ne nauramaan, unohtamaan muun hetkeksi. Se on lahja, ja sitä pitäisi käyttää enemmän.”