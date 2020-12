Kylmänä pidetyn presidentin tunne-elämä kuohuu Raija Orasen romaanissa.

Romaani

Raija Oranen: Toinen mies. Otava. 412 s.

Pääministerinä ja presi­denttinä sota­vuosina 1939–1944 toiminut Risto Ryti on Suomen poliittisen historian pää­henkilöitä. Häntä on historian sovinnais­kuvassa pidetty kylmänä johtajana. Raija Oranen kääntää romaanissaan Toinen mies esille myös päähenkilön toisen puolen.

Romaanin Ryti sanoo: ”Minä haluan muistella sellaisia hetkiä, joita ei kirjoihin paineta.” Nyt on painettu, eikä kysymys ole uskalletuista eroottisista revittelyistä, vaan Risto ja Gerda Rytin (o.s. Serlachius) intensiivisestä rakkaudesta.

Kirje- ja päiväkirjadokumentteja lienee, mutta kokonaisnäkemys on Orasen luoma. Risto Rytin rinnalle kehittyy Gerdan hahmo.

Yleistäen väitän, että historiankirjoittajat ovat pitäneet henkimaailmaan uskoneeseen Gerda Rytiin varmuusetäisyyttä. Oranen kuorii esiin lujan ihmisen.

Gerdan keittiöstä leviää sotahuolienkin keskelle herkullisia tuoksuja, ”sipuli siellä kuullottuu ja tomaatit ja kurkut levittävät muhevaa aromiaan”. Oranen pääsee harjoittamaan tuttua ruokalyriikkaansa, mutta annostelee sitä tiukasti, kuten sotavuosiin sopii. Risto Ryti piti ankarasti kiinni säännöstelymääräyksistä. Sitä paitsi hän tiesi, että Suomi sortuisi nälkään, jos Saksasta ei saataisi viljaa, jolla saksalaiset kiristivät Suomea.

Epämusikaalinen Ryti kuuntelee Gerdan soittamaa Chopinia, ja se ”valaisee olemukseni, mielessäni alkaa kulkea kuvia, jotka tajuan muistoiksi”. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 1944 alkuhämmingeissä Gerda valaa radiossa Suomen kansaan uskoa, Jumalan avulla kaikki järjestyy.

Jumalaan turvauduttiin noina aikoina hyvin yleisesti, vaikka poliittinen historia ei kyseistä mahtia noteeraa.

Suomen kohtalonvuosien historiasta kiinnostuneille Orasen ­romaani tarjoaa paljon elävää ­luettavaa. Kaikki on tietenkin kerrottu Orasen ja Risto Rytin näkökulmasta.

Romaanin alussa kesällä 1944 Karjalan kannaksella on kriisi pahimmillaan ja Saksan ulkoministeri von Ribbentrop on tullut karmealle juhannusvierailulle vaatimaan Suomelta sopimusta liitosta natsi-Saksan kanssa. Pakkosaumassa presidentti Rytin on pantava nimensä paperiin, kuten tunnettua. Myöhemmin on pohdittu, olisiko sittenkään ollut ihan pakko, ja se onkin mainio jälkipelin aihe.

Romaani etenee Rytin muistoina takaisin Riston nuoruuteen, rakkauteen ja traumoihin. Vallankumoukselliset venäläiset ja suomalaiset murhaavat liikemies Alfred Kordelinin juhlissa Mommilassa 1917 ihmisiä, mutta Gerda ja Risto Ryti selviävät. Rytin veli löydetään punaisten pistimellä maahan naulitsemana Satakunnassa 1918.

Tältä pohjalta Ryti ymmärsi bolševismin luonteen, ja hänen mielestään natsismi oli samaa eri paketissa.

Raija Oranen­

Raija Oranen tekee Risto Rytin elämästä paradoksaalisen kokovartalokuvan, jossa ilmiömäisen lahjakas uraohjus johtaa Suomen pankkia, juhlii, matkustelee, mutta joutuu menestyksen keskeltä 1939 pääministeriksi pikkuvaltio Suomeen, joka yrittää torjua suurvalta Neuvostoliiton hyökkäystä. Menestys muuttuu pakoksi selviytyä edes jotenkin.

Rytin on pakko tehdä Neuvostoliiton sanelema rauhansopimus maaliskuussa 1940. Gerda rohkaisee miestään, joka ajattelee: ”Kaikkivaltias on minua siunannut, antanut tuollaisen vaimon, vaikka onhan siihen sentään lisättävä, että kovasti sitä itsekin yritin.” Siinä kukkii Rytin huumori.

Oranen onnistuu kuvaamaan sen sietämättömän paineen, johon Ryti pääministerinä ja presidenttinä joutuu lyhyenä rauhan jaksona 1940–1941. Taas ollaan Suomen ja maailmanpolitiikan paljon käännellyssä vaiheessa. Turvautumista Saksaan on kauhisteltu, mutta muuta mahdollisuutta ei ollut, kun Neuvostoliitto valmistautui murskaamaan Suomen.

Ratkaisuksi yritettiin Ruotsin ja Suomen yhdistynyttä kuningaskuntaa. Liittokumppanit Stalin ja Hitler estivät sen kiireesti.

Vielä ei ole ilmestynyt tutkimusta, johon olisi koottu yhteen kaikki kiusanteko, uhkailu ja kiristys, joita Neuvostoliitto tuolloin kohdisti Suomeen. Mutta esimerkiksi Krister Wahlbäckin Jättiläisen henkäys (suom. 2020) osoittaa, että Ruotsissa Suomen hätä ymmärrettiin hyvin. Hitler oli myynyt Suomen Stalinille 1939, mutta nyt Saksa oli ainoa mahdollisuus.

Olisi hauska tietää, mikä olisi ollut vaihtoehto. Niitä ei ole esitetty myöhemminkään. Kuten Paasikivi Orasen romaanissa sanoo Neuvostoliitosta 1940: ”Jos me tämän valtakunnan intressipiiriin jäämme, on se meille kuolema. Siitä ei ole epäilystäkään.”

Toinen mies muodostuu Rytin muisteluista, joihin mahtuu mukaan sekä presidentin tyytyväisyys jatkosodan alkumenestyksestä että hänen penseytensä Hitlerin Saksaa kohtaan. Sotia oli pakko, ja sotaonnen romahtaessa oli vielä suurempi pakko hakea lisää tukea Saksalta.

Saksan apu helpotti Kannaksen kriisiä 1944, mutta sen hoitivat suomalaiset itse. Romaanin Ryti tuntuisi tuskailevan taistelutilannetta läpi heinäkuun, mutta rintamakomentajamme totesivat viimeistäänkin kuun puolivälissä, että nyt puolustus pitää.

Orasen romaanin mukaan Suomen armeija olisi 1944 hyökkäyksen torjuttuaan ollut ”talvisodan jälkeen määrätyllä valtakunnanrajalla”. Talvisodan jälkeinen raja vedettiin kauas silloisten rintamalinjojen Suomen puolelle, samoin kävi jatkosodassa. Sorta­vala ja Käkisalmi olisivat edelleen suomalaisia kaupunkeja, jos raja olisi vedetty rintamalinjojen mukaan.

Tällaista huomauteltavaa löytyy. Romaani tapahtuu Rytin muistikuvissa, jotka saattavat heittää.

Gerdan tuki on Rytin perusvoimaa. Tukena ovat myös tärkeät suurmiessivuhenkilöt, muita ylempänä Mannerheim, sitten Tanner, Paasikivi, myös Kekkonen jonka monimutkaista kieroutta Ryti paitsi inhoaa lopulta ymmärtääkin. Nämä kaverit Oranen kuvaa ilmeikkäästi ja huumorinkin sävyissä.

Kuten sitten Kekkonen, osasi Ryti itsekin puhua yhtä ja ajatella toista, kun Saksaa ja Hitleriä tilanteen pakosta kehui. Myöhempi väittely erillissodasta ja liittolaisuudesta tuntuu silloisia tilanteita ajatellen yhdentekevältä. Hyvä kun jotenkin selvittiin.

Ryti ei selviytynyt, vaan joutui yhtenä ”sotasyyllisenä” kuritushuoneeseen. Laki tuomitsemista varten laadittiin jälkikäteen, kaikki Neuvostoliiton vaatimuksesta. Mitähän perustuslakivaliokunta siitä nyt tuumisi? Silloin Ryti oli jo vakavasti sairas, ja presidentti Paasikivi armahti hänet viimein.

Risto Rytin viimeisen koettelemuksen kuvaus on pakollinen kuvio, mutta Orasen kerronta pysyy elävänä. Toinen mies on mainio romaani siinä, että se auttaa ymmärtämään paitsi poliittista suurmiestä myös hänen poikkeuksellista vaimoaan.