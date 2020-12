Mika Lumijärvi on säveltänyt vuosia elokuvatrailereita varten tehtyjä kappaleita, ja nyt hänen sävellyksensä on päässyt uuden Star Wars -elokuvan mainosvideolle. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Episodi.

Tällä viikolla kouvolalaisen luokanopettajan Mika Lumijärven pitkäaikainen harrastus tuotti tuloksen, jollaista hän ei ollut uskaltanut edes toivoa.

Lumijärven säveltämä kappale soi uuden Star Wars: Rogue Squadron -elokuvan mainosvideolla, joka julkaistiin viime viikolla. Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Episodi.

Mika Lumijärvi­

Lumijärvi vahvistaa tiedon HS:lle ja kertoo olevansa asiasta erittäin ilahtunut ja positiivisesti yllättynyt.

”Tämä on vähän tällaista takaperoista hommaa. Video oli pyörinyt netissä jo neljä päivää, kun minulle laitettiin viestiä, että ’Tässä olisi tällainen linkki, pieni joululahja’. Olin töissä pitämässä oppituntia, ja sen jälkeen en oikein enää muista, mitä viimeisellä tunnilla tehtiin. Olihan se sanoinkuvailemattoman hienoa, pitkän työn tulos”, Lumijärvi kertoo.

Katso elokuvan esittelyvideo alta tai tästä linkistä:

Video ei ole varsinainen traileri, jossa nähtäisiin vuonna 2023 ensi-iltaan tulevan uuden Star Wars -elokuvan tapahtumia. Sen sijaan teaseriksi kutsutulla videolla esiintyy elokuvan ohjaajaksi valittu Patty Jenkins, joka on aiemmin ohjannut muun muassa Wonder Woman -elokuvat.

Videolla Jenkins kertoo Yhdysvaltain armeijassa lentäjänä työskennelleestä isästään, joka kuoli Nato-tehtävässä. Jenkins kertoo etsineensä oikeaa tarinaa voidakseen oman henkilökohtaisen taustansa vuoksi tehdä parhaan mahdollisen lentäjäelokuvan, ja nyt hänen mukaansa siihen on tarjoutunut mahdollisuus, kun hän pääsee ohjaamaan Star Wars -elokuvan.

Koko puolitoista minuuttia kestävän videon ajan taustalla soi instrumentaalinen trailerimusiikki. Sen on säveltänyt Lumijärvi.

Lumijärvi kertoo, että hänen kiinnostuksensa elokuvamusiikkiin on lähtenyt lapsuudesta. Hän on ollut pitkään kiinnostunut eeppisestä elokuvamusiikista ja ihaillut Hollywood-tuotantoja. Muutama vuosi sitten hän alkoi opiskella elokuvatrailereihin sopivan musiikin säveltämistä nettikursseilla ja hankki kotiinsa sopivan tietokonekaluston, jolla säveltäminen olisi mahdollista.

Tämän jälkeen Lumijärvi alkoi työstää kappaleita ja oli yhteydessä yrityksiin, jotka julkaisevat trailereihin tehtyjä kappaleita alan sisällä niin, että tuotantoyhtiöt voivat käydä niitä läpi. Puolitoista vuotta sitten hän pääsi yhden tällaisen yrityksen listoille. Nyt Lumijärvi lähettää sävellyksiään Really Slow Motion ja Giant Apes -nimisille trailerifirmoille.

”On tähän mennyt paljon aikaa viime vuosina, mutta suhtaudun tähän ensisijaisesti harrastuksena, johon olen valmis käyttämään vapaa-aikaani”, Lumijärvi sanoo.

Vuosien opettelu ja säveltäminen tuottivat nyt ensimmäisen kerran tulosta. Star Wars -elokuvan mainosfilmi on ensimmäinen Hollywood-tason elokuvan esittelyvideo, jossa Lumijärven säveltämää musiikkia kuullaan.

Lumijärvi ei ole ensimmäinen suomalainen, jonka sävellykset ovat päätyneet Hollywood-tuotantoihin. Tunnettu suomalainen elokuvasäveltäjä Tuomas Kantelinen on tehnyt musiikkia useisiin ulkomaisiin elokuviin, muun muassa Renny Harlinin ohjaamaan The Legend of Herculesiin.

Sen lisäksi muun muassa Pauli Hausmannin sävellys kuultiin Pan-elokuvan trailerilla vuonna 2015, Epic North -säveltäjäkollektiivin musiikkia Super Bowlin mainostauolla esitetyllä Batman vs. Superman -elokuvaa mainostaneella videolla vuonna 2016 ja Tapsa Kuusniemen sävellys Baywatch-elokuvan trailerilla vuonna 2017.

Star Wars -sarjan omistava Disney ilmoitti vuoden 2020 lopussa suuresta määrästä uusia Star Wars -teoksia. Yhtiön mukaan Disney+-palveluun on tulossa noin kymmenen uutta Star Wars -sarjaa. Jenkinsin ohjaaman elokuvan lisäksi teossa on myös toinen Star Wars -elokuva, jonka ohjaa Taika Waititi.