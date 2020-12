Liikuntaseteleitä voi käyttää etäohjattuun urheiluun, mutta kulttuurisetelit eivät käy suoratoistokonsertteihin.

Waltteri Torikka on yksi artisteista, joka esiintyy viikonloppuna suoratoistokonsertissa. Kuva vuodelta 2016.­

Koronapandemia loi uudenlaisen musiikin kulutusmuodon: suoratoistokonsertit eli ”striimikonsertit”.

Lähipäivinä tällaisia konsertteja olisi luvassa erityisen paljon. Tulossa on muun muassa Reino Nordinin, Samuli Edelmanin, Club for Fiven, Waltteri Torikan, Saara Aallon ja Teemu Roivaisen sekä Jarkko Aholan striimatut joulukonsertit.

Monella suomalaisella olisi hallussaan kulttuurietua, joita voisi käyttää vuoden päätteeksi juuri tällaisiin kohteisiin.

Mutta se ei käy päinsä.

Kulunut pandemiavuosi on ollut etätyöskentelyn ja etäelämän aikaa. Livetapahtumiakaan ei ole voinut järjestää, ja tästä syystä työnantajien työntekijöilleen tarjoamille verovapaille kulttuurieduille ei ole löytynyt käyttökohteita entiseen tapaan.

Kulttuurieduissa on kiinni valtava määrä rahaa, ja ne uhkaavat jäädä nyt käyttämättä.

Kulttuurietua ei voi käyttää striimikeikkoihin. Sen sijaan esimerkiksi liikuntaseteleillä voi kustantaa etäohjatun pilatestunnin. Samaan aikaan monet kulttuurialan toimijat ovat menettäneet merkittävän osan toimeentulostaan.

Verohallinnon ylitarkastaja Minna Palomäen mukaan syynä etujen kelpaamattomuuteen on tuloverolaki. Siinä nimenomaan edellytetään käymään paikan päällä esimerkiksi konsertissa, museossa, elokuvateatterissa tai taidenäyttelyssä.

Sanamuodon vuoksi verottajan kädet ovat sidotut, eikä lakia ole mahdollista soveltaa nykytilanteen kannalta oleelliseen kulttuuritarjontaan eli striimattuihin esityksiin.

Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi lakia muuttaa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoo HS:lle, ettei lain säätämisvaiheessa yli kymmenen vuotta sitten osattu ottaa huomioon striimauspalveluita.

”Tuolloin lainsäädäntöä tehtäessä ei pohdittu mahdollisuutta digitaalisten yhteyksien kautta osallistua erilaisiin tapahtumiin. Myöskään liikuntapalveluiden osalta tällaista arviointia ei tehty, vaan nykyinen käytäntö perustuu Verohallinnon ohjeistukseen”, Vanhanen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Vanhasen mukaan hallitus arvioi jatkuvasti, millaisia toimia koronavirustilanne vaatii. Hän pitää tarpeellisena sitä, että liikunta- ja kulttuurietu otetaan tarkasteluun.

”Ministeriöiden lainsäädännön valmisteluresurssit ovat rajalliset ja ne on valjastettu toimiin, jotka koskevat mahdollisimman laajaa joukkoa toimijoita. Erilaisia lainsäädännön päivittämistarpeita ei ole yleisemmin ehditty pohtimaan.”

Kulttuuriedulla voi ostaa lippuja ensi vuoden esityksiin tai konsertteihin. Muuten käyttömahdollisuudet ovat tällä hetkellä vähissä.

Mobiilipalveluissa saldon voimassaoloaikaa on mahdollista jatkaa, mutta käyttämättömät fyysiset setelit jäävät tuloiksi niitä välittäville firmoille.

Kulttuuri- ja liikuntaedut ovat työnantajan tarjoamia etuja, jotka ovat verovapaita työntekijälle. Vuoden aikana työnantajan on mahdollista tukea maksimissaan 400 eurolla työntekijöidensä omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

Etuja välittävät yritykset, joiden kautta työnantajat voivat hankkia kulttuuri- ja liikuntaseteleitä fyysisinä paperiseteleinä tai digitaalisessa muodossa, jolloin niitä käytetään useimmiten mobiilisovelluksella tai verkossa. Alalla toimivat muun muassa Smartum, ePassi ja Edenred.

Tarkkaa määrää siitä, miten paljon jo ostettuja kulttuurietuja on jäämässä käyttämättä tältä vuodelta, ei ole tiedossa.

Smartumin toimitusjohtaja Kristiina Lindh kertoo, että digitaalisilla asiakastileillä on tällä hetkellä kymmenien miljoonien eurojen arvosta kulttuuri- ja liikuntaetuja, joiden käyttämiseen on koronatilanteen vuoksi rajalliset mahdollisuudet. Näiden lisäksi on vielä paperiset setelit, joista osa menee vanhaksi vuoden lopussa.

Suuri osa työnantajista on antanut käyttöön edun, jonka työntekijä voi hyödyntää valintansa mukaan joko kulttuuriin tai liikuntaan. Tällöin rahat eivät välttämättä jää kokonaan käyttämättä, jos niillä ostetaan kulttuurin sijaan esimerkiksi etäohjattua liikuntaa.

”Tämä ohjaa käytännössä käyttämään etuja liikuntaan”, Lindh sanoo.