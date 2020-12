Carrey kertoi lauantaina Twitterissä jättävänsä Biden-roolin taakseen.

Sketsisarja Saturday Night Live on ollut Yhdysvalloissa jälleen huomion keskiössä. Presidentti Donald Trump on ollut neljä vuotta kestäneen virkakautensa aikana SNL:ssä jatkuvan pilkan kohteena. Trumpia on näytellyt Hollywood-tähti Alec Baldwin. Rooli on tuonut näyttelijälle palkintoja ja sketsisarjalle näkyvyyttä.

Nyt valta vaihtuu Yhdysvalloissa, ja samalla se tarkoittaa sitä, että poliittisesta ivailusta elävän sarjan pitää löytää uutta pilailtavaa Joe Bidenistä.

Syksyn vaaliväittelyiden aikana Bideniä on SNL:ssä näytellyt yksi maailman tunnetuimmista koomikoista, Jim Carrey. Carreyn roolisuoritus on saanut osakseen sekä kehuja että kovaa arvostelua. HS:n jutussa Carreyn suoritusta kuvailtiin vaalien jälkeen näin:

”Jim Carreyn esittämä Biden on harhainen isottelija. Hän ammuskelee sormellaan kuin cowboy. Hän hymyilee niin leveästi, että ele näyttää kivuliaalta.”

Tänä viikonloppuna selvisi, että Carrey ei enää jatka Bidenin roolissa. Näyttelijä ilmoitti aiheesta Twitterissä lauantaina.

”Vaikka kauteni oli tarkoitus olla vain kuusi viikkoa pitkä, olin innoissani tultuani valituksi teidän SNL-presidentiksenne... Komedian korkeimpaan tehtävään. Haluaisin jatkaa eteenpäin tietäen, että Biden voitti, koska hoidin hommani”, Carrey kirjoitti.

Viime vuosina Bidenin roolissa on nähty myös elokuvatähti Woody Harrelson ja koomikko John Mulaney. Presidentti Barack Obaman kaudella varapresidentti Bideniä sarjassa näytteli Jason Sudeikis. Ensimmäisen kerran Biden on ollut SNL-sketsissä mukana jo vuonna 1991, jolloin hän istui Yhdysvaltain senaatissa. Tuolloin Bideniä näytteli SNL:n vakionimiin kuulunut Kevin Nealon.

Lauantaina esitetyssä vuoden 2020 viimeisessä Saturday Night Live -jaksossa nähtiin uusi nimi Yhdysvaltain presidentin roolissa, kun viime vuosina ohjelman vakituisiin esiintyjiin kuulunut koomikko Alex Moffat esiintyi Bideninä ohjelman avaussketsissä.

Sketsissä väistyvää varapresidenttiä Mike Penceä näyttelevä Beck Bennett otti koronavirusrokotuksen, kunnes Maya Rudolphin näyttelemä Kamala Harris keskeytti hänet ja toi paikalle myös Bidenin.

Moffatin esittämä Biden saapui paikalle kävelykepin ja nilkkatuen kanssa, mikä liittyy tulevan presidentin parin viikon takaiseen jalan murtumaan.

”Näytät jotenkin erilaiselta”, Bennettin näyttelemä Pence sanoi, kun Biden oli nilkuttamisen jälkeen pyörähtänyt voltilla pystyyn.

Kuusiminuuttisessa sketsissä Moffatin esittämän Bidenin rooli jäi vielä hyvin pieneksi, ja nähtäväksi jää, miten pysyvästä roolituksesta on kyse. Biden-näyttelijöistä Woody Harrelson on aiemmin sanonut palaavansa mielellään rooliin, jos aikataulut sopivat yhteen.