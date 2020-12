Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Kivenpyörittäjän kylä ★★

(Suomi 1994) Ruotsiin muuttanut mies (Martti Suosalo) saapuu perheensä kanssa kotikyläänsä häävieraaksi kesällä vuonna 1975. Markku Pölösen draama lipsuu puskafarssiksi. (K7)

TV1 klo 11.40

Kill Anneli ★★★★

(Suomi 2020) Opettaja Kaisa (Laura Birn) kadehtii kollegaansa Annelia (Pirkko Hämäläinen). Antti Holman hauskassa lyhytkomediassa päähenkilön ystävää esittää kotimaisen elokuvan nuori lupaus Pietu Wikström. (K7)

Teema klo 12.00

Joy ★★★

(USA 2015) Naisten elämäkertoja tehdään vähemmän kuin miesten, mutta David O. Russell paikkasi aukkoa keksijä Joy Manganon (s. 1956) elämäkerralla. Mangano (Jennifer Lawrence) keksi mopin, jonka voi puristaa kuivaksi vartta kääntämällä.

Ava klo 21.00

The Girl with the Dragon Tattoo ★★★★

(USA/Ruotsi/Norja 2011) Hakkeri (Rooney Mara) ja journalisti (Daniel Craig) selvittävät 1960-luvulla kadonneen teinitytön (Mathilda von Essen) tapausta. David Fincherin rikoselokuva on Niels Arden Oplevin ruotsalaisversion veroinen. (K16)

TV2 klo 21.00