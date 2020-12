Timo Vuorikosken ja Veera Kuljun teokset ovat hiljaisia ja mietiskeleviä.

Kuvataide

Timo Vuorikoski: Venetsia ja Veera Kulju: Noir 3.1. saakka Galleria Halmetojassa (Kalevankatu 16). Ti, to, pe 11–7, ke 11–19, la–su 12–16. Suljettu 24–26. 12 ja 31.12–1.1. Galleria suosittelee vierailun sopimista etukäteen, p. 044–2153005.

Taidemaalari Timo Vuorikoski (s. 1945) tunnetaan monipuolisena taidekentän toimijana: taidehistorioitsijana, taidekriitikkona ja ennen kaikkea Sara Hildénin taidemuseon pitkäaikaisena johtajana ja monen merkittävän näyttelyn kuraattorina. Jäätyään museosta eläkkeelle vuonna 2006 hän on tehnyt uraa myös kymmenien tilausmuotokuvien tekijänä.

Vuorikoskella on ateljee sekä Tampereella että Venetsiassa. Hän on muutamassa aikaisemmassa näyttelyssään kuvannut Tampereen näkymiä ja soveltanut teoksissaan kubismin periaatteita, mikä sopii hyvin tehtaiden hallitsemaan kaupunkiin.

Timo Vuorikoski: Gondolieerin tupakkatauko, 2020, öljy kankaalle.­

Toista kotikaupunkiaan Venetsiaa Vuorikoski lähestyy pehmeämmin, impressionistin silmin. Pienet maisemamaalaukset ovat hiljaisia ja mietiskeleviä. Rakenteellisesti vahvojen kankaiden hallitsevin elementti on kanavien pintaan peilautuva valo, jonka väri riippuu vuorokauden hetkestä.

Venetsiassa kun ollaan, mukaan on mahtunut myös karnevaali- ja teatteriaiheita sekä kiinnostava kokoelma puoliksi kuvitteellisia omakuvia, joissa Vuorikoski on omaksunut kalakauppiaan tai raitapaitaisen gondolieerin roolin. Ote omakuvissa on samanaikaisesti varma ja välitön. Mehevä maalinkäsittely suuntaa huomion kuva-aiheesta maalaukseen itseensä ja samalla modernistisen maalaustaiteen parhaisiin perinteisiin.

Veera Kulju: Noir, 2020, musta savi, lasite, posliini.­

Veera Kuljun (s. 1975) mustat keramiikkaveistokset ja -reliefit ovat kuin kotonaan Vuorikosken impressioiden ja karnevaaliaiheiden rinnalla. Ne ovat teknisesti häikäiseviä suorituksia ja samanaikaisesti sulkeutuneita ja salaperäisiä kuin talvinen ilta Venetsian katulabyrinteissa.

Tässä yhteydessä nähtynä niiden vapaasti soljuva orgaaninen koristeellisuus sekä eri tavoin käsitellyn keramiikan lasinkaltaisuus tuovat mieleen Muranon lasinpuhaltajien taiturimaiset saavutukset.