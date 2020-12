Hector-konsertin johtaa ja kappaleet sovittaa Valtteri Laurell Pöyhönen.

Laulaja ja lauluntekijä Hectorin uraa ja elämäntyötä juhlistetaan ensi kesän Pori Jazzissa 16. heinäkuuta toteutettavassa konsertissa, joka saa nimekseen Hector Reimagined.

Konsertissa kuullaan Valtteri Laurell Pöyhösen johtamaa yhtyettä, joka kootaan kyseistä konserttia varten Suomen eturivin muusikoista.

Ricky-Tick Big Bandin sekä Dalindéon voimahahmona tunnettu muusikko ja säveltäjä Pöyhönen tekee konserttiin uudet sovitukset Hectorin laajasta tuotannosta. Luvassa on hittejä, mutta myös tuntemattomampia kappaleita.

Konsertissa lauluosuuksista vastaa Hector itse sekä joukko vierailevia solisteja.

”En voinut kieltäytyä kutsusta ja tällaisesta ideasta, jossa on nähty vaivaa sen sijaan, että olisi vain menty aidan matalimmasta kohdasta. En vielä itsekään tiedä, mitä hienoa tässä on syntymässä, joten tunnelmat ovat kutkuttavat ja odotukset korkealla. Tämä on once in a lifetime -juttu”, Hector kertoo Pori Jazzin tiedotteessa.

Hector-konsertin ohella festivaalin ohjelmistoa täydentää joukko muita kotimaisia musiikkinimiä. Porissa lavalle nousevat muun muassa Vesta, Jesse Markin ja Tuomo, jotka kaikki julkaisevat uutta musiikkia ensi vuonna. Oman keikkansa Porissa saa myös esiintymislavoille palaava Quintessence-yhtye.

Aiemmin julkistettuihin Pori Jazz -esiintyjiin kuuluvat muun muassa John Legend, Emeli Sandé ja Chick Corea.

Festivaalin pääkonsertit järjestetään Porin Kirjurinluodossa 15.–17. heinäkuuta.