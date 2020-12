Antti Heikkisen kirja teollisuusneuvos Einari Vidgrenistä on noussut hurjaksi myyntimenestykseksi, joka pursuaa reheviä, aidon tuntuisia keskusteluja

Antti Heikkinen sekoittaa elämäkertaa ja romaania sekä jättää vastuun lukijalle Einari Vidgrenistä kertovassa kirjassaan.

Elämäkerta

Antti Heikkinen: Einari. WSOY. 352 s. Äänikirjaversion lukee Antti Heikkinen.

Maakuntien Suomesta kuuluu nyt kummia. Antti Heikkisen kirjasta Einari on syksyn aikana otettu viisi painosta, yhteensä 20 000 kappaletta. Se on hirmuinen luku tietokirjalle ja vielä hirmuisempi luku elämäkerralle.

Metsäkoneyhtiö Ponssen perustajan, teollisuusneuvos Einari Vidgrenin (1943–2010) elämäkertaa ostetaan paljon enemmän kuin tunnettujen poliitikkojen tai kansan palvomien taiteilijoiden elämäkertoja.

Einari on myös ehdolla Savonia-palkinnon saajaksi. Ehdokkaat valinnut raati kiittelee Heikkisen ”elämäkertaromaania” savolaisen kansanluonteen ja savon kielen rehevästä esille tuomisesta.

Helmet-kirjaston luokituksessa Einari on tietokirja, mutta palkintoehdokkaana se on romaani. Kumpaa pitää uskoa?

”Tämä kirja ei ole tietokirja – en ole tietokirjailija. Olen ihminen, kirjoitan ihmisestä. Seison ratkaisuni takana. En olisi voinut Einarista muuten kirjoittaa, kuin nyt kirjoitin”, Antti Heikkinen sanoo esipuheessa.

Ota tuosta nyt sitten selvää, kun Heikkinen vielä vakuuttaa: ”Mitään en keksinyt omasta päästäni.” Vastuu siirtyy lukijalle, kuten savolaisten kanssa ­asioidessa on tapana käydä.

Valtaosa kirjasta on aika tavanomaista elämäkertatekstiä ja tuttuakin kymmenistä lehtijutuista. Einari Vidgrenin sukujuuret, köyhä lapsuus, työntäyteinen nuoruus, voitot ja tappiot yrittäjänä, ilot ja surut yksityisessä elämässä sekä äkillinen kuolema sairauskohtaukseen 67-vuotiaana.

Heikkinen on loistava kertoja, joten teksti luistaa ja juttua riittää, sillä Vidgren oli värikäs ja kulmikas persoona, joka eli väkevän elämän ja toteutti amerikkalaisen unelman suomalaisen version, nousi pokasahan varresta suuren tehtaan omistajaksi.

Tässä olisi jo ollut kylliksi ­ainesta hyvään elämäkertaan, mutta se ei ole kunnianhimoiselle Heikkiselle riittänyt.

Heikkinen on – kuten elämäkerran tekijän pitääkin – haastatellut suuren määrän Vidgrenin tunteneita ihmisiä. Kirjailija ei kuitenkaan ole päästänyt haastateltuja kertomaan itse muistojaan Einarista, vaan on muokannut heidän kertomuksistaan lyhyitä ja välillä myös pitkiä keskusteluja, joita on käyty vuosikymmenten aikana.

Otan kirjasta lyhyen katkelman, jossa Vidgren kuuli uutisen tyttöystävänsä Liisa Eskelisen suusta.

”Syksyllä 1967 nuori pari kävi keskustelun, jonka pääsisältö oli Liisan ilmoitus raskaana olostaan. – Jaa, no, tuota, tuota. Pitäisköhän se sitten ostoo kihlat, Einari ehdotti. Liisa oli tuumaan taipuvainen.”

En suosittele Heikkisen käyttämää tekniikkaa muille elämäkertojen tekijöille. Enkä toivo elämäkertojen muuttuvan ”elämäkertaromaaneiksi”. Muuten puurot ja vellit menevät sekaisin.

Mutta, mutta. En hypännyt nenää nyrpistellen Heikkisen kehittelemien keskustelujen yli, vaan luin niitä nautiskellen. Ne ovat reheviä, pursuavat nostalgiaa ja ovat aidon tuntuisia.

Vain muutamassa kohdassa huomasin, miten nuori kirjailija oli ymmärtänyt takavuosien tapahtumat vähän väärin ja mennyt metsään. Vaan haitanneeko tuo mitään.

Ketkä ostavat ja lukevat Einaria?

Luulen, että ostajat ovat kaltaisiani suurten ikäluokkien ja heitä muutaman vuoden nuorempia ihmisiä, entisiä nuoria, maalaistyttöjä ja -poikia, samoja, jotka ovat lukeneet myös Risto Jussilan kirjoittaman metsätyömies Jaakko Pessisen (s. 1949) elämäkerran Kuningas­metsuri (HS 18.2. 2020).

Sekin on maakuntien hittikirja, josta on otettu jo neljä painosta, yhteensä 12 000 kappaletta, vaikka Pessinen on vain yksi metsien hiljaisista miehistä.