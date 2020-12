Cyberpunk 2077 on vuoden odotetuin videopeli. Se julkaistiin keskeneräisenä, ja nyt Sony on vetänyt sen pois myynnistä.

Vuoden odotetuin videopeli Cyberpunk 2077 on yksi vuoden suurimmista kulttuurituotteista, mutta joulukuussa tapahtunut pelin julkaisu on epäonnistunut pahasti.

Tulevaisuuden maailmaan sijoittuva dystopiahenkinen peli on puolalaisen CD Projekt RED -nimisen pelistudion kehittämä, ja sitä on odotettu pitkään. Julkaisua on jouduttu lykkäämään useamman kerran, mutta joulukuussa se tuli vihdoin myyntiin tietokoneille, Playstationille ja Xboxille.

Puolalainen pelistudio nousi jättimenestykseen viisi vuotta sitten hittipelillään The Witcher 3: Wild Hunt. Sen jälkeen studion kehittelemälle Cyberpunk 2077 -pelille on ladattu valtaisat odotukset.

Ongelma on se, että vielä julkaisunkin aikaan peli oli täysin keskeneräinen ja pahasti rikkinäinen. Heti julkaisupäivästä lähtien netti on täyttänyt käyttäjäkokemuksista, joissa on kerrottu ongelmista.

Pelissä on runsaasti teknisiä virheitä, bugeja: hahmoja tai kulkuvälineitä saattaa ilmestyä tyhjistä ja ne saattavat ilmestyä odottamattomiin paikkoihin. Peli vaikuttaa olevan myös konsoleille liian raskas pyöritettäväksi, minkä vuoksi pelaaminen tökkii.

Yle julkaisi perjantaina pelin ongelmista jutun. Artikkelissa olevalla videolla näkyy esimerkiksi, miten moottoripyörää ajava pelihahmo ilmestyy yhtäkkiä seisomaan moottoripyörän päälle ilman housuja.

Ongelmat korostuvat nimenomaan pelin Playstation 4 ja Xbox One -versioissa. Muutaman vuoden vanhat pelikonsolit eivät ole tarpeeksi tehokkaita pelin pelaamiseen, mikä herättää kysymyksen, miksi peli on niille edes julkaistu. Tietokoneversio on saanut huomattavasti suopeampia arvosteluita.

Peliin jouduttiin lisäämään myös terveysvaroitus sen jälkeen, kun yhdessä arvostelussa todettiin pelin aiheuttaneen epileptisen kohtauksen.

Perjantaina ongelmat paisuivat niin suuriksi, että Sony ilmoitti vetävänsä Cyberpunk 2077 -pelin toistaiseksi myynnistä pois Playstation Store -kaupastaan. Lisäksi kaikille pelin ostaneille hyvitetään rahat takaisin.

Pelien julkaiseminen keskeneräisenä ei ole nykyisin tavatonta, vaan pelien kehittämistä on ennenkin jatkettu vielä julkaisun jälkeen. Sen sijaan on harvinaista, että Playstation-peli vedetään pois myynnistä sen julkaisun jälkeen. Yhtä ison pelin kohdalla vastaavaa ei ole tehty koskaan aiemmin.

Pelistudio julkaisi anteeksipyynnön jo maanantaina. Tiedotteessa pahoiteltiin sitä, että peli oli julkaistu, vaikka se ei toimi tarpeeksi hyvin Playstation 4:llä ja Xbox Onella. Yhtiö lupasi kehittävänsä pelin toimivaksi ja totesi haluavansa palauttaa pelaajien luottamuksen.