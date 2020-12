Jani Ilomäen ja Reeta Ruotsalaisen Pupu-elokuvassa on villi idea.

Vuoden lyhimmän päivän kunniaksi järjestettävän Teeman lyhytelokuvafestivaalin kotimainen anti osoittaa taas, että lyhäreissä kukkii usein villimpiä ­ideoita kuin pitkissä.

Jani Ilomäen ohjaama ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoittama Pupu on puettu toimintaelokuvan kaapuun, mutta se kertoo koskettavan tarinan rikkonaisen perheen lapsista. Teini-ikäinen Tuukka (Jere Ristseppä) tulee tapaamaan pientä Lili-siskoaan (Matilda Pirttikangas). On Lilin syntymäpäivä, mutta Tuukka saapuu salaa yöllä, koska sisko on sijaisperheessä.

Asetelma muistuttaa vankilapakoa ja panttivankidraamaa. Yliampuvalta tuntuu vain se, kun paljastuu, että Tuukalla on ase.

Lapset näyttelevät hyvin, eikä juttua ole paisuteltu yli rajojensa.

