Teemu Vänskä julkaisee Helsinki soi -videosarjassaan helsinkiläisten muusikoiden esityksiä erilaisissa helsinkiläiskohteissa.

Musiikkituottaja ja säveltäjä Teemu Vänskä havahtui viime keväänä lukemattomien muiden taiteilijoiden tavoin siihen, että hänen kalenterinsa tyhjeni koronaviruspandemian vuoksi.

Samalla hän alkoi kiinnittää huomiota muusikkokavereidensa sosiaalisen median päivityksiin, joissa ihmiset kertoivat olosuhteiden sanelemana käyneensä harjoittelemassa instrumenttien soittoa ulkona uudenlaisissa paikoissa, kuten lähimetsikön kallioilla.

”Minua on pitkään kiinnostaneet erilaiset äänimaisemat. Kun kalenterista vapautui aikaa, innostuin miettimään, miten ympäristön ja musiikin keskinäistä vaikutusta voisi tuoda paremmin esille”, Vänskä kertoo.

Vänskän havainnosta syntyi Helsinki soi -niminen videosarja, jossa kuvataan muusikkoja, yhtyeitä ja äänitaiteilijoita esiintymässä ulkona eri paikoissa ympäri Helsinkiä. Videot julkaistaan Youtubessa.

Tähän mennessä niitä on julkaistu seitsemän, viimeisimpänä Karina-yhtyeen esiintyminen Mustavuoren alueen luolassa, ja tulossa on vielä ainakin kolme videota.

Suurin osa videoista on kuvattu kesällä ja alkusyksystä, ja tällä hetkellä uusia videoita ei ole aikataulutettu, mutta Vänskän on tarkoitus jatkaa projektiaan myös ensi vuonna. Tukea hän on saanut Taiteen edistämiskeskukselta Taikelta ja Musiikin edistämissäätiöltä.

Tyyliltään videot ovat ensisijaisesti dokumentaarisia tallenteita esiintymishetkestä tietyssä paikassa, eivät niinkään jälkeenpäin käsiteltyjä musiikkivideoita. Vänskä on itse kuvannut ja editoinut videot.

Vänskä sanoo, että videosarjan tavoitteena on tuoda esille mahdollisimman monipuolisesti erilaisia muusikoita ja yhtyeitä. Hän on pyrkinyt saamaan videoilla mukaan eri lähtökohdista musiikkia tekeviä ja eri lajityyppejä edustavia muusikoita ja yhtyeitä.

”Yhdistävänä tekijänä on ollut lähinnä ennakkoluulottomuus. Otin projektin alussa laaja-alaisesti yhteyttä eri ihmisiin musiikkialalla, ja sain suurimmaksi osaksi innostuneen vastaanoton.”

Mukana on pop-yhtye Karinan ohella esimerkiksi äänitaiteilija Tatu Rönkkö, joka tekee videolla musiikkia Kalasatamassa olevan metalliseinämän avulla. Erilaisten muusikoiden lisäksi esillä on myös laajasti erilaisia paikkoja: Kalasataman ja Mustavuoren lisäksi muun muassa Teurastamo ja Suomenlinnan kalliot.

Vänskä toivoo, että videot tarjoavat näkemyksiä siitä, miten musiikki ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa.

”Videoilla voi kuulla sen, miten ympäristö vaikuttaa niissä soitettavaan musiikkiin. Jossain tapauksissa se on todella konkreettista, kuten Tatu Rönkön videolla, mutta toisaalta ympäristöllä voi olla vaikutusta esimerkiksi siellä syntyvään äänimaisemaan. Samalla myös tietyssä paikassa soitettava musiikki voi vaikuttaa siihen, minkälaisia mielikuvia paikoista syntyy”, Vänskä sanoo.